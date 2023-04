Cười quá nhiều có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn?

Tiếng cười là một biểu hiện của niềm vui và sự phấn khích. Ngay từ khi còn nhỏ, khả năng cười là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ và là dấu hiệu cho thấy trẻ có thể giao tiếp với người khác. Như Tiến sĩ Robert R. Provine, tác giả của cuốn "Tiếng cười: Một cuộc điều tra khoa học", giải thích với WebMD, "Tiếng cười là một phần trong vốn từ vựng phổ quát của con người. Có hàng nghìn ngôn ngữ, hàng trăm nghìn phương ngữ, nhưng mọi người đều nói tiếng cười bằng thứ tiếng đẹp".



Hóa ra cười không chỉ là một phản ứng trước một điều gì đó hài hước. Theo một bài báo trên Tạp chí Khoa học Mỹ, hành động cười có thể gắn liền với nhu cầu cơ bản để tạo mối quan hệ với người khác. Tiếng cười cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra các kết nối xã hội và tạo ra những trải nghiệm được chia sẻ để xác định tình bạn.

Với tiếng cười là một phần không thể thiếu của con người, liệu có thể có một số tác động tiêu cực? Mặc dù tiếng cười mang lại một số lợi ích về tinh thần, cảm xúc và thể chất, nhưng một số người có thể gặp rủi ro về sức khỏe khi cười quá nhiều - đặc biệt khi có những tình trạng tiềm ẩn bị ảnh hưởng bởi những cơn cười dữ dội.

Ảnh minh họa: Pinterest

1. Bất tỉnh

Một người cười quá nhiều có thể cảm thấy choáng váng - và đôi khi, thậm chí ngất xỉu. Được gọi là ngất do cười, có thể bị chóng mặt và cuối cùng bất tỉnh sau một trận cười dữ dội, như được giải thích trong một bài báo đăng trên Tạp chí Báo cáo Trường hợp Y khoa.

Mặc dù nghiên cứu cho thấy rằng trường hợp này rất hiếm, nhưng báo cáo trường hợp cũng chia sẻ rằng nó thường không được các chuyên gia chăm sóc sức khỏe nhận ra.

Tình trạng bất tỉnh vì cười có thể sẽ chỉ kéo dài trong vài giây, nhưng điều quan trọng cần biết là việc đột ngột bất tỉnh vì bất kỳ lý do gì đều cần được xem xét nghiêm túc.

Nói chuyện với bác sĩ của bạn về giai đoạn này để bạn có thể loại trừ các vấn đề nghiêm trọng khác.

2. Trật khớp hàm và các vấn đề về hàm khác

Vì tiếng cười ảnh hưởng đến cách bạn di chuyển miệng và khuôn mặt nên một tràng cười lớn cũng có thể gây ra một số rủi ro cho hàm và khớp thái dương hàm của bạn. Trên thực tế, một bài báo của Live Science đã chia sẻ câu chuyện về một người phụ nữ ở Trung Quốc bị trật khớp hàm khi cười và cần được chăm sóc y tế để ổn định và đặt lại.

Nếu bạn phải vật lộn với các vấn đề về hàm, bao gồm thường xuyên bị khóa hàm, đau tai hoặc mặt không rõ nguyên nhân và cứng cơ hàm, bạn nên tránh mở miệng quá rộng khi cười.



3. Tiểu mất tự chủ

Tiếng cười ngặt nghẽo có thể khiến một số người khó nhịn tiểu. Như được mô tả trong Báo cáo trường hợp tiết niệu Hoa Kỳ, chứng tiểu không tự chủ khi cười khúc khích (GI) là một tình trạng thực tế trong đó mọi người vô tình mất kiểm soát bàng quang khi cười. Trong trường hợp được thảo luận, bệnh nhân không chỉ rỉ ra vài giọt nước tiểu trong một trận cười. Bắt đầu từ khi còn nhỏ, bàng quang của cô ấy thực sự trống rỗng hoàn toàn mỗi khi cô ấy cười.

Mặc dù có những loại tiểu không tự chủ do căng thẳng khác liên quan đến áp lực dồn lên bàng quang khi ho hoặc hắt hơi, nhưng báo cáo trường hợp cho thấy GI là một thứ hoàn toàn khác. Ngoài chứng tiểu không tự chủ khi cười, nhiều người còn mắc chứng tiểu không tự chủ do căng thẳng do cười gây ra. Tuy nhiên, nguyên nhân của loại tiểu không tự chủ này là do cơ sàn chậu yếu khiến nước tiểu rò rỉ. Bạn có thể thường xuyên tăng cường cơ sàn chậu bằng các bài tập Kegel và các phương pháp điều trị giảm triệu chứng khác.



4. Nhức đầu và chứng đau nửa đầu

Mặc dù có một số nguyên nhân có thể gây ra chứng đau nửa đầu hoặc đau đầu tái phát, nhưng một số người vẫn bị đau đầu sau khi cười quá nhiều. Một bài đánh giá trường hợp đăng trên Tạp chí Thần kinh, Phẫu thuật Thần kinh & Tâm thần đã mô tả một bệnh nhân bị đau đầu từng cơn dữ dội chỉ do cười nhiều. Dường như không có bất kỳ sự bất thường nào trong não, cổ hoặc đầu của cô ấy có thể góp phần gây ra những cơn đau đầu.

Do đó, nếu bạn bị đau đầu dữ dội hoặc đau nửa đầu sau khi cười sảng khoái, bạn nên nói chuyện với bác sĩ về các triệu chứng của mình.



Ảnh minh họa: Pinterest

5. Nghẹt thở hoặc ngạt thở

Khi cười, mọi người có xu hướng hít thở sâu khi cơ hoành và cơ bụng siết chặt. Theo Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ, tiếng cười tạo điều kiện lý tưởng để đẩy hoàn toàn không khí cũ ra khỏi phổi, cho phép nhiều oxy đi vào phổi hơn. Mặc dù điều đó có thể có lợi cho sức khỏe phổi của bạn, nhưng nó có thể gây ra một loại rủi ro sức khỏe khác: nghẹt thở.

Nếu bạn ngậm thứ gì đó trong miệng khi đang cười, chẳng hạn như thức ăn hoặc kẹo cao su, bạn có thể vô tình hít phải vật đó và chặn hoàn toàn hoặc một phần đường thở của mình. Cũng có khả năng bất cứ thứ gì khiến bạn cười đang khiến bạn mất tập trung trong việc nhai kỹ thức ăn hoặc cẩn thận khi hít thở sâu.

Theo chia sẻ của Healthline, một cách để ngăn ngừa nghẹt thở và ngạt thở là hạn chế cười đùa hoặc trò chuyện trong bữa ăn. Bạn cũng nên tập trung vào việc nhai kỹ thức ăn và uống nước hoặc đồ uống khác trong bữa ăn để giúp nuốt trôi thức ăn.

Ngoài ra, cười quá nhiều cũng rất nguy hiểm nếu như bạn bị hen suyễn, thoát vị bụng và háng, đang nhiễm bệnh truyền nhiễm, vỡ phình động mạch, cataplexy, nhiễm kiềm và các tình trạng thần kinh khác.

Tiếng cười: Lợi nhiều hơn hại Đối với hầu hết mọi người, tiếng cười có lợi nhiều hơn là có hại. Nguy cơ sức khỏe liên quan đến cười là rất hiếm, trong khi lợi ích của việc cười được mọi người công nhận là cách để cải thiện sức khỏe của bạn. Như HelpGuide.org đã chia sẻ, tiếng cười có khả năng cải thiện tâm trạng, tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm đau, giảm căng thẳng và hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Tìm kiếm sự hài hước trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ với người khác, tập trung và loại bỏ những cảm xúc tiêu cực mà bạn có thể cảm thấy đối với người khác. Trong thế giới ngày nay, căng thẳng là một vấn đề lớn ảnh hưởng đến phần lớn dân số. Theo Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, khoảng 76% người Mỹ gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến căng thẳng vào năm 2022, bao gồm đau đầu, mệt mỏi, lo lắng và trầm cảm. Những người khác báo cáo rằng họ cảm thấy choáng ngợp, khó ngủ, thường xuyên lo lắng... Với những số liệu thống kê đáng lo ngại như thế này, điều quan trọng hơn bao giờ hết là tận dụng những cách tự nhiên để giảm căng thẳng, bao gồm cả việc thường xuyên cười đùa với những người thân yêu. Tiến sĩ tâm lý học sức khỏe Grace Tworek nói với Cleveland Clinic, "Cười một tiếng sảng khoái khiến bạn cảm thấy thư thái hơn vì nó giải giáp hệ thống thần kinh của bạn. Nếu bạn nghĩ về một khoảnh khắc khi bạn tìm thấy sự hài hước trong cuộc sống, thì có thể không có gì khác quan trọng hơn niềm vui thực sự mà bạn đang cảm thấy".

Nguồn: Health Digest