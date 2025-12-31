Cục Thuế thông báo quan trọng: Danh sách 38 doanh nghiệp hỗ trợ phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh

Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế (Bộ Tài chính) mới đây đăng tải danh sách các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đã chủ động công khai thông tin về giải pháp, sản phẩm, dịch vụ triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và mở rộng các chương trình ưu đãi, hỗ trợ miễn phí cho các hộ, cá nhân kinh doanh.

Theo Cục Thuế, tính đến nay, tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử gửi Cục Thuế thông tin về các chương trình hỗ trợ cho hộ, cá nhân kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với nhiều hình thức ưu đãi, khuyến mại.

Hộ, cá nhân kinh doanh có thể tham khảo để lựa chọn các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền phù hợp với mô hình, chi phí và quy mô quản lý của đơn vị.

Danh sách các tổ chức:





Cục Thuế lưu ý: Danh sách được sắp xếp theo thời gian tổ chức gửi thông tin đến Cục Thuế (cập nhật đến ngày 25/12/2025) và sẽ tiếp tục cập nhật khi có tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử gửi thông tin đến Cục Thuế.