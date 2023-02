Cuộc sống trước khi kết hôn của chồng mới Từ Hy Viên bị "đào mộ" giữa nghi vấn "ôm tiền" bỏ trốn: 50 tuổi vẫn sống chung với mẹ

Một ngày vừa qua, công chúng không khỏi xôn xao trước những đồn đoán nói rằng, Từ Hy Viên phải nhập viện sau khi lên cơn động kinh vì chồng mới người Hàn - DJ Koo đã ''ôm'' khoản tiền 220 triệu tệ (hơn 700 tỷ đồng) của cô rồi bỏ về Hàn Quốc.

Thậm chí, trên mạng còn xuất hiện hình ảnh được cho là Từ Hy Viên nằm viện với vẻ ngoài tiều tuỵ. Tuy nhiên sau đó, không ít netizen đã tìm ra sự thật về bức ảnh đó. Hóa ra người phụ nữ nằm viện trong bức hình lại là Từ Nhược Tuyên. Hình ảnh được ghi vào thời điểm năm 2015 khi Từ Nhược Tuyên phải nằm bất động trên giường bệnh do muốn đảm bảo an toàn cho việc mang thai lúc tuổi cao.

Không để công chúng lo lắng, suy đoán lâu, ngay sau đó phía Từ Hy Viên đã nhanh chóng phản hồi về những đồn đoán này. Người đại diện của Từ Hy Viên đã xác nhận rằng DJ Koo hiện đang ở Đài Loan (Trung Quốc) và chân thành hy vọng những người quan tâm sẽ ngừng lan truyền tin đồn. Đồng thời hy vọng công chúng không bị dẫn dắt bởi những tin tức giả mạo.

Phía Từ Hy Viên còn công khai hình ảnh xác nhận việc DJ Koo không hề có bất cứ tiền án tiền sự nào được phía Hàn Quốc cung cấp từ tháng 4/2022. Bên cạnh đó, phía Từ Hy Viên cũng đã nhờ đến pháp luật để xử lý những tin đồn ác ý nhằm vào hai vợ chồng họ.

Ngay khi loạt đồn đoán liên quan tới vợ chồng Từ Hy Viên được lan truyền trên mạng, công chúng cũng ''đào mộ'' cuộc sống cũng như khối tài sản của DJ Koo trước khi kết hôn với mỹ nhân Vườn Sao Băng.

Gây tranh cãi khi 50 tuổi vẫn sống với mẹ

Sinh năm 1969, DJ Koo là ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, vũ công và nhạc sĩ nổi tiếng trong làng nhạc xứ Hàn. Trước khi kết hôn với Từ Hy Viên, DJ Koo nổi tiếng là nam nghệ sĩ độc thân của showbiz Hàn. Nguyên nhân là bởi kể từ khi bước chân vào ngành giải trí, DJ Koo chưa từng công khai hẹn hò với bất cứ ai.

Thậm chí việc độc thân của DJ Koo còn khiến mẹ anh lúc nào cũng lo lắng. Dù không công khai hẹn hò, nhưng DJ Koo cũng từng tham gia một chương trình mai mối trên truyền hình vào năm 2018. Tại đây, anh từng được ghép đôi với cô gái tên Oh Ji Hye. Anh cũng đưa cô tới nhà dùng bữa với mẹ mình. Oh Ji Hye còn thành thật chia sẻ về việc bản thân từng thất bại trong hôn nhân. Đứng trước điều này, nam nghệ sĩ rất thấu hiểu và khá thoải mái. DJ Koo cũng chia sẻ về chuyện không kết hôn sớm là do bản thân lớn lên trong 1 gia đình bố mẹ ly hôn từ khi anh còn nhỏ.

DJ Koo từng tham gia một chương trình mai mối

Thế nhưng điều khiến công chúng bàn tán không ngừng chính là việc tới tận năm 50 tuổi, DJ Koo vẫn sống cùng mẹ ruột của mình. Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng còn đào lại câu chuyện khá nhạy cảm về nam DJ này. Cụ thể, 1 blogger xứ Trung đã đào được những hình ảnh cắt ra trong 1 show mà chồng người Hàn của Từ Hy Viên từng tham gia.

Hình ảnh nhạy cảm của DJ Koo khi sống cùng mẹ

Trong hình, DJ Koo chỉ mặc mỗi quần lót, cả người thiếu vải ''đi đi lại lại'' trong nhà. Điều này sẽ bình thường nếu như chồng Từ Hy Viên sống một mình. Đằng này, nam DJ khi ấy vẫn đang sống chung với người mẹ đã lớn tuổi của mình. Càng phản cảm hơn chính là DJ Koo còn để nguyên ''trạng thái'' ấy và chạy ra gọi mẹ chuẩn bị đồ ăn cho mình. Hình ảnh này khiến cho công chúng có cái nhìn không mấy thiện cảm đối với người chồng này của Từ Hy Viên.

Khối tài sản không thua kém vợ

Nói tới vấn đề tài sản, không ít nguồn tin cho rằng, DJ Koo sau khi kết hôn với Từ Hy Viên đã trở nên đắt show hơn ở xứ Đài. Thậm chí, nhiều người còn mỉa mai nam DJ là ''ăn bám'' hay ''dựa hơi'' sự nổi tiếng của vợ.

Thế nhưng, thực tế nam DJ này đã bước chân vào ngành giải trí được nhiều năm, khối tài sản mà anh tích lũy được cũng không hề nhỏ. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, DJ Koo cũng có rất nhiều khoản thu tới từ việc kinh doanh riêng. Nam DJ sở hữu chuỗi nhà hàng thịt nướng, có thương hiệu thời trang riêng và bán sản phẩm trên thị trường NFT.

Trước khi kết hôn với Từ Hy Viên, DJ Koo từng sống với mẹ trong một căn hộ sang trọng

Tại Hàn Quốc, chồng Từ Hy Viên và mẹ sống trong khu căn hộ cao cấp có view nhìn ra sông Hàn là hàng xóm của nhiều ngôi sao hàng đầu xứ Kim chi. Truyền thông từng đưa tin, bất động sản này của nam DJ có giá 3 tỷ Won (khoảng 54 tỷ đồng). Chưa hết, anh còn là tay chơi có tiếng với bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu đắt đỏ cùng dàn siêu xe khủng.

Năm 2018, nam DJ từng tậu một siêu xe có giá trị khoảng 180 - 260 triệu Won (từ 3,2 tới gần 5 tỷ đồng). Với khối tài sản như vậy, không ít ý kiến cho rằng, DJ Koo hoàn toàn chẳng cần nhờ tới nhà vợ càng đừng nói tới việc ''cuỗm tiền'' bỏ trốn như những lời đồn thổi.