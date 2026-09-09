Cường Đô La bán thêm phở ở Quận 1, TP HCM

Không phải những căn hộ tiền tỷ hay siêu xe, lần này Cường Đô La gây chú ý khi xuất hiện trong một hình ảnh rất đời thường: đội mũ đầu bếp, mặc tạp dề cam và trực tiếp chan phở cho khách tại cửa hàng mới mở ở quận 1, TP.HCM.

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, thường được biết đến với biệt danh Cường Đô La, chia sẻ loạt hình ảnh tại một cửa hàng phở mới trên trang cá nhân.

“Phở sườn bò mình vừa mở, mong cả nhà ủng hộ ạ!”, Nguyễn Quốc Cường viết, kèm địa chỉ 290 Lý Tự Trọng, quận 1.

Ảnh chụp màn hình

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi hình ảnh khá khác biệt của vị doanh nhân vốn thường xuất hiện với bất động sản, siêu xe và những thương vụ kinh doanh.

Trong loạt ảnh, anh Cường trực tiếp đứng trong khu vực bếp, đội mũ đầu bếp màu cam, đeo găng tay và tạp dề của quán. Có lúc, anh tự tay chan nước dùng vào bát phở; lúc khác lại đứng cạnh nồi nước dùng và các dụng cụ bếp.

Những hình ảnh này cho thấy anh không chỉ xuất hiện để chụp ảnh trong ngày mở cửa mà còn trực tiếp tham gia vào hoạt động của cửa hàng.

Từ bán nhà đến bán phở

Nếu nhìn vào hành trình kinh doanh của Cường Đô La, việc xuất hiện tại một cửa hàng phở là một hình ảnh khá mới.

Tên tuổi của anh lâu nay gắn với bất động sản. Hiện anh là Chủ tịch HĐQT C-Holdings, doanh nghiệp phát triển các dự án nhà ở tại Bình Dương. Bên cạnh đó, Nguyễn Quốc Cường cũng đang giữ vị trí Tổng Giám đốc tại Quốc Cường Gia Lai

Cường Đô La từng khiến thị trường chú ý khi trực tiếp livestream bán bất động sản. Năm 2025, anh xuất hiện trong phiên livestream giới thiệu và bán căn hộ The Felix của C-Holdings. Phiên phát sóng ghi nhận hàng trăm lượt booking, với tổng giá trị được chia sẻ vào khoảng 700-800 tỷ đồng.

Nếu khi đó hình ảnh Cường Đô La lên sóng để giới thiệu những căn hộ trị giá hàng tỷ đồng gây chú ý, thì lần này anh lại xuất hiện với một hình ảnh gần gũi, giản dị bất ngờ khi đứng bếp và bán một tô phở.

Hình ảnh đời thường này cũng khá phù hợp với cách Cường Đô laxây dựng hình ảnh cá nhân trong những năm gần đây.

Trên mạng xã hội, bên cạnh những nội dung liên quan đến công việc, xe cộ hay bất động sản, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình và cuộc sống cá nhân.

Vì thế, việc anh tự tay làm phở tạo ra sự tương phản thú vị. Một bên là doanh nhân gắn với những dự án bất động sản và các thương vụ hàng trăm tỷ đồng; một bên là hình ảnh anh chủ quán mặc tạp dề, đứng cạnh nồi nước dùng và trực tiếp phục vụ món ăn.

F&B cũng là một cuộc chơi hoàn toàn khác so với bất động sản. Nếu địa ốc cần vốn lớn, quỹ đất và thời gian phát triển dự án, kinh doanh một quán phở lại phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng món ăn, trải nghiệm khách hàng, vị trí và khả năng vận hành mỗi ngày.

Dù vậy, chỉ riêng hình ảnh một doanh nhân vốn nổi tiếng với bất động sản và siêu xe đội mũ đầu bếp, tự tay chan từng bát phở cũng đủ tạo nên một “mảng màu” hoàn toàn khác trong câu chuyện về Cường Đô La…