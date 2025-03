Đã bắt được đối tượng cướp tài sản của người bán vé số tàn tật ở Đồng Nai

Ngày 6-3, Công an xã Lộc An, huyện Long Thành (Đồng Nai) đang tạm giữ đối tượng Châu Thanh Phong (SN 1987, ngụ huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Camera ghi lại sự việc và lời khai của đối tượng tại trụ sở công an

Cụ thể, vào trưa 5-3, ông Châu bán vé số bằng xe lăn, lưu thông trên đường đất đỏ thuộc ấp Bưng Cơ, xã Lộc An, huyện Long Thành.

Tại đây, ông Châu bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô đi một mình áp sát vạch túi xách để trên xe bên trong có số tiền khoảng 4 triệu đồng và hai điện thoại di động. Sau đó, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5-3, lực lượng Cảnh sát hình sự nhận tin về sự việc và vào cuộc điều tra. Theo đó, Công an xã Lộc An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức trích xuất camera, truy xét đối tượng.

Đối tượng Phong bị bắt giữ

Đến 18 giờ tối cùng ngày, Tổ công tác đã phối hợp Công an xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch) bắt giữ đối tượng Châu Thanh Phong. Cảnh sát đã thu giữ xe mô tô của đối tượng gây án, 2 điện thoại di động của bị hại.