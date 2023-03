Da mặt Song Hye Kyo lão hoá đến mức bị chê thậm tệ trên phim nhưng lại lột xác nhẵn mịn ở họp báo, chính chủ nói gì?

Trong những ngày gần đây, Song Hye Kyo bận rộn quảng bá cho The Glory 2 và cuối cùng đến ngày 8/3, nữ minh tinh cuối cùng đã lộ diện ở sự kiện họp báo tuyên truyền cho tác phẩm này. Đáng chú ý, nữ diễn viên nhận về cả tá lời khen ngợi cho vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 42. Qua clip được quay bằng cam thường, Song Hye Kyo vẫn vô cùng nổi bật với thần thái rạng ngời, nụ cười ngọt ngào và làn da trắng bật tông.

Dù lộ rãnh cười nhưng ở độ tuổi U45, làn da nữ diễn viên vẫn được đánh giá là khá nhẵn mịn, khác hẳn với trạng trái lão hoá, nhăn nheo đến mức gây tranh cãi trong phim The Glory. Và điều này khiến khán giả cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cuối cùng ở sự kiện này, Song Hye Kyo đã có chia sẻ giúp giải đáp phần nào những thắc mắc trong lòng công chúng. Theo đó, nữ minh tinh tiết lộ cô nhịn ăn, nhịn uống, khiến bản thân trở nên tiều tụy, mệt mỏi để phù hợp với cuộc đời, tính cách nhân vật trên phim. Vậy nên, diện mạo trên phim của Song Hye Kyo mới khác hẳn vẻ lung linh thường thấy.

Song Hye Kyo tỏa sáng trong clip cam thường

Ở sự kiện mới, làn da của nữ diễn viên khá nhẵn mịn và tươi trẻ, nhận được nhiều lời khen từ khán giả

Tại các sự kiện họp báo, trạng thái làn da Song Hye Kyo luôn tốt hơn hẳn so với trên phim

Làn da Song Hye Kyo ở ngoài đời khác "1 trời 1 vực" với trên màn ảnh, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng

Song Hye Kyo kể về những khó khăn cô phải đối mặt để hoàn thành vai diễn: "Quá trình hóa trang cho vết sẹo trong tập 6 The Glory làm tiêu tốn rất nhiều thời gian. Tôi mất đến 4-5 giờ để hóa trang trong tình trạng cởi bỏ (trang phục). 3 ngày trước khi quay, tôi chỉ ăn chuối. Và 1 ngày trước hôm ghi hình, tôi còn không uống nước. Vậy nên, chỉ riêng quá trình hóa trang đã khiến tôi mệt mỏi, rệu rã".



"Nhưng cũng chính vì trông mệt mỏi như vậy mà buổi quay phim đã rất thành công, đạt được độ chân thực cần thiết. Tôi mang lớp hóa trang trong thời gian dài nên làn da cũng bị ảnh hưởng", Song Hye Kyo chia sẻ thêm về nguyên nhân khiến nhan sắc bị tàn phá trong quá trình quay phim để phục vụ vai diễn.

Nữ diễn viên chia sẻ về những khó khăn trong quá trình quay phim

Thì ra mỹ nhân sinh năm 1981 sống cùng nhân vật đến mức không uống nước và còn nhịn ăn để mang đến màn trình diễn tuyệt vời nhất trên màn ảnh. Sau khi nghe những chia sẻ chân thành từ Song Hye Kyo, công chúng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự hy sinh, cống hiến vì nghệ thuật của cô.

Cũng trong sự kiện họp báo, mỹ nhân The Glory còn mang đến câu chuyện thú vị về bạn diễn Lee Do Hyun. Song Hye Kyo cho biết cô và mỹ nam họ Lee thường mang cún cưng tới trường quay. Đáng tiếc, bé cún Ruby nhà cô dường như không ưa thú cưng Gaeul của Lee Do Hyun và thường gầm gừ với đối phương. Ban đầu, Ruby rất yêu quý Lee Do Hyun nhưng theo thời gian, cún nhà Song Hye Kyo bỗng trở nên… ghét bỏ nam thần nổi tiếng chỉ vì Gaeul.

Hình ảnh Song Hye Kyo và Lee Do Hyun nựng cún cưng của nhau từng được chia sẻ rầm rộ. Thế nhưng, bé cún của mỹ nhân họ Song giờ đây không còn yêu quý Lee Do Hyun như trước

Nguồn: Sports Chosun