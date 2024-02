Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cảnh báo: KHÔNG dùng đồng hồ thông minh và nhẫn thông minh để đo lượng đường trong máu, tránh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng

Những thiết bị đo tiểu đường quảng cáo sai lệch

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) lưu ý rằng, họ chưa ủy quyền hoặc phê duyệt bất kỳ loại đồng hồ thông minh hoặc nhẫn thông minh nào có khả năng tự đo lượng đường trong máu (không cần xuyên qua da).

Cơ quan này cho biết, việc sử dụng các thiết bị này có thể dẫn đến kết quả đo đường huyết không chính xác, còn được gọi là lượng đường trong máu, và sai sót trong quản lý bệnh tiểu đường có thể đe dọa đến tính mạng.

"Nếu việc chăm sóc y tế của bạn phụ thuộc vào việc đo đường huyết, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về một thiết bị phù hợp đã được FDA phê duyệt", FDA tuyên bố.

Những chiếc đồng hồ thông minh đo lượng đường trong máu nhưng không cần xâm lấn qua da đều chưa được cấp phép - Ảnh minh họa

Được biết, những thiết bị trái phép này khác với các ứng dụng đồng hồ thông minh hiển thị dữ liệu từ các thiết bị theo dõi đường huyết liên tục xuyên qua da được FDA phê chuẩn.

FDA không nêu tên thương hiệu cụ thể nhưng cho biết, những người bán đồng hồ thông minh và nhẫn thông minh trái phép này quảng cáo sử dụng "kỹ thuật không xâm lấn" để đo đường huyết mà không yêu cầu mọi người chích ngón tay hoặc đâm vào da là vô căn cứ. Do đó, FDA khẳng định, những thiết bị này không thể kiểm tra lượng đường trong máu và kêu gọi người tiêu dùng tránh mua chúng.

Cơ quan này cũng khuyên các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thảo luận về nguy cơ sử dụng các thiết bị đo đường huyết trái phép với bệnh nhân của họ và giúp họ lựa chọn một thiết bị được cấp phép phù hợp với nhu cầu của mình.

FDA cho biết trong tuyên bố: "Chúng tôi đang làm việc để đảm bảo rằng các nhà sản xuất, nhà phân phối và người bán không tiếp thị bất hợp pháp những chiếc đồng hồ thông minh hoặc nhẫn thông minh trái phép".

Người tiêu dùng có thể báo cáo bất kỳ tác dụng phụ hoặc vấn đề nào liên quan đến việc đo đường huyết không chính xác do sử dụng đồng hồ thông minh hoặc nhẫn thông minh thông qua Biểu mẫu Báo cáo Tự nguyện MedWatch của FDA.

Hệ quả khi đo sai đường huyết

Bệnh đái tháo đường (hay còn gọi là bệnh tiểu đường) là một tình trạng bệnh lý rối loạn chuyển hóa không đồng nhất, có đặc điểm tăng lượng đường huyết trong cơ thể. Nguyên nhân thường là do nồng độ insulin trong cơ thể không ổn định (có thể thiếu, thậm chí thừa).

Nếu bị đái tháo đường mà bạn kiểm soát được lượng đường trong máu và thường xuyên theo dõi tốt thì chắc chắn lượng đường nằm trong mức an toàn gần như người bình thường. Ngược lại, nếu như việc theo dõi lượng đường bị sai lệch do sử dụng các thiết bị không an toàn trong thời gian dài có thể dẫn đến những biến chứng khôn lường.

Biến chứng ở da ở bệnh nhân tiểu đường

Tiểu đường có thể ảnh hưởng tới tất cả các bộ phận khác nhau của cơ thể, không ngoại trừ da. Trên thực tế, những biểu hiện ở da chính là những biểu hiện đầu tiên của người mắc tiểu đường.

May mắn là hầu hết các triệu chứng trên da có thể ngăn ngừa và chữa trị dễ dàng nếu được điều trị sớm. Các biến chứng ở da có thể là những vấn đề thông thường mà tất cả mọi người đều có thể bị. Tuy nhiên, người bị tiểu đường thì dễ dàng mắc các triệu chứng đó hơn. Đó có thể là các bệnh nhiễm khuẩn ngoài da do vi khuẩn hoặc nấm và ngứa ngoài da. Ngoài ra còn một số bệnh nữa điển hình ở bệnh nhân tiểu đường bao gồm: Bệnh gai đen, da vàng, u hạt vòng, bệnh bạch biến, u mỡ vàng, ban vàng, u hạt vòng, mụn nhọt, phỏng nước,...

Biến chứng ở mắt ở bệnh nhân tiểu đường

Những người có tiểu đường tuýp 1 thường có nguy cơ cao mắc biến chứng ở mắt và bệnh thần kinh ngoại biên. Việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên bạn có thể khiến biến chứng này thành 1 vấn đề rất nhỏ. Trong trường hợp nó phát triển thành một vấn đề lớn thì cần phải được điều trị sớm.

Tổn thương về thần kinh ở bệnh nhân tiểu đường

Khoảng một nửa bệnh nhân tiểu đường sẽ có những triệu chứng ảnh hưởng tới thần kinh. Việc giữ lượng đường máu ổn định, có thể giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm lại quá trình phá hủy. Trong trường hợp bạn đã có những tổn thương thần kinh thì việc kiểm soát đường máu có thể làm chậm lại tiến triển của bệnh. Ngoài ra còn những điều trị khác có thể hỗ trợ.

Biến chứng ở bàn chân ở bệnh nhân tiểu đường

Bệnh nhân tiểu đường có thể có những vấn đề ở bàn chân. Các vấn đề về chân thường xảy ra khi có biến chứng tổn thương thần kinh. Nó có thể gây ngứa ran, đau (rát hoặc cảm giác như kim châm) hoặc yếu chân. Nó cũng có thể gây mất cảm giác ở bàn chân. Lưu lượng máu đến chân kém hoặc biến dạng bàn chân hoặc ngón chân cũng có thể gây ra vấn đề về bàn chân.

Ketoacidosis tiểu đường

Ketoacidosis tiểu đường (DKA) là một tình trạng nghiêm trọng có thể dẫn đến hôn mê do tiểu đường (bất tỉnh trong một thời gian dài) hoặc thậm chí tử vong. Khi các tế bào trong cơ thể không nhận được glucose cần thiết để sản sinh năng lượng, cơ thể bạn sẽ bắt đầu đốt cháy chất béo để lấy năng lượng, tạo ra ketone. Ketone là hóa chất mà cơ thể tạo ra khi phân hủy chất béo thành năng lượng. Cơ thể làm điều này khi nó không có đủ insulin để sử dụng glucose.

Khi ketone tích tụ trong máu làm tăng tính axit. Hàm lượng ketone cao có thể gây độc cho cơ thể. Khi mức độ quá cao, bạn có thể mắc Ketoacidosis tiểu đường (DKA). Bạn có thể ngăn chặn nó bằng việc theo dõi sớm các dấu hiệu và kiểm tra nước tiểu, máu thường xuyên.

Đo sai lượng đường trong máu là một trong những nguyên nhân dẫn đến biến chứng tiểu đường

Biến chứng ở thận ở bệnh nhân tiểu đường

Thận là cơ quan quan trọng trong cơ thể. Bên trong thận là các mạch máu nhỏ, hoạt động như một bộ lọc. Chức năng của thận là loại bỏ các chất thải từ trong máu. Tuy nhiên khi mắc bệnh về thận thì các chức năng này bị hỏng. Bệnh tiểu đường cũng có biến chứng làm suy giảm chức năng thận, dẫn đến thận mất khả năng lọc chất thải từ máu.

Huyết áp cao ở bệnh nhân tiểu đường

Khi huyết áp của bạn cao, tim bạn phải làm việc nhiều hơn và nguy cơ mắc bệnh tim và các vấn đề khác tăng lên. Thực tế huyết áp cao có thể giải quyết mà thậm chí không cần điều trị tích cực, bằng cách thay đổi lối sống, chế độ ăn uống và tuân thủ thuốc hàng ngày được bác sĩ kê.

Đột quỵ ở bệnh nhân tiểu đường

Đột quỵ xảy ra khi nguồn cung cấp máu cho một phần não của bạn đột nhiên bị gián đoạn. Sau đó mô não bị tổn thương. Hầu hết các cơn đột quỵ xảy ra do cục máu đông chặn một mạch máu trong não hoặc cổ. Đột quỵ có thể gây ra các vấn đề về vận động, đau, tê và các vấn đề về khả năng suy nghĩ, ghi nhớ hoặc nói. Một số người cũng có vấn đề về cảm xúc, chẳng hạn như trầm cảm sau một cơn đột quỵ.

Nếu bạn bị tiểu đường, khả năng bạn bị đột quỵ cao gấp 1,5 lần so với những người không mắc bệnh tiểu đường. Nhưng bạn có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách chăm sóc sức khỏe của mình một cách hợp lý.

Theo CNN