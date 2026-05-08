Hội mỹ nhân đua nhau yêu PT trẻ, body căng đét: Trend mới của showbiz đây sao?

Trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay, chuyện tình kiều nữ - đại gia không còn là xu hướng như trước kia, Thay vào đó, không ít mỹ nhân đình đàm đã tìm đến với những huấn luyện viên thể hình trẻ trung với body hoàn hảo. Thậm chí, trang QQ còn phải đặt câu hỏi: Phải chăng đây là trend mới của Cbiz?
Thái Trác Nghiên
Ngày 28/4 vừa qua, Thái Trác Nghiên gây xôn xao khi đăng tải ảnh cưới, nhẫn kim cương và thông báo kết hôn với huấn luyện viên thể hình kém 10 tuổi Lâm Tuấn Hiền. Người quản lý của Thái Trác Nghiên cho biết, cô đã tổ chức hôn lễ kín đáo tại Thái Lan, với sự chứng kiến của những người thân thiết nhất.
Thái Trác Nghiên - Lâm Tuấn Hiền nhận được nhiều lời khen về ngoại hình xứng đôi vừa lứa. Ai cũng nghĩ nữ diễn viên Tề Thiên Đại Thánh cuối cùng cũng được hạnh phúc sau nhiều lần lỡ dở với các thiếu gia giàu có.
Được biết, Lâm Tuấn Hiền là 1 PT có tiếng, thậm chí được xem là "huấn luyện viên thể hình ngôi sao" với mức phí 256 USD/giờ (6,4 triệu đồng), thu nhập hàng tháng gần 13.000 USD (325 triệu đồng). Tháng 1 năm nay, Thái Trác Nghiên công khai hẹn hò với “hồng hài nhi” và từ tháng 3 vừa qua, Lâm Tuấn Hiền đã chuyển vào căn hộ cao cấp của Thái Trác Nghiên. Sau đó, nữ diễn viên đưa bạn trai về ra mắt gia đình và lên kế hoạch kết hôn sau khi được mẹ gật đầu ưng thuận.
Bản thân Thái Trác Nghiên cho biết, cô nhận được năng lượng tích cực từ bạn trai PT, cảm thấy mình khỏe mạnh hơn nhiều sau khi bồi đắp sở thích leo núi. Bạn thân của người đẹp này - nữ ca sĩ Dung Tổ Nhi thì tiết lộ: “Hiện tại, đôi mắt của Thái Trác Nghiên như đang sáng lên, cô ấy rất hạnh phúc trong tình yêu”.
Dù chồng Thái Trác Nghiên vướng ngay phải drama tình ái chỉ sau 2 ngày báo tin hỉ, bị 1 hot girl gợi cảm tố nhắn tin tán tỉnh, rủ đi uống rượu nhưng phần lớn cư dân mạng cho rằng anh chàng bị oan. Bởi lẽ, theo 1 số nội dung tin nhắn được tiết lộ, Lâm Tuấn Hiền tán tỉnh hot girl này trước thời điểm anh có mối quan hệ nghiêm túc với Thái Trác Nghiên. Hơn nữa, trước mắt, hot girl đã xóa bài đăng gây tranh cãi, còn vợ chồng Thái Trác Nghiên - Lâm Tuấn Hiền vẫn giữ im lặng trước ồn ào.
Lý Gia Cách
Khi tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2024, nữ ca sỹ Lý Gia Cách nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Cô cũng là cái tên tiêu biểu trong hội những chị đẹp yêu PT trẻ của làng giải trí Hoa ngữ.
Trang Sohu cho biết, chỉ 12 ngày sau khi thông báo ly hôn với đạo diễn kiêm Phó tổng tài iQiyi Xa Triệt, Lý Gia Cách đã nhanh chóng rơi vào lưới tình với PT kém 11 tuổi Đổng Nghĩa Phong. Được biết, “hồng hài nhi” này sinh năm 2002, gương mặt điển trai và chiều cao lý tưởng 1m80. Anh là PT kiêm người mẫu và blogger thời trang.
Trong một buổi tụ hội bạn bè, Lý Gia Cách yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và chủ động “thả thính” Đồng Nghĩa Phong. Sau khi hẹn hò, cặp đôi chị em chẳng ngại khoe hạnh phúc trước công chúng. Hơn nữa, Đồng Nghĩa Phong còn được gia đình nhà gái hết sức đón nhận, thậm chí, con trai của Lý Gia Cách còn vui vẻ giới thiệu anh là “người lớn trong nhà” với người khác.
Lý Thi Hoa
Lý Thi Hoa gây ấn tượng với khán giả qua những bộ phim như Bằng Chứng Thép, Tứ Đại Danh Bổ, Cung Tâm Kế, Tòa Nhà Kim Tiêu 2, Nữ Hoàng Tin Tức… Đặc biệt, cô gây được tiếng vang lớn khi tham gia show truyền hình T ạm Biệt Tình Yêu 5 vào năm ngoái.
Lý Thi Hoa đã tham gia chương trình cùng với bạn trai PT đã gắn bó 8 năm Xa Sùng Kiện, thậm chí cặp đôi còn từng hứa hôn, hủy hôn, khiến netizen chóng mặt vì cứ “lò vi sóng” nhiều lần.
Được biết, Lý Thi Hoa và Xa Sùng Kiện quen biết từ năm 2016, do cùng chung sở thích vận động và leo núi. Mặc dù chẳng thể bì được với hội bạn trai cũ giàu có của nữ diễn viên TVB nhưng Xa Sùng Kiện cũng là cái tên cực hot trong giói PT với mức thu nhập hơn 2.000 HKD/giờ (6,7 triệu đồng) và tự kinh doanh phòng tập thể thao riêng.
Mặc dù không hút thuốc, uống rượu, không ngoại tình nhưng Xa Sùng Kiện lại bị công chúng đánh giá là có phần vô tâm. Bởi lẽ, khi bạn gái gặp vấn đề về mắt, phải phẫu thuật 4 lần, nam PT chẳng hề quan tâm đầy đủ, không dành nhiều thời gian ở bên cô. Có lẽ vì vậy nên cặp đôi đã đính hôn vào năm 2021 nhưng mãi vẫn chưa chính thức về chung nhà, thậm chí còn hủy hôn đầy cay đắng.
Trong show Tạm Biệt Tình Yêu 5 , Lý Thi Hoa và Xa Sùng Kiện đã bùng nổ mâu thuẫn gay gắt nhưng rồi lại tha thứ. Dù cuối chương trình, cặp đôi lựa chọn buông tay nhau nhưng cả hai đều úp mở về khả năng tái hợp khiến công chúng cho rằng sau tất cả, họ vẫn sẽ về với nhau.
Ngoài ra, làng giải trí Hoa ngữ còn không ít mỹ nhân có quan hệ tình cảm với giới PT. Chẳng hạn, Thiên hậu làng nhạc Thái Y Lâm từng hẹn hò với PT kém 4 tuổi Cẩm Vinh, thậm chí còn muốn tiến tới hôn nhân, chẳng qua lại đổ vỡ trước giờ G. Hay như nữ diễn viên Lý Ỷ Văn mới báo tin vui rằng sẽ tổ chức hôn lễ với bạn trai PT Lương Khải Kiệt vào tháng sau tại Yokohama, Nhật Bản.
Còn về nguyên nhân khiến hội chị đẹp đua nhau đi yêu PT, trang QQ cho rằng, để giữ gìn vóc dáng, các ngôi sao Hoa ngữ thường tìm đến những phòng gym, thuê PT riêng. Có lẽ vì vậy nên không ít mỹ nhân đã nảy sinh tình cảm với trai trẻ 8 múi trong quá trình luyện tập và tiến đến hẹn hò. Dù vậy, liệu họ có thể tiến đến hôn nhân như Thái Trác Nghiên hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.
Nguồn: QQ