Cùng RHYDER và Kixx lật thẻ bài năm mới “Xuất Kixx Lối Riêng” cực đỉnh

Lật thẻ bài năm mới định lối riêng, xuất Kixx rước quà khủng

Năm mới đến rồi, bạn đã chuẩn bị gì để "khai vận" chưa? Nếu còn lăn tăn chưa biết làm gì để mở bát năm 2025 một cách hoành tráng thì yên tâm, đội RHYDER và Kixx đã lo hết. Sự kiện mini game lật thẻ bài của Kixx vừa khởi động siêu hot, không chỉ hứa hẹn đem đến cực nhiều quà xịn mà còn là cơ hội để bạn bật mood năm mới với nhiều niềm vui và may mắn.

Lật "quẻ" định lối riêng, "Xuất Kixx" rước quà khủng

Chương trình diễn ra từ ngày 13/01/2025 đến 23/01/2025 trên Fanpage Kixx Việt Nam – sân chơi dành cho tất cả cư dân mạng. Đặc biệt, bạn không cần phải là khách hàng của Kixx, chỉ cần mang theo tinh thần "mình thích thì mình chơi thôi" là đủ. Đây là cơ hội để bạn thử vận may đầu năm, nhận lời khuyên ý nghĩa từ thương hiệu và từ chính tinh thần mạnh mẽ của đại sứ RHYDER - chàng nghệ sĩ Gen Z với hành trình "rẽ lối riêng" đầy cảm hứng.

Các món quà khủng đang chờ đợi bạn rinh về

Cách tham gia thì siêu đơn giản và nhanh gọn. Đầu tiên, bạn xem video và bấm dừng để chọn một thông điệp xuất Kixx từ RHYDER. Tiếp đó, chỉ cần đăng hình lên phần bình luận, kèm một vài dòng chia sẻ về dự định "lối riêng" của bạn trong năm mới và tag thêm 2 người bạn để lan tỏa tinh thần. Những bài dự thi nào chất chơi, truyền cảm hứng nhất sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn từ Ban tổ chức, từ iPad Air M2 sang xịn, máy ảnh Fujifilm Instax Mini chụp là đẹp, đến combo quà độc quyền từ Kixx.

Thông qua chương trình này, Kixx Việt Nam không chỉ tri ân khách hàng đã đồng hành trong suốt hành trình phát triển mà còn lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm – một tinh thần mà RHYDER đã luôn thể hiện trên con đường sự nghiệp của mình. Thương hiệu mong muốn tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ tự tin bước trên con đường riêng của mình, sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi thử thách để vươn đến thành công.

Kixx Việt Nam đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam

Năm 2024 đã đánh dấu một bước ngoặt lớn của Kixx tại Việt Nam khi thương hiệu công bố RHYDER, một gương mặt trẻ đầy tài năng và cá tính là đại sứ thương hiệu. Đây cũng là một năm rực rỡ trong sự nghiệp của RHYDER, người đã nỗ lực không ngừng suốt hành trình 10 năm qua. Tài năng của anh tỏa sáng qua chương trình Anh trai "say hi", chiếm trọn tình cảm của khán giả yêu âm nhạc. Đặc biệt, vào đêm 1/1, RHYDER được vinh danh với giải thưởng "Gương mặt trẻ ấn tượng" tại VTV Awards và còn lọt vào đề cử WeChoice 2024, khẳng định sức hút ngày một mạnh mẽ của mình.

Sự kết hợp giữa một thương hiệu dầu nhớt hàng đầu Hàn Quốc và một nghệ sĩ Gen Z năng động đã tạo nên nhiều dấu ấn đáng nhớ. MV "Lối Riêng" ra mắt vào năm ngoái không chỉ nhận được sự yêu thích của các bạn trẻ mà còn lan tỏa thông điệp sống đúng với bản thân, dám rẽ lối để theo đuổi đam mê.

Những thông điệp ý nghĩa được Kixx mang đến qua mini game đầu năm

Trong năm qua, Kixx đã tạo nên hàng loạt chiến dịch "chiều lòng" Gen Z. Đầu tiên phải kể đến MV "Lối Riêng" của RHYDER, bài hát truyền cảm hứng bùng cháy mà cứ bật lên là thấy khí thế hừng hực. TikTok Challenge "Kixx Start" do Kixx khởi xướng cũng đã gây bão, thu hút hàng loạt TikToker đình đám thi nhau bắt trend. Chưa dừng lại ở đó, Kixx còn xuất hiện tại hàng tá địa điểm quen thuộc của giới trẻ như trường học, cửa hàng tiện lợi GS25 hay các chuỗi fastfood,... Đặc biệt, lễ hội âm nhạc thường niên School Fest với sự tài trợ của Kixx đã thu hút hơn 30.000 khán giả trẻ tại TP. Hồ Chí Minh, mang lại những khoảnh khắc đáng nhớ và bùng nổ cảm xúc.

Kixx đem đến nhiều hoạt động tích cực cho thế hệ trẻ Việt trong năm qua

Là một thương hiệu dầu nhớt được phát triển bởi tập đoàn GS Caltex Hàn Quốc, Kixx không chỉ nổi tiếng với các sản phẩm chất lượng cao mà còn gây ấn tượng với những chiến dịch tiếp cận thế hệ trẻ bằng sự sáng tạo và gần gũi. Kixx tin rằng mỗi bước đi, dù nhỏ, nếu đi đúng hướng và đúng tinh thần, đều có thể dẫn đến những thành tựu lớn lao. Sản phẩm dầu nhớt Kixx không chỉ giúp xế yêu của các bạn trẻ mạnh mẽ và bền bỉ hơn, mà còn là nguồn động lực để các bạn luôn tự tin bước đi, dẫu cho con đường phía trước có gập ghềnh hay nhiều thử thách.

Năm 2025 đã đến, đây là thời điểm để bạn sẵn sàng "say hi" với hành trình mới, mạnh dạn tiến bước trên lối đi riêng và theo đuổi những ước mơ của mình. Còn chần chờ gì mà không tham gia ngay mini game cùng Kixx và RHYDER để mở ra một năm mới đầy may mắn, thuận lợi và thành công?

Theo dõi các thông tin về chương trình tại: https://www.facebook.com/KixxVietnam