Hà Nội giờ tan tầm: Nút giao Cổ Linh ùn tắc kéo dài, xe cứu thương hú còi tìm lối thoát giữa biển ô tô, xe máy
Nút giao Cổ Linh và các tuyến đường lân cận ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm, khiến người dân di chuyển khó khăn, xe cứu thương cũng chật vật tìm lối đi.
Chiều tối 5/11, khu vực nút giao Cổ Linh, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy và đường Đàm Quang Trung (phường Long Biên, Hà Nội) tiếp tục xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Hàng nghìn phương tiện chen chúc, nối đuôi nhau, khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.
Theo ghi nhận, vào thời điểm cuối giờ chiều, khi người dân rời công sở trở về nhà, các tuyến đường trong khu vực rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Từ hướng cầu Vĩnh Tuy về nút giao Cổ Linh, đến đường Đàm Quang Trung và đường Cổ Linh, ô tô, xe máy ken đặc, xếp thành nhiều hàng dài.
Nhiều đoạn, ô tô gần như không thể nhúc nhích, xe máy cũng khó tìm được khoảng trống để di chuyển. Người đi đường phải nhích từng chút một giữa khói bụi và tiếng còi xe, khiến hành trình trở về nhà sau giờ làm kéo dài hơn thường lệ.
Đáng chú ý, trong dòng phương tiện đông đúc, một chiếc xe cứu thương liên tục hú còi, phát tín hiệu ưu tiên nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tìm lối di chuyển. Những hàng xe nối dài, gần như bất động khiến chiếc xe cứu thương rơi vào tình cảnh mắc kẹt giữa dòng phương tiện.
Tình trạng ùn tắc tại khu vực này được ghi nhận thường xuyên vào cả hai khung giờ cao điểm sáng và chiều tối, trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người dân thường xuyên lưu thông qua đây.
Một trong những nguyên nhân gây áp lực lên giao thông khu vực là việc thi công hầm chui tại nút giao Cổ Linh, khiến mặt đường bị thu hẹp, trong khi lưu lượng phương tiện qua lại lớn.