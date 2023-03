Cùng giải mã sức hút của các thương hiệu trực thuộc Sneaker Buzz vào tháng 3 này

Các bộ sưu tập với hệ tuần hoàn được đổi nhịp mới mẻ và cách tân đến từ một trong những thương hiệu ủy nhiệm tại ngôi nhà bán lẻ cao cấp – Palladium, Vans, Kangol, Art-Toy và các essential item của Nike, Alpha Industries, Supra…

@khazsak – Thành viên cộng đồng sáng tạo Buzz /+84/

Pampa Lite+ Recycle Wp+

Với suy nghĩ cân bằng là chìa khóa để phát triển, Palladium đã tập trung vào các quy trình để tạo ra nhiều hơn với chi phí ít hơn. Hình thể Pampa này đã được cải tiến lại để hướng tới một thế giới xanh hơn thông qua công nghệ tái chế. Từ nhựa PET tái chế để tạo ra phần upper cho đến chất liệu tái sử dụng và polyester trong đệm lót trong. Mục tiêu của sản phẩm được thiết kế tỉ mỉ này là giảm tác động đến môi trường đồng thời cải thiện độ bổ trợ êm ái khi di chuyển. Được chế tạo từ phần nào từ môi trường và vì môi trường, Palladium đã cải tiến khi cho thêm công nghệ không thấm nước để giúp các chất liệu "có thể thở" để thoáng khí cho người mang hơn trong giai đoạn chuyển mùa này.

Palladium X Destiny – Destiny 2: The Witch Queen

Đây là một phiên bản collab giới hạn để khuếch tán tầm ảnh hưởng của hình thể Pallashock và Pampa boots trong những xu hướng boot gần đây. Thiết kế kết hợp giữa cải cách mới cùng câu chuyện cảm hứng của nhân vật và màu sắc phiên bản trò chơi điện tử nổi tiếng thuộc hãng Bungie - nơi mà từ lâu đã được coi là một trong những tựa game thể loại MMORPG rất thành công và nổi tiếng trên thế giới và các game thủ Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Palladium x Finisterre

Xử lý mọi địa hình với một chương mới trong cuộc phiêu lưu của Palladium x Finisterre. Từ sự hùng vĩ cao vút của dãy núi Alps đến bờ biển gồ ghề của Cornwall, phiên bản Palladium X Finisterre mới nhất kết hợp thế mạnh của cả hai thương hiệu về khám phá và phiêu lưu, cũng như cam kết về tính bền vững và những bước chân nhẹ nhất trên Trái đất.

Đối với mùa này, Palladium lại hợp tác với thương hiệu thời trang bền vững Finisterre đến từ Anh để sản xuất những đôi boot Pallatrooper mang tính biểu tượng của Palladium. Sản phẩm đã được mô phỏng lại và phát triển bằng chất liệu microfiber thân thiện với môi trường cùng canvas hữu cơ. Palladium X Finisterre Pallatrooper Hiker WP+ mới có kết cấu chống thấm nước cùng lớp màng cải tiến để đảm bảo sự bảo vệ và thoải mái trước những điều kiện khắc nghiệt nhất của thời tiết. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng bảo vệ cao, sự thoải mái và vẻ ngoài đồng thời tôn trọng môi trường.

Kangol

@yasmiin.ng – Thành viên cộng đồng sáng tạo Buzz /+84/

Kangol – nơi sản sinh ra nhiều năng lượng street-wear đồng thời vẫn giữ được phong độ hypebeast ở các iconic phụ kiện. Cụ thể là túi hay bucket hat mà ngay cả Emily cũng phải diện khi ở Paris. Để phối với outlook thời thượng thì tháng 3 này Kangol Việt Nam sẽ đưa các bản phối màu thiết yếu cơ bản nhưng vẫn đề cao yếu tố cải tiến ở khái niệm tech-wear ở chất liệu, cũng như tối ưu công năng ngày càng rõ rệt hơn để phù hợp với bối cảnh thị trường cùng chiếc giá hiệu quả.

Vans Reconstruct-Classic

Nếu Converse có Chuck Taylor Construct thì Vans cũng sẵn sàng đập đi các lối mòn thiết kế để xây lại và tạo sự cạnh tranh ngang bằng với sự đổi mới đến từ Vans Reconstruct Classic. Cấu tạo loại bỏ sự nhàm chán của SK8 Hi với các yếu tố đơn điệu, và thay thế bằng sự tiến bộ ở việc Vans đã bắt đầu thành thạo áp dụng Off The Wall vào cách thiết kế của mình. Dựa theo nguyên tắc giải phẫu, và tái tạo hình thể trên đống đổ nát, Reconstruct Classic được chấp vá các mảnh vải trên upper theo nguyên tắc có thể gọi là bất nguyên tắc. Thiết kế sẽ được lấy cảm hứng để liên kết và tôn vinh về punk ở những năm 80, nơi mà thể loại âm nhạc này là 1 gia vị không thể thiếu của văn hóa skate (skatecore).

Gagatree X Triky – Let Me Out

Thuộc phân khúc Art-Toy đến từ Gagatree, Let Me Out (Mafia) là tên gọi của artwork lần này nhằm thể hiện cá tính riêng của 1 trong những nhân vật gắn liền với tuổi thơ – Doraemon, nhưng theo 1 góc nhìn bứt phá và giải trí hơn phiên bản nguyên gốc đến từ cha đẻ chúng Lester Lim hợp tác cùng TRIKY.

Be@Rbrick Cheer Bear Costume

Được sản xuất và cho lên kệ theo kích thước 400%, 1000% Cheer Bear Costume được sáng tạo để bảo vệ thông điệp năng lượng trong mùa Valentine, International Day và cả Pride Month. Cheer Bear khoác lên mình tinh thần bình đẳng và tích cực cho mỗi cá nhân bình đẳng giới cũng như cho trái tim của cộng đồng, chúng dễ tiếp cận và thân thiện như phối màu của phiên bản đồ chơi nghệ thuật này vậy.

Các sản phẩm Footwear/Accessoriez/Art-Toy đã và đang được "drop" tại hệ thống bán lẻ cao cấp Sneaker Buzz trên toàn quốc với số lượng giới hạn và giá bán lẻ từ 450.000 VNĐ cho các dòng Footwear và từ 4.000.000 VNĐ cho Art-Toy.