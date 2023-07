Đã bắt được phạm nhân trốn trại giam của Bộ Công an ở Bình Dương

Theo cơ quan công an, đối tượng Lê Thanh Giàu (SN 1969, quê Kiên Giang) đang chấp hành án 12 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên vào sáng nay (22/7), phạm nhân Giàu bỏ trốn và trại giam An Phước - Bộ Công an ra quyết định truy nã.

Quyết định truy nã vào sáng cùng ngày của Trại giam An Phước

Trại giam An Phước đóng trên địa bàn huyện Phú Giáo. Còn nơi phát hiện đối tượng Giàu là tại phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cách trại khoảng 60km.

Trước đó vào năm 2021, có hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam An Phước là Phạm Văn Sây (SN 1991, chấp hành án 25 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”) và Đinh Văn Dương (SN 1990, chấp hành án 17 năm tù về tội “Giết người”).

Trước đó công an bắt giữ hai phạm nhân bỏ trốn đang tìm cách vượt qua suối

Lực lượng chức năng đã bắt giữ hai phạm nhân kể trên khi cố gắng tìm cách vượt qua con suối giáp ranh giữa Bình Dương và Bình Phước để chạy trốn.