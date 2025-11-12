Cựu vua phá lưới V.League Hồ Văn Lợi qua đời

Sáng ngày 12/11, cựu danh thủ Hồ Văn Lợi qua đời ở tuổi 55 sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh. Sinh năm 1970 tại Huế và lớn lên tại TP.HCM, Hồ Văn Lợi để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lịch sử bóng đá miền Nam cũng như V.League.

Cựu cầu thủ Hồ Văn Lợi gắn bó phần lớn sự nghiệp với đội Cảng Sài Gòn (CSG) và là biểu tượng không thể thay thế của đội bóng này. Dù thể hình nhỏ bé, chỉ khoảng 1m60, và từng bị loại khỏi tuyển năng khiếu, anh vẫn chứng minh được giá trị bản thân bằng kỹ thuật điêu luyện, tư duy nhạy bén và tinh thần chiến đấu không ngừng.

Anh cùng Cảng Sài Gòn giành nhiều danh hiệu quốc nội, trong đó có các chức vô địch V.League các năm 1994, 1997 và 2002. Mùa giải 2001/2002, anh vinh dự giành danh hiệu Vua phá lưới V.League với 9 bàn thắng, trở thành niềm tự hào của đội bóng và người hâm mộ. Dù nổi bật ở cấp CLB, Hồ Văn Lợi lại không có nhiều duyên nợ với đội tuyển quốc gia, thường được triệu tập nhưng ít khi ra sân tại các giải đấu chính thức.

Sau khi giã từ sân cỏ, Hồ Văn Lợi vẫn duy trì sự gắn bó với bóng đá qua các hoạt động đào tạo trẻ, tham gia các giải đấu cựu cầu thủ và các hoạt động cộng đồng. Anh luôn được đồng nghiệp và người hâm mộ kính trọng nhờ sự tận tâm, khiêm nhường và niềm đam mê bất tận với trái bóng. Sự ra đi của Hồ Văn Lợi là một mất mát lớn với cộng đồng bóng đá Việt Nam, đặc biệt là người hâm mộ TP.HCM, những người đã gắn bó với hình ảnh anh qua nhiều mùa giải.