Cựu hiệu phó dâm ô nữ sinh ở Tây Ninh bị tuyên phạt 3 năm tù

Hôm nay (7/9), TAND huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trác (SN 1978, cựu Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh ) 3 năm tù về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”; Cấm làm công việc quản lý, giáo dục trong 2 năm từ ngày thi hành xong hình phạt tù; Buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho nạn nhân 14,9 triệu đồng.



Phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) sáng nay

Theo cáo trạng, khoảng 8h30 ngày 10/5, tại Trường THCS Long Khánh (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), ông Nguyễn Văn Trác là Phó hiệu trưởng thấy cháu C. (SN 2007) là học sinh của trường đang nghỉ giải lao tại sân trường sau khi thi hết môn, liền gọi cháu C. lên phòng làm việc riêng.



Khi lên phòng, cháu C. thấy Trác đang ngồi trên ghế tại bàn làm việc, cháu C. đứng cạnh bàn của Trác. Trác hỏi cháu C. về tình hình học tập rồi bất ngờ đòi hôn trán cháu C. Nữ sinh này không đồng ý, liền bị ông Trác ôm và định hôn.

Khi cháu C. bỏ ra khỏi phòng, bị cáo này tiếp tục đi theo ôm cháu C. từ phía sau, dùng tay sờ bên ngoài cơ thể cháu... Sau khi sự việc xảy ra, cháu C. chạy đến phòng truyền thống của trường tìm mẹ nhưng không gặp, nên đã kể lại sự việc bị ông Trác sàm sỡ với hai giáo viên.

Dẫn giải bị cáo Nguyễn Văn Trác về trại tạm giam sau phiên xử.

Đến khoảng 10h45 cùng ngày, mẹ ruột cháu C. đến Công an xã Long Khánh, huyện Bến Cầu tố cáo Nguyễn Văn Trác. Ngoài ra, Trác còn bị hai nữ sinh là học sinh của trường tố giác bị Trác "hôn lên má", "đặt tay lên vai" tại phòng làm việc riêng của Trác.