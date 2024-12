Cực HOT: Dàn Anh Trai Say Hi đáp xuống Hà Nội cho 2 siêu concert, fan vây kín tạo cảnh tượng chưa từng thấy

Chỉ còn vài ngày nữa, 2 đêm concert của Anh Trai Say Hi tại Hà Nội sẽ được diễn ra. Trưa 4/12, dàn Anh Trai đã cùng nhau đáp chuyến bay đến sân bay Nội Bài, chính thức có mặt tại Thủ đô để chuẩn bị cho các đêm diễn hoành tráng. Từ sớm, đông người hâm mộ đã có mặt tại sân bay để chờ đón idol. Dù tập trung đông nhưng fan xếp hàng trật tự tránh gây ồn ào.

Sau thời gian chờ đợi, người hâm mộ tại Hà Nội cũng được gặp mặt dàn Anh Trai hot hòn họt. Đáp chuyến bay đầu tiên vào trưa nay có Erik, Đức Phúc, Pháp Kiều, Gemini Hùng Huỳnh, Hải Đăng Doo, Phạm Đình Thái Ngân, Quang Trung. Đổ bộ đến sân bay, dàn Anh Trai khiến người hâm mộ phấn khích vì visual "đỉnh nóc". Nhận hoa và quà tặng trực tiếp, các Anh Trai vui vẻ tương tác cực nhiệt tình với người hâm mộ.

Sau khi giao lưu với fan, các Anh Trai di chuyển về địa điểm nghỉ ngơi. Do lượng fan đông nên dàn Anh Trai Say Hi nhờ sự hỗ trợ của bảo vệ để đi ra ngoài.

Clip: Dàn Anh Trai Say Hi chính thức đổ bộ đến Hà Nội

Erik trong vòng vây của người hâm mộ

Các Anh Trai Pháp Kiều, Quang Trung đáp chuyến bay chung đến Nội Bài

Gemini Hùng Huỳnh được các fan săn đón

Dàn Anh Trai Say Hi được người hâm mộ tặng hoa và quà ở sân bay

Các Anh Trai di chuyển nhờ sự hỗ trợ của các bảo vệ

Rất đông fan đã chờ sẵn ở sân bay để đón thần tượng

Anh Trai Say Hi đã tổ chức 2 đêm concert ở TP.HCM. Đêm đầu tiên diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn vào ngày 28/9 và đêm thứ hai được tổ chức ở Khu đô thị Vạn Phúc City Thủ Đức vào ngày 19/10. 2 đêm concert của Anh Trai Say Hi thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. Trên sân khấu, dàn sao nam gen Z đã mang đến những bản hit đình đám trong khuôn khổ của chương trình với phiên bản nâng cấp hơn.

Concert Anh Trai Say Hi không chỉ lần đầu quy tụ 30 gương mặt hot cùng trình diễn mà còn gây choáng bởi quy mô tổ chức không thua gì các sân khấu quốc tế. Và lượng fan đến theo dõi từng đêm diễn phần nào chứng minh sức hút của "concert nội địa" ở thời điểm hiện tại.

Cũng trong đêm concert thứ 2, BTC đã thông báo 30 Anh Trai sẽ có thêm đêm diễn tại Hà Nội, địa điểm chính là ở SVĐ Mỹ Đình vào ngày 7/12. Và sau nhiều lần "thả hint" đồn đoán, sáng 27/11, NSX Anh Trai Say Hi chính thức xác nhận sẽ tổ chức concert thứ 4 tại Hà Nội. Theo đó, chương trình thực tế hot nhất hè năm nay sẽ có tour diễn kéo dài tận 4 concert, ở 2 đầu cầu TP.HCM - Hà Nội. Thông tin lập tức khiến cõi mạng "chấn động".