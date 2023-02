Cùng nửa kia “Giải mã trái tim" tại Crescent Mall trong ngày lễ Tình nhân này!

Dịp Valentine đến, mỗi cặp đôi sẽ có những cách tận hưởng ngày đặc biệt này với nhau. Có đôi sẽ lựa chọn một nhà hàng ấm cúng cùng nửa kia thưởng thức những món ngon, cặp đôi khác sẽ chọn những chuyến du lịch để lưu giữ những kỉ niệm hay cũng có đôi sẽ chọn một phim lãng mạn cùng nhau xem ngay tại nhà. Nếu bạn đang lên kế hoạch để có một ngày Valentine đáng nhớ cùng với người yêu thì năm nay hãy "đổi gió" bằng cách đi chơi lễ Tình nhân tại trung tâm thương mại xem cảm giác sẽ như thế nào?



Đến với Crescent Mall vào dịp 14/2 này, bạn cùng người yêu sẽ cùng nhau tận hưởng "bữa tiệc" âm nhạc mang tên "Love is in the air". Vào khung thời gian 18:30 - 20:30 ngày 14/2/2023, các cặp đôi sẽ có cơ hội được thưởng thức những ca khúc viết về tình yêu, tham gia những trò chơi vui nhộn và nhận ngay các phần quà couple. Đồng thời đây cũng là sự kiện công bố và trao giải cho khách hàng trúng thưởng chương trình "Rút thăm Trúng thưởng Mừng sinh nhật lần thứ 11 của Crescent Mall".

Tình yêu nồng cháy không thể thiếu những bản tình ca lãng mạn, đó cũng chính là lý do chương trình "Lắng nghe giai điệu tình yêu cùng Crescent Mall" được ra mắt để dành tặng cho bạn vào dịp Lễ Tình nhân. Một không gian tình yêu hoàn hảo sẽ chính thức được mở ra với những cung bậc cảm xúc thăng hoa được Crescent Mall tạo playlist trên nền tảng Spotify với tên tài khoản #HEARCrescentMall, nơi bạn có thể thả trôi cảm xúc và cảm nhận những lời ca về tình yêu nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Không chỉ tận hưởng và trải nghiệm không gian tình yêu ngập tràn, tại Crescent Mall trong dịp Valentine năm nay, bạn còn có cơ hội được nhận quà ý nghĩa và độc đáo thông qua chương trình mua sắm và nhận quà "Trao quà tặng - Gửi yêu thương". Chương trình được diễn ra vào ngày 11/2 -14/2/2023 tại Quầy thông tin - Tầng trệt, Crescent Mall với thể lệ tham gia đơn giản.

- 200 thành viên C Rewards đầu tiên có hóa đơn mua sắm đơn lẻ hoặc cộng gộp trong ngày từ 1.000.000 VNĐ tại các cửa hàng tham gia chương trình trong Crescent Mall sẽ nhận được 01 phiếu mua hàng trị giá 200.000 VNĐ.

- 100 thành viên C Rewards đầu tiên có hóa đơn mua sắm đơn lẻ hoặc cộng gộp trong ngày từ 3.000.000 VNĐ tại các cửa hàng tham gia chương trình trong Crescent Mall sẽ nhận được 01 Hộp Kẹo Sô-cô-la.

Không chỉ riêng các cặp đôi mà bất kỳ ai cũng có cơ hội được nhận quà thú vị nhân dịp Valentine từ ngày 11/2 - 19/2/2023. Đặc biệt, các khách hàng Thành viên C Rewards mới và khách hàng Thành viên C Rewards hiện tại sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn đến từ các nhãn hàng chỉ bằng các thao tác dễ dàng từ chương trình "Giải mã trái tim - Nhận ngay quà tặng".

● Khách hàng mua sắm trải nghiệm quét mã QR-code hình trái tim trên các màn hình cảm ứng tại Crescent Mall thông qua ứng dụng di động Crescent Mall và nhận quà tặng ngẫu nhiên từ các nhãn hàng tham gia chương trình.

● Một người chơi được quét mã 1 lần duy nhất/ngày và nhận 1 phần quà ngẫu nhiên cho mỗi lượt quét.

● Khách hàng nhận quà tặng tại Quầy Thông Tin, Crescent Mall và sử dụng tại các Cửa Hàng Tham gia Chương Trình.

14/2 đã đến rất gần, đừng bỏ lỡ cơ hội ghi điểm với nửa kia của mình bằng những hoạt động hấp dẫn tại Crescent Mall bạn nhé!

Tìm hiểu thêm chi tiết tại: www.crescentmall.com.vn

Cùng nghe playlist "Love is in the air" của Crescent Mall tại: https://spoti.fi/3XmT6Wn