Văn Lâm lại chấn thương

Trong buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho loạt trận vòng loại Asian Cup 2027, thủ môn Đặng Văn Lâm đã gặp phải chấn thương ở phần cơ đùi, khiến anh không thể hoàn thành bài tập chiến thuật cùng toàn đội. Đây là tin không vui với Đội tuyển Việt Nam khi trận đấu gặp Lào đang tới gần.

Thủ môn Văn Lâm gặp chấn thương

Theo đó, Văn Lâm chỉ tham gia phần khởi động cùng toàn đội. Ngay khi buổi tập bước vào giai đoạn chiến thuật, thủ môn sinh năm 1993 bất ngờ gặp vấn đề ở cơ đùi và không thể tiếp tục thực hiện các bài tập.

Văn Lâm vẫn tươi rói ở bài khởi động

Anh vui vẻ hoàn thành bài tập cùng các đồng đội

Sau đó, Văn Lâm chỉ đi bộ nhẹ quanh sân và ngồi nghỉ bên ngoài để các bác sĩ kiểm tra. Mặc dù chưa có kết luận chính thức về mức độ chấn thương, nhưng với khoảng thời gian chưa đầy một tuần trước trận gặp Đội tuyển Lào, thủ thành đang thuộc biên chế CLB Ninh Bình có thể đứng trước nguy cơ không ra sân.

Văn Lâm sau đó gặp chấn thương và tập cùng bác sĩ

Chấn thương xảy ra ngay tại buổi tập đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang‑Sik, gây lo ngại về khả năng ra sân của Văn Lâm. Đội ngũ y tế hiện đang theo dõi sát sao tình hình và chưa đưa ra kết luận cuối cùng về mức độ nghiêm trọng. Khả năng Văn Lâm có thể thi đấu trong trận gặp Lào vẫn còn bỏ ngỏ.