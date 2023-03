Cuộc sống trong mơ của nàng siêu mẫu thấp nhất thế giới Devon Aoki: Bà mẹ 4 con sở hữu nhan sắc bị thời gian bỏ quên

Cô gái đặc biệt giữa làng mốt thế giới

Có lẽ không cần giới thiệu nhiều về Devon Aoki, gương mặt đặc biệt của làng giải trí thập niên 90. Tính đến năm 2023, giá trị tài sản ròng của Devon Aoki là 30 triệu USD.

Sinh năm 1982, Devon Aoki con lai 3 dòng máu Mỹ, Nhật và Đức, là em gái DJ nổi tiếng Steve Aoki. Năm 13 tuổi, Devon Aoki được một chuyên gia săn nghệ sĩ phát hiện tại 1 buổi hòa nhạc và cũng từ lúc đó, cô gái xinh đẹp quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật - điều mà trước đó chưa từng nghĩ tới. Vài năm sau, Devon Aoki ký hợp đồng với công ty quản lý và chính thức bước chân vào làng người mẫu.

Việc lai nhiều dòng máu cũng như sở hữu chiều cao hạn chế từng là trở ngại khiến Devon Aoki lo sợ rằng ngành công nghiệp thời trang sẽ không yêu thích cô. Nhưng chính sự khác biệt và độc đáo của Devon Aoki đã chứng mình 1 điều dù cô không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn.

Khi Devon Aoki 16 tuổi, cô là một trong những cô gái được săn đón nhiều nhất vào thời điểm đó. Những nhiếp ảnh gia hàng đầu trong ngành thời trang khi đó như Juergen Teller, Ellen von Unwerth và Nick Knight đều cố gắng biến Devon Aoki là nàng thơ của họ.

Có chiều cao hạn chế cùng dáng hình nhỏ bé đặc trưng của người Châu Á nhưng điều này không cản trở Devon Aoki vươn tới những đỉnh cao. Khi xuất hiện trên sàn diễn, Devon Aoki chưa từng bị lép vế trước bất kỳ siêu mẫu nào dù chỉ cao 1m65.

Vogue gọi Devon Aoki là một trong số siêu mẫu hấp dẫn nhất thế giới. Giới thời trang gọi cô là tắc kè hoa của làng mốt khi với mỗi thương hiệu, Devon Aoki đều mang tới một dư vị hoàn toàn khác lạ. Tuổi 16, Devon Aoki cô đã trở thành nàng thơ của huyền thoại Karl Lagerfeld ở Chanel, tham gia các chiến dịch quảng cáo của Balenciaga, Marc Jacobs, Celine, Tiffany & Co, L'Oréal...

Nói về dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp thời trang của mình, Devon từng tâm sự: "Đột phá trong hành trình người mẫu của tôi chính là vào năm 1998, Karl Lagerfeld đã cho tôi cơ hội với Chanel. Khi ấy, tôi đến trụ sở với chiếc ba lô đi học trên vai, họ định từ chối tôi. Nhưng anh ấy đã nhìn thấy điều gì đó ở tôi mà người khác không thấy. Tôi mãi biết ơn anh ấy".

Ngoài sự nghiệp thời trang, Devon Aoki còn khiến mọi người ngỡ ngàng cùng gia tài phim ảnh không hề kém cạnh của mình với "Sin City", "Fast & Furious" 2, "DOA: Dead or Alive", "Mutant Chronicles".

Devon đã xuất hiện trên trang nhất và trang bìa của nhiều tạp chí thời trang hàng đầu như ID, Nylon, Elle Girl, Interview, Harper's Bazaar, Cosmo Girl, Russh, Jalouse, Wonderland, Her World, Numero, và trong ấn bản tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Đức của tạp chí Vogue. Điều đáng nói, Devon được xem là một trong những biểu tượng của phong cách thời trang Y2K

Devon đã tạo ra dòng thời trang cao cấp của riêng mình có tên Levi's+D dành riêng form người châu Á. Những thiết kế của cô đã gây tiếng vang lớn trong ngành thời trang và thị trường châu Á năm 2007...

Devon cũng góp mặt trong các video âm nhạc như "Electric Barbarella" (1997) của Duran Duran, "Waste It On Me" (2018) của Steve Aoki feat. BTS, "MILF $" (2016) của Fergie, v.v.

Cuộc hôn nhân viên mãn và người mẹ vĩ đại

Ở giữa sự nghiệp đỉnh cao, Devon Aoki bất ngờ đính hôn với James Bailey - một nhà tài chính làm việc tại Boston. Cũng từ đó, cô gần như rời xa toàn bộ làng giải trí để trở thành 1 người vợ, người mẹ vĩ đại.

Tháng 4/2011, cả hai chính thức kết hôn và 2 tháng sau đó người đẹp sinh con trai đầu lòng James Hunter. Sau đó, cả hai đã chào đón thêm 3 thiên thần nhỏ Alessandra Linville vào năm 2013, Eleanor Talitha năm 2015 và cô con gái út Evelyn vào năm 2010.

Bà mẹ 4 con xinh đẹp

Ở tuổi 40, Devon Aoki dường như không hề thay đổi. Khuôn mặt trẻ trung của người Châu Á giúp cô dường như bị thời gian bỏ quên. Trên trang cá nhân của mình, Devon Aoki thường xuyên chia sẻ những tấm ảnh ấm áp của gia đình nhỏ, nơi cô làm mẹ của 4 đứa con.

Và điều đặc biệt, Aoki vẫn được biết đến như một biểu tượng thời trang và tiếp tục gây được tiếng vang trong giới trẻ yêu thời trang, đặc biệt khi phong cách Y2K đang quay lại và thống trị xu hướng.

Chia sẻ về cuộc sống bình thường của 1 người mẹ, Devon cho biết: "Tôi bận rộn với nhiệm vụ của mẹ tôi; quản lý một gia đình và tất cả vô số những công việc. Tôi dành rất nhiều thời gian để lái xe đưa con đi khắp nơi. Tôi cũng sở hữu một vài nhà hàng rất thú vị.

Tôi thích đầu tư, thực hiện các dự án thời trang tuyệt vời và yêu thương gia đình và bạn bè của mình. Tôi hy vọng năm 2023 sẽ có nhiều thời gian hơn để đi du lịch và tạo nên những kỷ niệm với những người tôi yêu thương, đặc biệt là các con và chồng tôi".

Cuộc hôn nhân hơn 10 năm ngọt ngào của Devon Aoki và ông xã

Mới đây nhất, Acne Studios đã mời Devon Aoki trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch Xuân/Hè 2023. Mọi người lại một lần nữa phải trầm trồ vì ngoại hình trẻ trung của người đẹp 40 tuổi. Ngay sau đó, hàng trăm tờ báo đã thêm 1 lần nữa khẳng định: "Thời gian đã bỏ quên Devon Aoki".