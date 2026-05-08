Cũng là "bình hoa di động" trong show Đạp Gió, vì sao kẻ bị ghét, người được thơng?

Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng đang là show truyền hình được quan tâm nhất nhì tại Cbiz hiện nay. Trong mùa này, Trang Pháp đã tham gia với vai trò đại diện đến từ Việt Nam nên cư dân mạng nước ta cũng rất háo hức theo sát từng diễn biến của chương trình.

Vốn dĩ, Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng không phải cuộc thi âm nhạc thuần túy mà là sân chơi cho các “chị đẹp” đương đầu với thử thách, đột phá giới hạn của bản thân. Các thí sinh tham gia chương trình đến từ đủ mọi lĩnh vực, thế nên ngoài những “siêu nhân” hát hay, nhảy giỏi, sáng tác tốt thì cũng có những “bình hoa di động” mãi chẳng thể khiến khán giả phải “woa” khi trình diễn trên sân khấu. Đối với những mỹ nhân này, khán giả có những cái nhìn cực kỳ khác bọt, người được yêu mến hết mực, kẻ lại phải nhận “gạch đá” dư luận.

Lý Tiểu Nhiễm

Ngay từ Công diễn đầu tiên, Lý Tiểu Nhiễm đã phủ sóng mạnh mẽ trên các diễn đàn giải trí từ Trung sang Việt. Mặc dù tốt nghiệp trường Học viện Vũ đạo Bắc Kinh nhưng Lý Tiểu Nhiễm lại khiến dân tình ngã ngửa với màn biểu diễn ca khúc Giấy Ghi Nhớ Điều Ước kém hấp dẫn. Không chỉ hát hát chênh phô, không thuộc lời mà cả các động tác do cô thể hiện cũng bị cho là chẳng khác nào chương trình văn nghệ mầm non, nhận ngay đánh giá là “tệ nhất trong lịch sử Đạp Gió ”.

Lý Tiểu Nhiễm "hot thoát vòng" vì màn trình diễn quá tệ trong Công diễn 1 (Ảnh: Sohu).

Tuy nhiên, rõ ràng, Lý Tiểu Nhiễm không phải người “kéo cẳng” đồng đội trong chương trình. Với nhan sắc nổi bần bật, tươi trẻ bất chấp tuổi tác, người đẹp Không Kịp Nói Yêu Em đã đạt số điểm cá nhân cao nhất Công diễn 1.

Bản thân Lý Tiểu Nhiễm cũng nhận ra khuyết điểm của bản thân. Sau khi khóc thầm 2 buổi tối, cô đã tìm đến giáo viên thanh nhạc, bắt đầu học ca hát từ con số 0. Kết quả, Lý Tiểu Nhiễm đã có sự tiến bộ rõ rệt so với trước đây. Công chúng cho rằng, thái độ cầu tiến, biết sai rồi sửa của nữ diễn viên rất đáng được khen ngợi, giúp cô nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Sang Công diễn 2, Lý Tiểu Nhiễm tiến bộ rõ rệt so với vòng trước (Ảnh: Sohu).

Choo Ja Hyun

Đến với show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 4 (2023) , Choo Ja Hyun đã khiến khán giả phải phì cười ngay từ sân khấu đầu tiên. Mặc dù rất xinh đẹp, thanh thoát nhưng rõ ràng, nữ diễn viên xứ Hàn còn hạn chế tài năng trong lĩnh vực hát nhảy. Đặc biệt, khả năng vũ đạo của cô được đánh giá là chân tay lóng ngóng như đang…tấu hài. Thậm chí, đến cuối chương trình, Choo Ja Hyun vẫn chẳng thể nổi trội về mặt trình diễn giữa cả dàn chị đẹp tài năng.

Choo Ja Hyun bị trêu chọc là chị đẹp hài hước nhất Đạp Gió 2023 với màn trình diễn vũ đạo gây cười (Ảnh: Sohu).

Tuy nhiên, sự nghiêm túc trong hành trình “đạp gió” của Choo Ja Hyun lại là điều khiến ai nấy đều phải nể phục. Biến rõ mình còn non kém về mặt vũ đạo, cô vẫn dám thử thách với những màn trình diễn khó nhằn, bước ra khỏi “vùng an toàn” để đột phá bản thân. Không chỉ vậy, chỉ vì phần rap gồm 4 câu tiếng Hàn, cô sẵn sàng bay về quê nhà tìm thầy học tập và luyện đi luyện lại vô số lần.

Chính vì lý do này, trong phần bỏ phiếu hồi sinh, vô số khán giả đã trợ giúp Choo Ja Hyun, muốn xem cô có thể tiến được bao xa trong chương trình. Mặc dù sau cùng, Choo Ja Hyun không nằm trong danh sách debut nhưng cô đã chiếm được tình cảm của công chúng, thành công hâm nóng sự nghiệp.

Người đẹp xứ Hàn được yêu thích nhờ sự nỗ lực không ngừng (Ảnh: Sina).

Karina

Nếu Lý Tiểu Nhiễm, Choo Ja Hyun “hút fan” nhờ sự nỗ lực của bản thân thì Karina lại ghi điểm nhờ sự tốt bụng, dịu dàng, khiến cả khán giả lẫn các thí sinh đều mê đến quên lối về. Ngay từ đầu chương trình, nữ coser phi giới tính đã gây ấn tượng mạnh nhờ nhan sắc “đỉnh chóp” và tạo hình độc đáo. Tuy nhiên, về mảng hát nhảy, Karina chỉ là “lính mới”, lại thêm việc bất đồng ngôn ngữ khiến cô gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp và trong quá trình luyện tập.

Karina gây chú ý với vẻ đẹp phi giới tính (Ảnh: Sina).

Với mở đầu khó khăn như vậy, Karina vẫn lội ngược dòng thành công nhờ tính cách tốt, chân thành và EQ cao. Khi đồng đội bối rối về vấn đề tạo hình, Karina sẵn sàng lấy ra bộ tóc giả mà cô trân quý suốt nhiều năm để “chữa cháy”. Khi thấy đồng đội tự ti, người đẹp này không ngại chia sẻ về quá khứ từng bị “bạo lực mạng”, lấy góc nhìn của người đồng cảm để khuyên nhủ và còn cổ vũ mọi người cùng nỗ lực.

Những chi tiết bên ngoài sân khấu khiến Karina trở thành một trong những nhân tố hot nhất của show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 6.

Tính cách thân thiện, tốt bụng giúp Karina ghi điểm (Ảnh: Sohu).

Trần Đức Dung

Trái ngược với những cái tên nói trên, “mỹ nhân đẹp nhất phim Quỳnh Dao” sụp đổ hình tượng nặng nề khi tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Được biết, Trần Đức Dung vốn là ngọc nữ nức tiếng cả Cbiz, nữ thần tuổi thơ của đông đảo khán giả nên ai cũng mong đợi cô sẽ đem lại những khoảnh khắc “đỉnh nóc kịch trần” trên màn ảnh. Ai ngờ, nữ diễn viên Thủy Vân Gian lại gây thất vọng tột độ vì đã quên lời bài hát, vụng về khi nhảy lại có còn thái độ vô lý với đồng nghiệp.

Trần Đức Dung được coi là cái tên tiềm năng nhất nhì trong show, ai dè tính cách thật của cô lại khiến netizen thất vọng (Ảnh: Sohu).

Cụ thể, ở Công diễn 1, Trần Đức Dung giữ vai trò đội trưởng, kết hợp với hai sao nữ khác là Vương Dung và Hoàng Anh. Trong quá trình luyện tập vũ đạo, Trần Đức Dung không theo kịp, làm chậm tiến độ của cả nhóm. Thấy vậy, Vương Dung đề nghị giáo viên dạy toàn bộ động tác cho cô và Hoàng Anh học trước, rồi sau đó họ sẽ quay lại hỗ trợ Trần Đức Dung. Trước đề nghị của đàn em, Trần Đức Dung phản ứng gay gắt, nặng lời chỉ trích Vương Dung thách thức quyền hạn đội trưởng, xem thường cô.

Cách xử sự của Trần Đức Dung gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Cô bị khán giả chê là "đẹp người xấu nết", "kém cỏi nhưng chảnh" và ích kỷ vì cách xử sự khó mà yêu thương nổi. hơn nữa, việc Trần Đức Dung vẫn được giữ lại dù trình diễn tệ, còn Vương Dung làm tốt hơn lại bị loại cũng khiến khán giả vô cùng bức xúc.

Cách xử sự của Trần Đức Dung với đàn em gây nhiều tranh cãi trên MXH (Ảnh: Sohu).

Triệu Anh Tử

Chung hoàn cảnh với Trần Đức Dung là Triệu Anh Tử khi tham gia show Đạp Gió mùa 3. Nữ diễn viên được khán giả biết tới qua các tác phẩm như Thần Điêu Đại Hiệp (2014), Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký, Trường An Nặc, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát… Tuy nhiên, giờ đây khi nhắc đến Triệu Anh Tử, netizen chỉ nghĩ ngay đến sao nữ lắm thị phi, bày đủ trò để thu hút sự chú ý.

Khi tham gia chương trình, Triệu Anh Tử bị chỉ trích vì quảng cáo rùm beng mình có thể hát âm cao cực đỉnh. Thế nhưng khi chọn bài hát, cô lại có tình né tránh “thế mạnh” của bản thân. Chưa kể, nữ diễn viên chẳng hề tập trung cải thiện khả năng hát nhảy mà tìm đủ cách để “ké fame”.

Triệu Anh Tử từng tuyên bố bản thân là fan của nhóm Twins nhưng cô lại chẳng phân biệt nổi ai là Thái Trác Nghiên, ai là Chung Hân Đồng. Người đẹp giải thích rằng: "Lúc được gặp họ, đó tôi quá kích động nên đã nhận sai người. Có lẽ tôi thích họ quá nên không để ý sự khác biệt về ngoại hình”.

Triệu Anh Tử bị chỉ trích vì tài năng không đủ lại còn lắm chiêu trò (Ảnh: Sohu).

Không chỉ vậy, Triệu Anh Tử còn xích mích với thí sinh chung nhóm Chung Hân Đồng. Khi được nhắc nhở để tránh làm giảm chất lượng tiết mục, Triệu Anh Tử đã chỉ trích Chung Hân Đồng nói chuyện quá thẳng thắn, khiến cô cảm thấy thất vọng, đau khổ. Sau cùng, Chung Hân Đồng buộc phải xin lỗi dù chẳng làm gì sai cả.

Chung Hân Đồng từng hé lộ có 1 ngôi sao trong Đạp Gió mùa 3 có nhiều hành vi phản cảm, vì muốn nổi tiếng mà sử dụng mọi chiêu trò, thậm chí còn có thói quen vệ sinh không tốt khiến người cùng phòng khó chịu, không mặc nội y khi đi luyện tập và sử dụng vật dụng nguy hiểm gây ảnh hưởng tới người khác, khiến nhân viên bị bỏng. Công chúng cho rằng người được nói đến ở đây không ai khác ngoài Triệu Anh Tử.

Netizen cho rằng Triệu Anh Tử chính là sao nữ kém duyên mà Chung Hân Đồng "bóc phốt" (Ảnh: Sohu).

Có thể thấy được, trong show Đạp Gió , khả năng hát nhảy không phải tiêu chuẩn duy nhất mà khán giả đánh giá về các thí sinh. Dù có là “bình hoa di động” đi nữa, các sao nữ vẫn có thể được đón nhất nhờ tính cách, sự nỗ lực và hành trình đột phá bản thân, thể hiện sức hút đa chiều của những người phụ nữ trưởng thành.

Nguồn: Sohu