Cuộc sống làm vợ của Minh Hằng ở tuổi 35: Được ông xã đại gia cưng chiều hết mực

Sau nhiều năm hẹn hò, Minh Hằng quyết định lên xe hoa ở tuổi 35. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải khoảnh khắc tình cảm bên ông xã. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư, chưa một lần nữ ca sĩ để lộ mặt chồng trước công chúng. Những hình ảnh hiếm hoi mà chú rể lộ diện đều do người ngoài cuộc vô tình đăng tải.

Nữ ca sĩ cho biết: "Tôi hay nói với anh rằng, cảm ơn vì đã lấy hết can đảm để yêu một nghệ sĩ. Từ khi chính thức công bố thông tin, không ít lần tên anh nằm trong từ khóa của Google Search. Minh Hằng là nghệ sĩ nhưng gia đình, bạn bè, khách mời không phải nghệ sĩ. Do đó, bảo mật thông tin là điều tôi cố gắng dành cho anh". Minh Hằng tiết lộ, lý do cô giấu người yêu trong "bóng tối" là để giúp anh tránh áp lực.

Minh Hằng nhanh chóng trở lại phim trường sau khi tổ chức đám cưới.

Cô luôn cố gắng cân bằng thời gian dành cho gia đình và công việc.

Sau đám cưới, cuộc sống làm vợ của Minh Hằng được khán giả đặc biệt quan tâm. Không tận hưởng tuần trăng mật, Minh Hằng trở lại phim trường chỉ sau vài ngày kết hôn.



Tuy nhiên, điều khác trước là "bé Heo" luôn được ông xã tháp tùng mọi lúc, mọi nơi. Cô thoải mái hơn trước đây khi chia sẻ về chuyện riêng tư. Minh Hằng cho biết giờ đây đã có chồng nên mỗi khi xong công việc, cô đều tranh thủ về nhà sớm và rất thích nấu ăn cho bạn đời của mình.

Trong một bài đăng trên trang cá nhân, cô dí dỏm viết: "Đi công chuyện lẹ lẹ rồi về nấu cơm nữa". Có thể thấy nữ ca sĩ và bạn đời đang tận hưởng giai đoạn vợ chồng son ngọt ngào.

Chồng Minh Hằng đích thân đến đón vợ đi công tác ở Quy Nhơn về, còn chu đáo mua nước ép cho vợ uống.

Dù bận rộn đến mấy, Minh Hằng vẫn về nhà nấu cơm cho chồng.

Minh Hằng khiến nhiều người ghen tỵ khi được ông xã doanh nhân cưng chiều hết mực. Cô từng khoe tin nhắn ngọt ngào giữa hai vợ chồng, trong đó chồng cô dặn dò vợ uống tổ yến để bồi bổ sức khỏe. Khi Minh Hằng đáp lại "Em uống từ sáng khi chưa ăn gì rồi", anh nhắn nhủ: "Thương quá à, xong sớm chồng dẫn đi chơi khắp thế gian".







Tin nhắn ngọt ngào thể hiện sự chiều chuộng vợ của chồng Minh Hằng.

Những hình ảnh được đăng tải cho thấy Minh Hằng đang có cuộc sống tân hôn hạnh phúc. Chồng cô yêu thương, cưng chiều và ủng hộ vợ theo đuổi đam mê nghề nghiệp.

Minh Hằng đang rất mãn nguyện khi được ông xã hậu thuẫn hết mình trong cả sự nghiệp nghệ thuật và kinh doanh. Nữ ca sĩ luôn mong muốn có nhiều thời gian hơn dành cho bạn đời.



