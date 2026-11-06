Cựu sinh viên Bách khoa TPHCM đi làm tài chính, giờ có tài sản hơn 4.000 tỷ đồng

Xuất phát từ ngành Quản trị công nghiệp, Đại học Bách khoa TPHCM, từng làm việc tại một doanh nghiệp viễn thông, vị này sau đó rẽ hướng sang chứng khoán.

﻿ Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Tô Hải là một trong những lãnh đạo gắn bó với ngành từ những năm đầu hình thành. Tên tuổi của ông gắn liền với quá trình phát triển của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã: VCI).

Đáng chú ý, trước khi trở thành lãnh đạo một công ty chứng khoán lớn, ông Hải không xuất thân từ chuyên ngành tài chính hay ngân hàng. Vị doanh nhân sinh năm 1973, quê Thái Bình, từng theo học ngành Quản trị công nghiệp tại Đại học Bách khoa TP.HCM và bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực viễn thông.

Từ cựu sinh viên Bách khoa đến 18 năm điều hành công ty chứng khoán

Theo hồ sơ lãnh đạo, ông Tô Hải tốt nghiệp Cử nhân Quản trị công nghiệp tại Đại học Bách khoa TP.HCM. Sau đó, ông tiếp tục theo học và lấy bằng Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Sydney, Australia.

Giai đoạn 1997–2000, công việc đầu tiên được ghi nhận trong hồ sơ nghề nghiệp của ông là cán bộ dự án tại Công ty Viễn thông Liên tỉnh, thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Đây là thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chưa chính thức đi vào hoạt động.

Bước ngoặt xuất hiện vào năm 2001, khi ông Hải chuyển sang làm chuyên viên phân tích tại Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Thị trường chứng khoán Việt Nam khi đó mới vận hành được khoảng một năm, với số lượng doanh nghiệp niêm yết và công ty chứng khoán còn khá khiêm tốn.

Sau hai năm, ông chuyển sang Công ty Chứng khoán Đông Á, đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Tư vấn trong giai đoạn 2002–2003. Tiếp đó, ông trở lại Chứng khoán Bảo Việt, giữ các vị trí quản lý, trong đó có Giám đốc Chi nhánh TP.HCM và Phó Tổng giám đốc.

Đến năm 2007, một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của ông Tô Hải xuất hiện khi Chứng khoán Bản Việt - tiền thân của Chứng khoán Vietcap - được thành lập. Ông đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc từ tháng 11/2007 và gắn bó với cương vị này trong suốt 18 năm, chứng kiến nhiều chu kỳ tăng trưởng, khủng hoảng và tái cấu trúc của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Dưới thời ông Hải điều hành, Vietcap xây dựng được vị thế đáng chú ý trong mảng ngân hàng đầu tư, tư vấn huy động vốn, IPO và các thương vụ mua bán – sáp nhập doanh nghiệp. Không giới hạn hoạt động trong ngành chứng khoán, ông Hải còn từng tham gia hội đồng quản trị của một số doanh nghiệp niêm yết như Gemadept, Vinacafé Biên Hòa và Xi măng Hà Tiên 1. Từ tháng 8/2020, ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (mã: IDP).

Tháng 11/2025, sau 18 năm giữ ghế Tổng giám đốc Vietcap, ông Hải chính thức chuyển giao vị trí điều hành cho bà Tôn Minh Phương. Tại đại hội cổ đông bất thường trước đó, ông cho biết đã có ý định rời vị trí này từ nhiều năm và cho rằng đây là thời điểm phù hợp để chuyển giao.

Ông từng chia sẻ quan điểm: “Đôi khi ngồi một chỗ quá lâu là vấn đề, không phải giải pháp”. Dù rời ghế Tổng giám đốc, ông Hải vẫn tiếp tục tham gia quản trị doanh nghiệp, hiện là Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Đầu tư của Vietcap.

Không còn trực tiếp điều hành hoạt động thường ngày, ông Tô Hải vẫn là một trong những cổ đông có ảnh hưởng lớn nhất tại Vietcap. Trong tháng 8/2026, ông Hải đã mua thành công toàn bộ 31,05 triệu cổ phiếu VCI đăng ký. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 4/8 đến ngày 24/8/2026.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu VCI do ông Hải trực tiếp sở hữu tăng từ 174,34 triệu lên 205,39 triệu đơn vị, tương đương 17,83% vốn điều lệ Vietcap. Tạm tính theo thị giá trên sàn, lượng cổ phần do ông Hải nắm giữ có giá trị khoảng 4.097 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, Vietcap vừa công bố lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 427 tỷ đồng, tăng 58% so với quý liền trước nhưng giảm 18% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng doanh thu và thu nhập trong quý đạt 1.316 tỷ đồng, giảm khoảng 9% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập 3.935 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.101 tỷ đồng, tăng 1% và hoàn thành 48% kế hoạch cả năm là 2.300 tỷ đồng.