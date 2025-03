Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Hoàng Cung (Goong), phát sóng năm 2006, đã trở thành hiện tượng châu Á với cốt truyện độc đáo và dàn diễn viên tài năng. Sau gần hai thập kỷ, cuộc sống và sự nghiệp của các diễn viên chính đã có nhiều biến đổi đáng chú ý.

Yoon Eun Hye (vai Shin Chae Kyung)

Sau khi nổi tiếng với vai diễn Shin Chae Kyung, Yoon Eun Hye tiếp tục gặt hái thành công với các bộ phim như "Tiệm Cà Phê Hoàng Tử", "Chàng Trai Vườn Nho", và "Missing You". Tuy nhiên, sau năm 2010, sự nghiệp của cô bắt đầu chững lại. Năm 2015, Yoon Eun Hye vướng vào scandal đạo nhái thiết kế thời trang khi tham gia chương trình "Goddess' Fashion", khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau đó, cô hạn chế xuất hiện trước công chúng và tập trung vào các hoạt động cá nhân.

Về đời tư, Yoon Eun Hye chưa từng công khai hẹn hò với ai, nhưng cô đã vướng vào nhiều tin đồn tình cảm với các đồng nghiệp nam như Joo Ji Hoon, Park Yoochun và Kim Jong Kook. Đặc biệt, mối quan hệ giữa cô và Kim Jong Kook được công chúng quan tâm suốt 17 năm qua. Trong một chương trình phát sóng ngày 21/3/2025, Yoon Eun Hye tiết lộ rằng cô đã độc thân suốt 13 năm qua do từng trải qua tổn thương sâu sắc trong tình yêu.

Cô chia sẻ: "Tôi từng bị tổn thương sâu sắc trong một mối quan hệ, và điều đó khiến tôi không muốn hẹn hò nữa". Ngoài ra, Yoon Eun Hye còn sống cùng một người bạn gái thân thiết suốt 7 năm, và cô mô tả mối quan hệ này "ăn ý hơn cả vợ chồng".

Joo Ji Hoon (vai Thái tử Lee Shin)

Sau vai diễn Thái tử Lee Shin, Joo Ji Hoon tiếp tục tham gia các dự án như "Antique", "Mask", và "Kingdom". Tuy nhiên, năm 2009, anh bị bắt vì sử dụng ma túy và bị kết án 6 tháng tù treo cùng 1 năm quản chế, khiến sự nghiệp bị gián đoạn.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2011, Joo Ji Hoon trở lại màn ảnh với các tác phẩm như "Along with the Gods" và series Netflix "Kingdom", giúp anh lấy lại vị thế trong làng giải trí Hàn Quốc.

Về đời tư, Joo Ji Hoon từng công khai hẹn hò với nữ ca sĩ Gain (thành viên nhóm Brown Eyed Girls) vào năm 2014 sau khi cùng hợp tác trong MV "Fxxk U". Mối quan hệ này thu hút sự chú ý của công chúng do nội dung MV táo bạo và hình ảnh gợi cảm của cả hai. Tuy nhiên, cặp đôi chia tay vào năm 2017. Sau đó, Joo Ji Hoon tập trung vào sự nghiệp và giữ kín đời tư, không công khai mối quan hệ tình cảm nào khác.

Năm 2023, Joo Ji Hoon được cho là sẽ tham gia một dự án phim y khoa mới, đánh dấu sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn và tiếp tục khẳng định vị thế trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Sau những biến cố trong quá khứ, Joo Ji Hoon đã nỗ lực làm lại từ đầu, tập trung vào các dự án chất lượng và duy trì thái độ cầu thị. Những thành công gần đây chứng minh anh đã lấy lại được niềm tin và sự yêu mến từ khán giả.

Hiện tại, ở tuổi 41, Joo Ji Hoon vẫn là một trong những nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, được biết đến với hình ảnh "quý ông độc thân kim cương" và tiếp tục tham gia nhiều dự án phim ảnh chất lượng.

Song Ji Hyo (vai Min Hyo Rin)

Sau vai diễn Min Hyo Rin, Song Ji Hyo tham gia nhiều dự án phim ảnh, nhưng bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cô là khi trở thành thành viên cố định của chương trình thực tế "Running Man" từ năm 2010. Với tính cách hài hước, thân thiện và hết mình trong các thử thách, cô được khán giả yêu mến và trở thành một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu Hàn Quốc.

Khác với các đồng nghiệp trong "Hoàng Cung", Song Ji Hyo duy trì hình ảnh sạch sẽ, không vướng scandal lớn nào.

Về đời tư, cô từng có tin đồn hẹn hò với CEO Baek Chang Joo của công ty quản lý cũ, nhưng hiện tại cô vẫn độc thân và tập trung vào sự nghiệp.

Sau gần 20 năm, dàn diễn viên "Hoàng Cung" mỗi người đã có những ngã rẽ riêng, với những thăng trầm trong sự nghiệp và đời tư. Tuy nhiên, bộ phim vẫn là dấu ấn khó phai trong lòng khán giả yêu mến phim Hàn Quốc.

Kim Jung Hoon (vai Hoàng tử Lee Yul)

Kim Jung Hoon, sinh ngày 20 tháng 1 năm 1980, được biết đến qua vai diễn Hoàng tử Lee Yul trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Hoàng Cung" (Goong) năm 2006.

Sau thành công của "Hoàng Cung", Kim Jung Hoon tham gia nhiều dự án phim tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Tuy nhiên, anh gặp khó khăn trong việc thoát khỏi hình ảnh Hoàng tử Lee Yul và không đạt được thành công nổi bật trong các vai diễn tiếp theo. Năm 2009, anh tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để thực hiện nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ vào tháng 2 năm 2011.

Năm 2019, Kim Jung Hoon vướng vào scandal khi bị bạn gái cũ kiện vì ép cô phá thai và không thực hiện cam kết hỗ trợ tài chính. Vụ việc này gây chấn động dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của anh. Đến tháng 4 năm 2019, hai bên đạt được thỏa thuận hòa giải. Tháng 12 năm 2023, Kim Jung Hoon tiếp tục gặp rắc rối pháp lý khi bị điều tra vì lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn tại quận Gangnam, Seoul.

Anh còn bị cáo buộc chống đối người thi hành công vụ trong quá trình xử lý vụ việc. Sau những bê bối đời tư, Kim Jung Hoon dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

Năm 2021, anh xuất hiện trong một video trên YouTube, cho thấy sự tái xuất của mình. Dù đã bước sang tuổi 40, anh vẫn giữ được vẻ ngoài điển trai và nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Kim Jung Hoon vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn sau những scandal đã qua. Anh tiếp tục tham gia các dự án nhỏ lẻ và cố gắng lấy lại niềm tin từ công chúng.