Củng cố hồ sơ vụ người cha bị hành hung vì bảo vệ con khỏi chó không rọ mõm

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc ẩu đả giữa hai người đàn ông.

Cụ thể, tối 2/2, anh N.H.D. (SN 1989, ngụ quận 7) dẫn con trai đi vào sảnh chờ thang máy ở chung cư Saigon Riverside ở đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7.

Lúc này, con chó của anh Đ.T.V. (SN 1995) không rọ mõm, không dây xích liên tục tiến gần tới chỗ con trai anh D.

Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại. (Ảnh chụp màn hình)

Thấy con trai tỏ ra hoảng sợ, không muốn con chó đến gần, anh D. lên tiếng nhắc nhở chủ nhân của chú chó nhưng người này không có động thái đưa chó ra khu vực khác.



Vì chủ chó không can thiệp, chú chó ngày càng tiến gần đến con trai anh D. Nhận thấy có dấu hiệu gây nguy hiểm cho con, nên anh D. đã dùng chân đẩy chó ra. Ngay lập tức chủ chó lao đến hành hung khiến anh D. ngã xuống.

Không dừng lại ở đó, chủ chó còn buông lời đe dọa rồi mới chịu rời đi. Sau khi bị hành hung, anh D. đến công an phường Phú Thuận, quận 7, trình báo rồi đi cấp cứu tại Bệnh viện FV (quận 7).

Giấy chứng nhận thương tích của anh D.

Anh D. cũng gửi đơn đề nghị Công an quận 7 giám định thương tích, khởi tố người hành hung mình. Hiện Công an quận 7 phối hợp cùng Công an phường Phú Thuận đang làm rõ, xử lý vụ việc.



Theo giấy chứng nhận thương tích, anh D. được chẩn đoán sưng bầm vùng gò má trái, trầy xước gò má trái, rách mí mắt trái, vỡ mảnh răng cửa hàm dưới trái, ngực trái có vết sưng.

Bình luận về vụ việc, đại đa số ý kiến đều cho rằng cần phải xử phạt nặng với hành vi côn đồ của chủ chó; cần có hình thức răn đe về hành vi thả rông chó, không xích, rọ mõm gây nguy hiểm tính mạng người khác.

"Không có lý do nào để biện hộ cho hành vi côn đồ này. Yêu động vật nhưng dùng hành động côn đồ với người khác, chính là khẳng định cho hành vi vô văn hóa", tài khoản T.K. bình luận.

Ba ngày sau khi xảy ra sự việc, anh D. cho biết vết thương vẫn còn đau, hàng ngày phải vào bệnh viện để vệ sinh vết thương.

“Tôi bị đau ngoài cơ thể, nhưng con trai tôi chứng kiến cảnh bố bị đánh nên rất sợ hãi, khóc lóc. Mấy hôm nay tinh thần của cháu luôn bất ổn, sợ sệt và không dám ra ngoài. Mặc dù gia đình đã cố tạo không khí vui vẻ, trấn an tinh thần bé”, anh D. nói.

Anh D. với thương tích ở mặt.

Theo luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), người nuôi chó phải xích, nhốt giữ trong khuôn viên của gia đình mình. Trường hợp đưa chó ra khỏi khuôn viên gia đình phải đeo rọ mõm hoặc xích và có người dắt, đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.



Trường hợp đưa chó ra nơi công cộng mà không có người dắt, không xích (thả rông) mà chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đến 2 triệu đồng.

Nếu không may trường hợp con chó cắn cháu bé gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong, lúc này người chủ chó còn có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người, theo điều 295 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư, hành vi của chủ vật nuôi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý của nạn nhân. Hành vi côn đồ trước mặt trẻ em như vậy là rất đáng trách, đáng lên án. Sự việc này sẽ tạo ra cú sốc tâm lý đối với cháu bé và đối với cha của cháu bé.