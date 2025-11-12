Visual sáng bừng của Khổng Minh Gia Bảo ở đội tuyển Việt Nam

Chiều 11/11, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11, chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Lào trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027. Gương mặt mới đáng chú ý trong đợt tập trung tháng 11 của tuyển Việt Nam là Khổng Minh Gia Bảo.

Trung vệ sinh năm 2000 đang khoác áo CLB Công an TPHCM lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển.

Khổng Minh Gia Bảo trong buổi tập đầu tiên với tuyển Việt Nam

Do vừa trải qua các lượt trận V.League 2025/26 nên ban huấn luyện chỉ cho các cầu thủ vận động nhẹ với khối lượng vừa phải theo giáo án được thiết kế để giúp tái tạo năng lượng và duy trì sự hứng khởi sau giai đoạn thi đấu căng thẳng ở giải quốc nội. Cũng vì vậy không khó để tân binh của tuyển Việt Nam làm quen và "nuốt trọn" giáo án.

Khổng Minh Gia Bảo hoà nhập nhanh với các đồng đội

Gia Bảo trong pha tranh chấp với Hoàng Đức

HLV Kim Sang-sik chỉ bảo tận tình học trò

Trung vệ sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m75, không phải mẫu trung vệ có thể hình khổng lồ như Thành Chung hay Duy Mạnh. Nhưng bù lại, anh sở hữu khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và bọc lót cực nhanh

Gia Bảo xuất thân từ lò đào tạo Công an Nhân dân, cầu thủ này từng thi đấu ở giải hạng Nhất, khoác áo Phù Đổng Ninh Bình, rồi tới Quảng Nam FC ở V.League 2024/2025. Khi Quảng Nam giải thể, Gia Bảo gia nhập Công an TP.HCM và ngay lập tức chiếm suất đá chính với 8/9 trận ra sân từ đầu mùa.

Gia Bảo được gọi lên tuyển khiến không ít người hâm mộ thích thú. Ở thời điểm HLV Kim Sang-sik đang muốn trẻ hóa đội hình, cầu thủ sinh năm 2000 này được xem như một "ẩn số đáng giá" cho hàng thủ.

Một số hình ảnh trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam:

HLV Kim Sang-sik tranh bóng với tiền đạo Việt Cường

Xuân Son trở lại cực mạnh mẽ sau 1 năm chấn thương

Tiền vệ Tiến Anh tranh chấp bóng cùng Xuân Son

Thủ môn Đình Triệu và tiền vệ Tiến Anh

Tiền vệ Trần Bảo Toàn

Trung vệ Bùi Tiến Dũng

Hậu vệ Phan Tuấn Tài