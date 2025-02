"Cuộc đời vô thường, tôi trân trọng hạnh phúc hiện tại": Nghẹn lòng trước những chia sẻ của Từ Hy Viên trước khi qua đời

Sự ra đi đột ngột của Từ Hy Viên (Đại S) vào ngày 3/2 đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Là một diễn viên, MC, ca sĩ nổi tiếng lâu năm, Từ Hy Viên được biết đến không chỉ với sự nghiệp diễn xuất thành công mà còn với sự cá tính và những chuyện tình vừa lãng mạn vừa thăng trầm của mình. Trước đó, năm 2021, cô đã ly hôn với chồng cũ Uông Tiểu Phi và kết hôn chỉ sau 3 tháng với mối tình đầu từng xa cách 20 năm là nhà sản xuất âm nhạc DJ Koo (Koo Jun Yup).

Từ Hy Viên trải qua nhiều mối tình và 2 cuộc hôn nhân

Trong các bài phỏng vấn và chia sẻ công khai của mình, Từ Hy Viên không ngần ngại thể hiện cá tính và suy nghĩ, góc nhìn cá nhân về cuộc sống. Nữ minh tinh từng chia sẻ: "Cuộc đời vô thường, tôi trân trọng hạnh phúc của khoảnh khắc hiện tại". Câu nói này như một lời nhắc nhở về sự quý giá của từng khoảnh khắc, đặc biệt sau những biến cố cuộc đời. Cô cũng tin rằng: "Hạnh phúc đòi hỏi nỗ lực và cái giá phải trả. Trong cuộc sống không có ai chiến thắng. Tôi không muốn nói về cuộc đấu tranh đằng sau nó. Tôi chỉ muốn để lại cho mọi người hy vọng."

Trong tình yêu, quan điểm của Đại S cũng rất rõ ràng. Cô khẳng định: "Không phải cứ yêu đương rồi là biết mình cần người như thế nào, tuyệt đối không!". Cô tin vào duyên phận, "Có người quen bao nhiêu năm vẫn thấy xa lạ, có người gặp một lần như đã quen mấy kiếp, đó gọi là duyên phận". Và khi tìm được người phù hợp: "Thời gian dài hay ngắn không quan trọng, quan trọng là bạn biết người bên cạnh mình là người bạn muốn cùng sinh con, chung sống cả đời".

Tuy nhiên, Đại S cũng hiểu rõ mặt trái của tình yêu: "Tình yêu là thứ càng cho đi nhiều, mất mát cũng càng nhiều". Vì vậy, cô mạnh mẽ tuyên bố: "Người yêu cũ muốn dứt khoát thì phải dứt khoát, cuộc sống không nên dây dưa, nhất là trong chuyện tình cảm". Sau khi chia tay, cô luôn chọn cách bước tiếp: "Từ giây phút này, anh là ảo ảnh, còn em, chỉ đi trên con đường hoa".

Từ Hy Viên nổi tiếng là một ngôi sao cá tính

Không chỉ trong tình yêu, Từ Hy Viên còn được người hâm mộ đánh giá là người phụ nữ bản lĩnh trong cuộc sống. Khi nói về những thử thách trong cuộc đời của mình, nàng Sam Thái của Vườn Sao Băng cho biết: "Chỉ có nhiệt độ rất cao mới có thể làm ngô nở hoa. Chỉ có thực hành nhiều mới có thể biến tình yêu thành hạnh phúc."

Cô cũng cho biết mình là người luôn đối diện với mọi cảm xúc: "Tôi vui, tôi buồn, tôi không bao giờ trốn tránh, tôi đối mặt với nó và tôi bình tĩnh". Cô cũng luôn đề cao việc yêu bản thân: “Yêu tâm hồn mình là hiểu được "thích" trong trái tim mình, biết mình muốn trở thành người như thế nào và yêu chính mình như bạn vốn có". Và khi đã quyết tâm làm gì, không ai có thể ngăn cản cô: "Chỉ cần tôi muốn làm một việc, thì không ai có thể ngăn cản tôi, tôi nói tôi muốn giảm cân thì nhất định sẽ giảm cân".

Đại S cũng từng chia sẻ về sự tự do và can đảm: "Một khi con người dũng cảm thì mới thực sự tự do, trước kia yêu một người không rời nửa bước, bây giờ đặt trong lòng" và “Dù thế nào đi nữa, phụ nữ phải dành thời gian để làm những gì mình thích, để có thể tìm được sự cân bằng cho chính mình.”

Cuối cùng, cô nhìn nhận cuộc đời với thái độ buông xuôi: "Mọi chuyện xảy ra đều không thể đoán trước, vì vậy tôi luôn sống một cách bình thản. Bất kể điều gì xảy ra, hãy để nó lặng lẽ xảy ra".

Nguồn: ETtoday