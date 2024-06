Cuộc hôn nhân tan vỡ của Xoài Non và Xemesis: Không con chung, tiền ai nấy xài, không như cổ tích

Sau hàng loạt những nghi vấn, tin đồn về rạn nứt hôn nhân, Xoài Non mới đây đã chính thức lên tiếng về cuộc hôn nhân của mình và Xemesis. Người đẹp sinh năm 2002 cho biết cả hai đã dừng lại mối quan hệ, cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của nhau.



Điều này khiến không ít người bày tỏ sự tiếc nuối bởi cuộc hôn nhân của Xoài Non và Xemesis từng được ngưỡng mộ vì giống hệt “cổ tích”.



Theo đó, cặp đôi về chung nhà từ năm 2020 sau khoảng hơn 1 năm hẹn hò. Thời điểm đó, Xoài Non từng khiến nhiều người ghen tị khi trở thành dâu hào môn, được tổ chức đám cưới hoành tráng. Không những thế, Xoài Non còn rất được lòng gia đình chồng, Xemesis cũng rất chiều chuộng cô nàng.

Xoài Non và Xemesis

Cuộc sống hôn nhân của Xoài Non diễn ra như mơ khi cô nàng thường xuyên check-in ở những địa điểm sang chảnh, sống trong biệt thự đắt đỏ. Mặc dù làm dâu nhà giàu, được chồng cưng chiều nhưng Xoài Non vẫn có những quy tắc riêng trong hôn nhân. Cô cho hay, cả hai vợ chồng tiền ai nấy xài, không ai quản ai từ sau khi kết hôn.

Xoài Non từng chia sẻ, cô luôn sợ dùng tiền của chồng vì sợ mang tiếng “đào mỏ”, ăn bám,... Bên cạnh đó, cô cũng không muốn kiểm soát chồng về mặt kinh tế.

Xoài Non từng chia sẻ về quy tắc tiền bạc của hai vợ chồng

Cô cũng từng nhiều lần khẳng định rằng sau khi kết hôn, 2 vợ chồng tiền ai nấy xài, không ai quản ai.Xuất phát điểm là 1 cô gái nổi tiếng trên mạng chắc chắn tiềm lực kinh tế không thể bằng gia đình chồng, song, Xoài Non luôn cố gắng giữ mình ở vị trí cân bằng với chồng về mặt tài chính. Do đó, cô luôn làm 3 - 4 công việc một lúc, chăm chỉ bán hàng, làm KOL để tăng thu nhập.

Ngoài ra, Xoài Non và Xemesis chưa có con chung, do đó cả hai ly hôn nhẹ nhàng và êm đẹp. Trước đó, cặp đôi từng nhiều lần chia sẻ về dự định có con bằng phương pháp IVF. Xoài Non chia sẻ, do sức khỏe yếu nên muốn lựa chọn IVF để có thể đảm bảo mọi thứ tốt nhất cho con. Khoảng cuối năm 2023, cặp đôi cũng đặt ra mục tiêu sẽ “săn rồng”. Khi đó, Xoài Non tăng cân rõ rệt để chuẩn bị sức khỏe cho hành trình tìm con. Song tới năm 2024, cả hai im lặng và không nhắc đến dự định này.

“Năm 18 tuổi em đã hi vọng là em sẽ có con nhưng mà không như những gì mà mình mong muốn. Em đã từng lên kế hoạch là 18 tuổi cưới, có bầu xong sẽ sinh con luôn. Như vậy con mình cũng lớn lên cùng mình. Song, đợi hoài mà không có duyên. Nếu mà để lâu quá thì em cũng thấy tội nghiệp cho chồng vì chồng em muốn vẫn còn trẻ mà được dẫn con đi chơi, được đồng hành cùng con. Chồng em cũng mê con nít nữa” , Xoài Non từng trải lòng về chuyện con cái nhưng vẫn chưa có duyên.

Do đó, khi cả hai thông báo ly hôn, cộng đồng mạng nhận xét cuộc hôn nhân của cả hài là: “Không tiền chung, không con chung” và cũng không còn là cổ tích khi đám cưới tiền tỷ hay cuộc sống sang chảnh cũng trở nên vô nghĩa khi cả hai “đường ai nấy đi”.

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi từng được rất nhiều người ngưỡng mộ

