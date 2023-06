Cuộc sống của các "tội đồ tiền số" sau màn sụp đổ cuốn bay hơn 1 nghìn tỷ USD: Du lịch Thái Lan, lướt sóng ở Bali, tận hưởng cuộc sống "chữa lành"

Không lâu sau khi quỹ phòng hộ tiền số của mình sụp đổ, Kyle Davies lên máy bay và bỏ lại phía sau mọi sự rắc rối. Anh đến Bali, dành cả ngày vẽ tranh trong quán cà phê, đọc truyện Hemingway trên bãi biển trong khi cơ quan pháp luật mở cuộc điều tra dọc hai châu lục.

Kyle Davies thong dong đi du lịch Thái Lan, thưởng thức món hàu chiên có giá vài USD, trầm trồ trước vẻ đẹp kiến trúc độc đáo của Malaysia và tham quan một sở thú tư nhân tại đất nước Dubai giàu có.

Buổi tối đẹp trời hôm đó, trên sân thượng ở Bali, Davies nằm thư giãn cùng một nhóm các "đồng nghiệp tiền số".

“Nhìn những vì sao kia đi. Chúng giống như đang di chuyển vậy”, Davies nói và bất giác nhớ đến bữa tối cùng vợ và 2 cô con gái nhỏ tại một nhà hàng hải sản ở Barcelona, ​​Tây Ban Nha.

Hóa ra, cuộc sống của những người bị coi là “có tội” trong ngành công nghiệp tiền số không quá tệ.

Một năm trước, Three Arrows Capital, quỹ phòng hộ do Davies và Su Zhu sáng lập, gần như sụp đổ chỉ sau một đêm. Hai người đàn ông này từng là “siêu sao tiền số”, được mọi người ngợi ca nhờ tài năng nhạy bén cũng như dự đoán táo bạo về biến động thị trường. Tầm ảnh hưởng cho phép họ vay hàng trăm triệu USD từ các công ty lớn và đặt cược vào tương lai toàn ngành.

Ngày Three Arrows Capital thất thủ, ngành công nghiệp tiền số không thoát khỏi liên đới. Khủng hoảng sau đó đã rút cạn tiền tiết kiệm của hàng triệu nhà đầu tư nghiệp dư, thậm chí đẩy các công ty cùng ngành khác tới bờ vực phá sản.

Theo lời kể, Davies và Zhu sau đó đã rời Singapore - nơi đặt trụ sở Three Arrows và du lịch vòng quanh châu Á. Họ thiền, chơi games cùng nhau và kết bạn với rất nhiều những bằng hữu mới.

“Họ đồng cảm và thông cảm với tôi”, Zhu nói.

Sau khi ngành công nghiệp tiền số sụp đổ và xóa sạch hơn 1 nghìn tỷ USD khỏi thị trường, người đứng đầu một loạt các công ty bị cho vào tầm ngắm. Changpeng Zhao, giám đốc điều hành Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, hiện bị điều tra hình sự. Sam Bankman-Fried, cựu CEO sàn giao dịch FTX, thì đang bị quản thúc ở Palo Alto trong lúc chờ xét xử. Do Kwon, doanh nhân người Hàn tạo ra đồng tiền số Luna, cũng đã bị bắt ở Montenegro sau nhiều tháng lẩn trốn.

Rất may, vẫn có những ông chủ khác miễn nhiễm một cách thần kỳ trong cuộc khủng hoảng. Họ rút tiền sớm, đầu tư vào bất động sản, sau đó bay tới các thiên đường thuế để lánh nạn.

Su Zhu, nhà sáng lập Three Arrows Capital

Hai nhà sáng lập Three Arrows Capital là ví dụ điển hình. Sau khi quỹ bị cơ quan quản lý giám sát, họ sống vẫn thoải mái và tự do. Việc sở hữu khối tài sản khổng lồ sau nhiều năm điều hành quỹ giúp Davies và Su Zhu không cần làm việc vẫn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống.

Theo The New York Times, quỹ Three Arrows đang nợ 3,3 tỷ USD. Cả Davies và Zhu đều từ chối hợp tác trong quá trình điều tra. Vào tháng 10, Bloomberg đưa tin rằng cơ quan quản lý tại Mỹ đang xem xét xem liệu hai người đàn ông này có khai man báo cáo tài chính tới các nhà đầu tư của Three Arrows hay không.

Dẫu vậy, Davies và Zhu khẳng định mình không làm gì sai. Khi được hỏi liệu bản thân có cảm thấy hối hận, Davies chỉ đáp lại: “Hối hận vì cái gì chứ?”.

Khuya ngày 9/2, nhà sáng lập Zhu Su đã chia sẻ trên Twitter về màn trở lại chính thức thông qua Open Exchange (OPNX) - một sàn giao dịch quyền đòi tài sản trong các công ty tiền số phá sản hồi năm 2022. Open Exchange khẳng định có đến 90% nhà đầu tư thiệt hại vẫn chưa nộp hồ sơ lên tòa để đòi tài sản và vì thế, họ có thể đến với OPNX, sử dụng hệ thống khai báo, chứng minh quyền sở hữu tài sản, sau đó mua và bán các yêu cầu bồi thường để không phải mất thời gian chờ đợi thủ tục.

OPNX khi ấy còn dùng cái tên “GTX” để chế nhạo màn sụp đổ của FTX.

“Tôi chỉ nghĩ rằng nó rất buồn cười”, Zhu nói.

“Tôi bắt đầu cảm thấy thích thú vì Three Arrows sớm quay trở lại. Không gì có thể so sánh với năng lượng của một công ty khởi nghiệp”, Davies lạc quan. “Nếu bất cứ ai gặp vấn đề khó nói, hãy đến Bali để chữa lành”.

Quay trở lại nhiều năm trước đây, thời điểm Davies và Zhu thành lập Three Arrows vào năm 2012, khi họ mới ngoài 20 tuổi. Quỹ bắt đầu giao dịch các sản phẩm tài chính gắn liền với ngoại tệ song cuối cùng chuyển sang tiền số sau khi chứng kiến đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường.

Đến năm 2021, khi giá tiền số chạm mức kỷ lục, Davies và Zhu nắm trong tay hàng tỷ USD, đầu tư vào loạt startup và vay hàng trăm triệu USD tạo đòn bẩy cho các vụ cá cược. Zhu thu hút được 500.000 người theo dõi trên Twitter, sau đó thao thao bất tuyệt về viễn cảnh Bitcoin có thể chạm mốc 1 triệu USD nhờ một thứ gọi là “siêu chu kỳ”.

Kyle Davies, nhà sáng lập quỹ Three Arrows

Thắng lớn từ các vụ cá cược, Zhu chi 35 triệu USD mua một ngôi nhà gỗ hạng sang cho giới thượng lưu Singapore. Họ cũng chọn sắm một siêu du thuyền, đặt tên nó là Many Wow và tận hưởng chuỗi ngày tươi đẹp.

Bên trong du thuyền, Davies dự định sẽ trưng bày một bộ sưu tập kỹ thuật số độc đáo được gọi là NFT. Một tầng riêng biệt sẽ được thiết lập để làm vườn thủy canh bởi vợ Zhu đam mê làm vườn.

Tại Singapore, Zhu và Davies gặp Kwon, cha đẻ Luna. Tháng 2/2022, họ dành 200 triệu USD đầu tư vào mã giao dịch này.

Ba tháng sau, Luna mất hết giá trị chỉ trong vài ngày. Hiệu ứng domino kéo theo giá của một loạt mã tiền số. Nhiều vụ cá cược khác của Three Arrows cũng bắt đầu thất bại.

Thị trường sụp đổ. Three Arrows cố gắng vay 5.000 Bitcoin trị giá 125 triệu USD vào thời điểm đó để trả nợ song chẳng ăn thua. Một ngân hàng tiền số có tên Voyager Digital đã cho quỹ vay 700 triệu USD nhưng cuối cùng mất khả năng thanh toán do Three Arrows không thể trả khoản nợ. Tiền tiết kiệm gửi tại Voyager Digital theo đó “không cánh mà bay”.

“Mất tiền tiết kiệm là điều quá sức chịu đựng đối với gia đình tôi. Tôi thức dậy mỗi đêm và suy ngẫm về những sai lầm của chính mình”, một khách hàng của Voyager Digital nói.

Trên Twitter, các nhà đầu tư giận dữ đổ lỗi cho Davies và Zhu. Cơ quan quản lý tài chính Singapore cũng khiển trách Three Arrows, cho rằng công ty này đã cung cấp các thông tin “gây hiểu lầm” cho chính phủ. Một số chủ nợ cũng buộc tội hai nhà sáng lập nói dối và so sánh họ với siêu lừa Bernie Madoff.

Vào thời điểm công ty bị thanh lý, Davies đang ở Bali và bắt đầu học vẽ tĩnh vật. Zhu, bạn thân Davies, thì học lướt sóng.

“Chúng tôi ăn thịt lợn, uống rượu, dạo chơi trên bãi biển và ngồi thiền”, Davies nói. “Đó là những trải nghiệm kỳ diệu”.

Tháng 7, hai nhà sáng lập đã xuất hiện trên Zoom để đối thoại với người giám sát mới của Three Arrows. Máy ảnh và micro được tắt xuyên suốt cuộc gọi.

Phía Davies và Zhu liên tục thanh minh rằng mình đã hợp tác đúng quy trình pháp lý, song thực tế, hai người đàn ông này “không hề tham gia vào việc cung cấp thông tin theo yêu cầu cho các chủ nợ”.

Theo: The New York Times