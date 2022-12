Cuộc sống tân hôn của sao Việt lên xe hoa năm 2022: Ngô Thanh Vân như hình với bóng cùng ông xã, Đỗ Mỹ Linh khiến chồng thấy "áp lực"

Năm 2022 có thể được gọi là "năm hỷ" của showbiz Việt khi hàng loạt mỹ nhân liên tiếp lên xe hoa. Những hôn lễ Vbiz diễn ra trong năm nay đều để lại dấu ấn lớn về sự đầu tư hoành tráng của cô dâu - chú rể, cũng như những khoảnh khắc thú vị của hai nhân vật chính cùng dàn khách mời nổi tiếng trong tiệc cưới.

Bên cạnh đó, cuộc sống tân hôn của các cặp vợ chồng son nổi tiếng cũng là điều được công chúng quan tâm. Sau hôn lễ, các mỹ nhân Việt mỗi người lại có một cách tận hưởng cuộc sống tân hôn khác nhau, có người nhanh chóng đi làm trở lại, có người đồng hành với ông xã mọi lúc.

Ngô Thanh Vân

Đám cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần diễn ra vào tháng 5/2022, sau đó cặp đôi đã có thời gian tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày ở châu Âu.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên và ông xã thường xuyên cập nhật hình ảnh hẹn hò tại Ý, Na Uy, Pháp,... Ngô Thanh Vân được chồng trẻ yêu chiều như công chúa, từng bữa ăn của cô đều do ông xã đích thân vào bếp chuẩn bị.

Cũng theo tiết lộ của Ngô Thanh Vân, cô và chồng có một quỹ gia đình nhỏ để chi tiêu chung, còn lại thu nhập ai người nấy giữ. Hiện tại, nữ diễn viên đã sẵn sàng cho thiên chức làm mẹ.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức đám cưới riêng tư bên bãi biển vào tháng 5/2022

Về phía Huy Trần, anh nhận xét bà xã rất dễ thương, hai người luôn chia sẻ và lắng nghe vấn đề của nhau để cùng cân nhắc, đưa ra quyết định. Nam CEO này cũng không ngại là người hỗ trợ, chăm sóc cho bà xã khi cô trở lại với công việc. Người hâm mộ cặp đôi đã không còn xa lạ gì với việc Huy Trần chuẩn bị đồ ăn cho Ngô Thanh Vân khi cô có những buổi quay phim từ sáng sớm đến khuya, hộ tống bà xã trong các lịch trình, dành cho cô sự động viên to lớn.

Cặp đôi luôn gắn bó bên nhau như hình với bóng sau khi về chung một nhà

Đỗ Mỹ Linh

Sau đám cưới vào cuối tháng 10/2022, Đỗ Mỹ Linh thường xuyên xuất hiện cùng ông xã Đỗ Vinh Quang tại các trận bóng của CLB Hà Nội (do Đỗ Vinh Quang làm chủ tịch). Dù hạn chế chia sẻ về cuộc sống riêng tư, nhưng Đỗ Mỹ Linh đã phần nào thoải mái hơn trong việc đăng tải những clip, hình ảnh về ông xã lên mạng xã hội.

Cặp vợ chồng có những chuyến du lịch nước ngoài cùng nhau sau hôn lễ. Nàng Hậu cũng đã trở lại với công việc biên tập viên truyền hình và tham dự một số sự kiện showbiz.

Đỗ Mỹ Linh hiện đang sống cùng đại gia đình nhà chồng và được biết tới là một nàng dâu thảo

Về phía Đỗ Vinh Quang, anh bày tỏ sự tôn trọng với công việc biên tập viên của vợ. Dù bận rộn nhưng Đỗ Mỹ Linh luôn vào bếp chuẩn bị cơm cho gia đình cùng với mẹ chồng. Chồng Đỗ Mỹ Linh còn hài hước chia sẻ bản thân có thêm áp lực sau khi cưới, đó là mang chức danh "chồng của Hoa hậu".

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang không ngại chia sẻ về bà xã Hoa hậu

Phương Nga

Vợ chồng Phương Nga - Bình An là cặp đôi khá cởi mở trong việc chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Sau đám cưới vào cuối tháng 10/2022, vợ chồng son thường chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh vui vẻ, đáng yêu khi về chung một nhà.

Bình An và Phương Nga là cặp vợ chồng son được nhiều người ngưỡng mộ

Bình An tiết lộ, bà xã Phương Nga rất biết cách giữ tiền. Dù bà xã đề nghị độc lập tài chính, tiền ai người đó tiêu nhưng Bình An không chịu mà chủ động đưa hết tiền cho vợ quản lý.

Tuy nhiên, vợ chồng Phương Nga - Bình An vẫn chưa lên kế hoạch sinh con vì hiện tại cả hai còn bận rộn với công việc. Bình An muốn dành nhiều thời gian cho bà xã và để cô quyết định thời điểm sinh con. Anh cũng sẵn sàng chiều theo những sở thích của vợ như nghe nhạc Hàn Quốc, nuôi mèo (dù Bình An xưa nay vốn ám ảnh, dị ứng với mèo)...

Vợ chồng trẻ không ngại đăng những khoảnh khắc nhí nhố bên nhau lên mạng xã hội

Diệu Nhi

Vốn kín tiếng trong chuyện cá nhân nên dù đám cưới "gây sốt" mạng xã hội nhưng sau đó Diệu Nhi cũng không tiết lộ gì về cuộc sống vợ chồng son. Khi được hỏi về chuyện hôn nhân, Diệu Nhi cũng né tránh và bày tỏ mong muốn được mọi người quan tâm đến các hoạt động nghệ thuật của mình hơn.

Hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng nhưng Anh Tú và Diệu Nhi không thiếu những hình ảnh ngọt ngào bên nhau

Chỉ có điều nữ diễn viên và ông xã Anh Tú đã thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm với nhau trên mạng xã hội. Đặc biệt, Anh Tú còn khiến không ít khán giả "tan chảy" vì thường xuyên gọi bà xã là "bé Nhi", sẵn sàng nói yêu bà xã khi bất cứ đồng nghiệp nào nhắc đến Diệu Nhi.

Cặp vợ chồng còn nổi tiếng với sự hài hước có chút "lầy lội"

Dù vướng tin đồn đã có con đầu lòng nhưng đến nay cặp đôi vẫn im lặng và hoàn toàn giữ bí mật.