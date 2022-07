Thầy giáo dâm ô 2 nữ sinh ở Hải Dương đối diện mức án nào?

Chiều 15/7, Công an TP Chí Linh (Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hồng (SN 1975, ở phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Hải Dương về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Thầy giáo dạy văn dâm ô học sinh ở Hải Dương bị cơ quan công an khởi tố, bắt giam

Theo cơ quan công an, lợi dụng mối quan hệ thầy trò giữa giáo viên chủ nhiệm với học sinh lớp phụ trách, Nguyễn Văn Hồng (SN 1975, ở phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Hải Dương) - giáo viên Ngữ văn trường THCS Lê Lợi, TP Chí Linh đã nhiều lần có hành vi xâm hại thân thể đối với 2 học sinh của lớp mình chủ nhiệm.

Trao đổi với PV Infonet, luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng VPLS Tinh Thông Luật cho biết: “Việc xử lý đối với các thầy giáo, cô giáo, những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục khi có hành vi xâm hại tình dục trẻ em là cần thiết không chỉ nhằm bảo vệ trẻ em, mà còn góp phần làm trong sạch môi trường giáo dục.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, trẻ em là người chưa đủ 16 tuổi. Pháp luật quy định rất đầy đủ, cụ thể những nội dung về quyền trẻ em và cơ chế để bảo vệ quyền trẻ em, trong đó có quyền được bảo vệ về tình dục”.

Theo luật sư Bình, những hành vi xâm hại tình dục trẻ em đều sẽ bị xử lý bằng các chế tài nghiêm khắc.

Theo quy định của pháp luật, xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ người dưới 16 tuổi tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với người dưới 16 tuổi và sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức.

Luật sư Diệp Năng Bình trao đổi với PV Infonet về vụ việc



Theo Nghị quyết số 06/2019/NĐ-CP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn một số tội danh xâm hại tình dục, khái niệm dâm ô người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự hiện hành được hiểu như sau:

Dâm ô quy định tại khoản 1 Điều 146 của Bộ luật Hình sự là hành vi của những người cùng giới tính hoặc khác giới tính tiếp xúc về thể chất trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp quần áo vào bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác trên cơ thể của người dưới 16 tuổi có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục, gồm một trong các hành vi sau đây: Dùng bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm tiếp xúc (ví dụ: đụng chạm, cọ xát, chà xát...) với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác của người dưới 16 tuổi...

“Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi của bị can được thực hiện như thế nào. Trường hợp kết quả điều tra cho thấy bị can đã thực hiện hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi thì đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tới 7 năm tù”, luật sư Diệp Năng Bình nhận định.

Điều đáng nói trong vụ án này là bị can là thầy giáo của các nạn nhân. Đáng lẽ, người này luôn phải có thái độ ứng xử mẫu mực, chuẩn mực, có đạo đức để các em học sinh noi theo.

Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra đối tượng Nguyễn Văn Hồng đã khai nhận nhiều lần có hành vi như hôn, sờ, chạm vào vùng nhạy cảm của 2 em học sinh trong các giờ học môn Ngữ văn trên lớp. Hành vi này đã vi phạm pháp luật, xâm hại tình dục đối với chính học sinh của Hồng, đó là hành vi rất đáng trách, đáng lên án”, luật sư Bình nêu quan điểm.

Ngoài việc bị xem xét xử lý hình sự thì thầy giáo không đủ phẩm chất đạo đức, vi phạm pháp luật hình sự sẽ phải chịu mức hình thức kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc.

"Nếu là đảng viên thì sẽ bị xử lý kỷ luật đảng ở mức cao nhất là khai trừ ra khỏi đảng trong trường hợp có căn cứ cho thấy thầy giáo này đã phạm tội xâm hại tình dục trẻ em".

Theo cơ quan công an, vào ngày 11/7/2022, Công an thành phố Chí Linh, Hải Dương nhận được đơn tố giác tội phạm của cháu H. (SN 2007) và ông T. là bố đẻ của cháu H. (trú ở TP Chí Linh), tố giác Nguyễn Văn Hồng đã nhiều lần có hành vi xâm hại thân thể cháu H.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Công an TP Chí Linh đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP Chí Linh khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ.

Trong quá trình tiếp nhận điều tra, Nguyễn Văn Hồng đã khai nhận nhiều lần có hành động hôn, sờ, chạm vào vùng nhạy cảm của 2 em học sinh trong các giờ học môn Ngữ văn trên lớp.

Căn cứ vào tài liệu đã thu thập được, ngày 12/7/2022, Cơ quan CSĐT - Công an TP Chí Linh đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồng và được Viện Kiểm sát nhân dân TP Chí Linh phê chuẩn. Ngày 15/7, Công an TP Chí Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hồng về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.