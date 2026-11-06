DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cần tuyển thợ 3 năm kinh nghiệm làm trợ giảng xây dựng, lương hơn 20 triệu đồng/tháng

VinCons đang tìm kiếm những thợ xây dựng lành nghề để bổ sung lực lượng đào tạo, hướng dẫn công nhân trong bối cảnh doanh nghiệp cần tuyển lượng lớn lao động.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

Theo thông tin đăng tải trên trang Tuyển dụng VinCons - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup, doanh nghiệp đang tuyển dụng vị trí trợ giảng đào tạo nghề xây dựng, dành cho những người có kinh nghiệm thực tế ở các công việc như xây, trát, cốp pha và cốt thép.

Theo nội dung tuyển dụng, người đảm nhận vị trí này không trực tiếp tham gia thi công mà phụ trách đào tạo, hướng dẫn và kèm cặp công nhân. Ứng viên cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thi công, đọc hiểu bản vẽ cơ bản và có khả năng giao tiếp tốt.

Vị trí tuyển dụng được bố trí làm việc tại các dự án của VinCons trên toàn quốc, yêu cầu ứng viên cần sẵn sàng luân chuyển địa điểm làm việc khi được yêu cầu.

Mức thu nhập được giới thiệu trong thông báo tuyển dụng là trên 20 triệu đồng/tháng. Người lao động làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ Chủ Nhật.

Việc tuyển trợ giảng diễn ra trong bối cảnh VinCons đang có nhu cầu tuyển khoảng 200.000 công nhân xây dựng ở nhiều nhóm nghề, từ cốt thép, cốp pha, bê tông, giàn giáo, cán nền đến xây, trát, ốp lát, sơn bả, chống thấm và thi công thạch cao...

Với những người chưa có kinh nghiệm, VinCons triển khai chương trình học việc, không đặt ra yêu cầu về tay nghề khi tuyển đầu vào. Người tham gia được đào tạo nghề miễn phí và vẫn hưởng lương trong suốt quá trình học tập.