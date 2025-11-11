“Cuộc Chiến Hạ Lưu” đạt 100 triệu view: Thái Hòa tát thật khiến Lê Phương tỉnh ngủ

Cuộc Chiến Hạ Lưu đạt 100 triệu lượt xem sau 4 tập đầu. Ảnh: VieON

Từ câu chuyện tranh chấp đất đai, phim dần mở ra nhiều mối quan hệ phức tạp với loạt bí mật được hé lộ. Sau khi quá khứ ăn chơi bị "khui", anh Sáng (Thái Hòa đóng) bị đòi lại tiền từ thiện và quy tội ăn cắp. Người đứng sau bẻ lái dư luận chính là Mạnh (Nguyễn Xuân Phúc đóng), chủ khu đất nơi gia đình nghèo đang sống. Trong tuyệt vọng, anh Sáng sa ngã trở lại con đường cờ bạc, còn chị Bé Gái (Lê Phương đóng) bất ngờ bộc lộ năng lực "thần bài" để cứu chồng thoát nợ.

Cú sốc nối tiếp, anh Sáng phát hiện con gái mình – Nhi (Trịnh Thảo đóng), chính là "Thỏ Đen", camgirl được đồng nghiệp tại gara mến mộ. Sự thật khiến anh suy sụp và trút giận lên vợ. Cảnh tát trong phân đoạn này được Thái Hòa và Lê Phương tái hiện chân thật.

Thái Hòa tiết lộ cảnh tát được tập diễn hình thể trước đó, nhưng khi quay cận, anh chọn tát thật mà không báo trước với Lê Phương để giữ đúng tinh thần phân đoạn.

"Tát xong, Lê Phương như quên mình đang diễn, bị bất ngờ vì không nghĩ mạnh đến mức đó, cứ thế cảm xúc của Phương tự trào lên" , Thái Hòa nói.

Cảnh tát của Thái Hòa khiến Lê Phương tỉnh ngủ. Ảnh: VieON

Lê Phương nhớ lại cảnh quay diễn ra vào lúc 3 giờ sáng, sau năm ngày quay đêm liên tiếp.

"Tinh thần tôi lúc đó không còn tỉnh táo nữa, và thật sự là anh Thái Hòa tát xong tôi tỉnh thiệt, "đom đóm nổ văng trời" hết luôn. Vừa bất ngờ, đau, phẫn nộ. Mọi tâm trạng của chị Bé Gái hiện hết lên trên mặt lúc đó. Nó đau nhưng rất thật!" , cô chia sẻ.

Thái Hòa kể vui thêm rằng bạn diễn "bị ăn tát mà còn cảm ơn" : "Có vẻ lúc đầu Phương hơi giận, mặt có sưng lên, nhưng khi biết shot quay tốt thì nói cảm ơn" .

Khắc họa mối quan hệ giữa ba và con gái tuổi mới lớn, Cuộc Chiến Hạ Lưu mang đến nhiều suy ngẫm về cách yêu thương và thấu hiểu trong gia đình. Trịnh Thảo nhìn nhận anh Sáng "vừa đáng thương vừa đáng trách, bởi mọi bi kịch hiện tại đều là hậu quả của lỗi lầm quá khứ" .

Dù vậy, cô cho rằng nhân vật anh Sáng mang nỗi khổ khó nói vì trọng trách quá lớn mà lại không có quyền than vãn.

"Là phái nữ, tôi có kêu ca khi thấy cực vì người ta thường nói "con gái chân yếu tay mềm". Nhưng nếu là một người đàn ông, mọi người sẽ có cái nhìn khác. Cách thương chỉ làm chứ không nói cũng khó để ai hiểu cho họ" , Trịnh Thảo tâm sự.

Trịnh Thảo đồng cảm với nhân vật của Thái Hòa. Ảnh: VieON

Vai diễn của Thái Hòa trong Cuộc Chiến Hạ Lưu không chỉ thuyết phục đồng nghiệp mà còn nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

"Giờ tôi biết sao Thái Hoà là ông vua phòng vé rồi, nét này không phải diễn, nó đời kinh khủng!"

"Anh Hòa diễn vai này thương ghê, nghèo nó hay xui lắm"

"Từ nét mặt, cử chỉ, cảm xúc, ánh mắt rồi giọng run run nữa... như thật luôn, quá hay!"

"Chú Thái Hòa diễn mà mình rớt nước mắt, cảm xúc dâng trào khó tả theo luôn!"

Bên cạnh sức nóng của nội dung, Cuộc Chiến Hạ Lưu còn ra mắt MV nhạc phim Nơi Ta Gọi Là Nhà do ca sĩ Anh Tú thể hiện. Với giai điệu da diết và ca từ sâu lắng, bài hát nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả, được xem như "tiếng lòng" của những người đang đi tìm ý nghĩa hai chữ "gia đình".

Anh Tú cho biết đã trót yêu ca khúc ngay từ bản demo vì đổ gục hoàn toàn với ca từ, âm nhạc, bản phối và cái tình rất đắt trong đó. Nam ca sĩ dành nhiều tâm huyết để truyền tải cảm xúc qua từng chữ và tin rằng khán giả sẽ cảm nhận được tình yêu nơi mình đang sống, với chính gia đình của mình.

Anh Tú bày tỏ sự tin tưởng vào chất lượng của Cuộc Chiến Hạ Lưu và dành sự yêu mến đặc biệt cho thần tượng Thái Hòa, "ông hoàng diễn xuất" trong lòng anh: "Phim nào có anh Hòa là kinh điển luôn. Anh ấy đóng bi hay hài đều được, siêu giỏi, siêu đỉnh. Hy vọng khán giả sẽ đón nhận cả bộ phim và nhạc phim để hiểu rõ hơn những gì "Cuộc Chiến Hạ Lưu" muốn gửi gắm" .

Ca sĩ Anh Tú khẳng định Thái Hòa đóng phim nào cũng kinh điển. Ảnh: VieON

Cuộc Chiến Hạ Lưu còn có sự tham gia của NSƯT Kim Phương, bé Tuyết Nhung, bé Bảo Nam, NSND Thanh Nam, Tiểu Bảo Quốc, Trần Nhậm, Ngọc Trai, Phúc An cùng nhiều diễn viên khác.

