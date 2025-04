"Cú twist" không ngờ về bạn trai của "nàng cháo" Kim So Eun

Vào ngày 23/4, Ilgan Sports đưa tin độc quyền "nàng cháo" Kim So Eun đang hẹn hò với cầu thủ bóng đá Jung Dong Ho. Họ quen biết nhau từ nhóm chơi golf, đã hẹn hò được 1 năm với mục đích tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên đến nay, những người thân cận của Kim So Eun đã phủ nhận chuyện hẹn hò. Trả lời Osen, nguồn thân cận làm rõ: "Kim So Eun và Jung Dong Ho chỉ là quen biết, gặp gỡ nhau trong những buổi họp nhóm. Mặc dù họ rất thân thiết và hiểu rõ nhau, nhưng hoàn toàn không có mối quan hệ lãng mạn. Họ có nhiều người bạn chung ở câu lạc bộ golf, điều này có thể dẫn đến hiểu lầm".

Nói về tin đồn Kim So Eun nắm tay Jung Dong Ho trong tiệc sinh nhật, nguồn tin cho biết: "Jung Dong Ho là khách mời nhưng họ không hẹn hò. Đó là buổi tụ họp thân mật với những người bạn chung. Kim So Eun đã tận hưởng bữa tiệc trong bầu không khí thân thiện và cởi mở. Những tiếp xúc cơ thể này là bình thường và là 1 phần của hoạt động nhóm, không chỉ giới hạn ở Jung Dong Ho".

Nguồn tin thân cận phủ nhận chuyện Kim So Eun hẹn hò Jung Dong Ho

Tuy nhiên đến nay, phía Jung Dong Ho vẫn chưa lên tiếng về tin đồn hẹn hò "nàng cháo". Trước đó, Ilgan Sports cho biết cựu cầu thủ bóng đá Heo Beom San đã giới thiệu họ trong 1 buổi gặp mặt chơi golf. Jung Dong Ho được cho là đã phải lòng Kim So Eun từ cái nhìn đầu tiên và theo đuổi cô 1 cách chân thành. Cuối cùng, cầu thủ này đã chinh phục được trái tim của "nàng cháo".

Chuyện tình lãng mạn của họ nở rộ qua những chuyến du lịch cùng nhau đến Nhật Bản, Malaysia... Những người hâm mộ tinh mắt cũng đã phát hiện hình ảnh nhẫn đôi của họ trên mạng xã hội. Tuy nhiên đến nay, Kim So Eun đã hoàn toàn phủ nhận chuyện tình cảm với cầu thủ kém 1 tuổi.

Cặp đôi này từng để lộ nhiều "lovestagram" trên mạng xã hội

Jung Dong Ho sinh năm 1990, bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp tại câu lạc bộ Yokohama F. Marinos tại Nhật Bản. Anh nằm trong đội tuyển U20 Hàn Quốc tại FIFA U20 World Cup 2009 và trở thành tuyển thủ quốc gia từ năm 2015. Từ năm 2021, Jung Dong Ho là hậu vệ chủ chốt của Suwon FC.

Trong khi đó, Kim So Eun sinh năm 1989. Vai diễn nổi tiếng nhất của cô là "nàng cháo" trong Vườn Sao Băng. Cũng từ bộ phim này, cô được "đẩy thuyền" với bạn diễn Kim Bum. Hiện tại, Kim So Eun là nghệ sĩ tự do, chưa ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào sau khi chia tay Ascendio Entertainment vào tháng 9 năm ngoái. Lần cuối Kim So Eun xuất hiện trên truyền hình là tại chương trình Dolsing Fourmen tháng 12/2024.

Tin tức cặp đôi này hẹn hò đã làm xôn xao truyền thông Hàn Quốc trong ngày 23/4

Nguồn: Osen, Allkpop