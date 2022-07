Đã bắt được đối tượng cướp xe hàng của nam shipper ở TP.HCM

Ngày 13/7, UBND phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết các lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng cướp xe máy cùng thùng hàng Shopee của 1 nam shipper trên địa bàn.

Đối tượng tên Dương Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh).

Theo diễn biến vụ việc, trưa ngày 11/7, trong lúc giao hàng cho khách tại hẻm 113 Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh thì anh Nguyễn Khánh Duy (nhân viên giao hàng) bất ngờ bị một nam thanh niên cướp xe máy và tẩu thoát cùng với thùng hàng phía sau. Thùng hàng ước tính khoảng 20 triệu đồng.

Sau đó, anh Duy trình báo Công an phường 22 về vụ việc. Vào cuộc điều tra, Công an phường 22 phối hợp với Đội cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh mời bạn gái của Sơn (SN 1993, quê An Giang) lên làm việc.

Đối tượng Sơn tại cơ quan công an

Tại đây, bạn gái của Sơn khai nhận chiều ngày 11/7 thấy bạn trai mang về 1 giỏ hàng bên trong có nhiều gói hàng của Shopee. Sau đó cô gái này có mở các gói hàng ra xem.

Tiếp đến, cơ quan chức năng đã mời anh Duy lên làm việc và xác nhận các gói hàng mà Sơn mang về cho bạn gái có mã code trùng với mã code các gói hàng mà nam shipper này bị cướp mất. Công an tiến hành tạm giữ gói hàng để điều tra, truy bắt Sơn.

Đến chiều ngày 12/7, khi bạn gái và Sơn đang ở trong khách sạn trên đường Phan Đăng Lưu (phường 7, quận Phú Nhuận) thì bị Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an phường 7, quận Phú Nhuận kiểm tra hành chính.

Sau đó, Sơn được mời về trụ sở Công an làm việc. Tại đây, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp xe chở hàng của anh Duy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

https://kenh14.vn/da-bat-duoc-doi-tuong-cuop-xe-hang-cua-nam-shipper-o-tphcm-20220713150913109.chn