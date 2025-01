Cuộc sống của Thiên An sau 4 năm chia tay Jack

Mang thai ở tuổi 23, rồi làm mẹ đơn thân, đến thời điểm hiện tại cuộc sống của Thiên An có nhiều sự thay đổi, theo chiều hướng tích cực. Từ hot girl, cô nàng lấn sân điện ảnh, nhận về nhiều lời mời đóng phim, quay quảng cáo và dự sự kiện. Đến nay, con gái nhỏ của người đẹp quê Bình Dương cũng đã gần 4 tuổi, ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Có thể nói, sau 4 năm chia tay Jack và một mình nuôi con gái, với nhiều nỗ lực cuộc sống hiện tại của Thiên An đã có sự khởi sắc, khiến nhiều người nể phục.

Vài năm gần đây, Thiên An lấn sân diễn xuất chuyên nghiệp. Trong năm 2024, cô nàng có một cơ hội lớn khi đảm nhận vai chính - Mỹ Kim trong dự án điện ảnh kinh dị "Linh Miêu - Quỷ nhập tràng" của NSX Võ Thanh Hòa.

Trước đó, cô góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, lẫn truyền hình khác nhau như: Mưu kế thượng lưu, Trên cả tình thân…

Thiên An vào vai mợ cả Mỹ Kim trong Linh Miêu - Quỷ nhập tràng.

Thiên An chăm chỉ hoạt động nghệ thuật để dành tiền nuôi con gái nhỏ.

Từ một gương mặt mới trong showbiz, sau 4 năm ồn ào đời tư, cái tên Thiên An dần dần nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng với vai trò diễn viên.

Cô nàng từng tâm sự với truyền thông hay trong các bài đăng trên Facebook rằng bản thân phải làm việc với tần suất dày đặc hơn, có những ngày làm việc từ 16-20 tiếng để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi con nhỏ.

Thế nên, ngoài đóng phim, Thiên An còn nhận nhiều lời mời đóng MV, làm mẫu thời trang,... Hot girl sinh năm 1998 cho hay, việc làm nghệ thuật không chỉ giúp cô sống với đam mê mà còn mang lại nguồn thu ổn định để chăm lo cho con gái nhỏ.

Cô nàng đắt show tham dự các sự kiện, được nhiều người săn đón.

Thiên An còn được biết đến là một KOL trên mạng xã hội. Cô được nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm chọn làm gương mặt quảng cáo,... So với nhiều năm trước, ở thời điểm hiện tại, Thiên An đã phát triển hơn rất nhiều, đắt show và cũng sở hữu cho mình lượng người hâm mộ đông đảo.

Song, tất bật với công việc cũng đồng nghĩa với việc cô không có nhiều thời gian dành cho con. 9X đành phải nhờ đến sự hỗ trợ của người thân, cố gắng cân bằng để ở bên con nhiều nhất có thể. Khi có thời gian rảnh rỗi, hai mẹ con dành thời gian đi chơi, du lịch hay chụp ảnh mẫu cùng nhau,... Có được những bước tiến trong sự nghiệp, con gái ngày càng khôn lớn Thiên An cho hay bản thân cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Khoảng 1 năm trở lại đây, cô cũng không còn nhắc đến ồn ào, thậm chí từ chối trả lời những câu hỏi về đời tư, tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp và cuộc sống của chính mình.

Thiên An cho hay cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, muốn yên bình.

Trên trang cá nhân, ngoài những khoảnh khắc vui vẻ bên bé Sol, Thiên An cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe check in ở những địa chỉ sang trọng, dùng đồ hiệu, đi xe sang. Thiên An cũng rất chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình. Cô tập yoga, pilates để cải thiện vóc dáng, kết hợp ăn uống healthy,...

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Thiên An.

Dù bận rộn, cô vẫn tích cực rèn luyện thể thao.

Gu thời trang của Thiên An cũng có nhiều sự thay đổi, cô chuyển hướng gợi cảm, trưởng thành hơn với các bộ cánh cắt xẻ nhưng trong chừng mực. Thỉnh thoảng, cô cũng chuyển qua diện những bộ cánh ngọt ngào, thanh lịch. Đây là sự chuyển biến hợp lý, cần thiết để cô có thể theo đuổi nhiều hình tượng diễn xuất hơn tránh bị đóng khung bản thân.

Người hâm mộ Thiên An cũng thấy mừng cho cuộc sống hiện tại của cô nàng.