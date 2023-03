“Nàng Cháo” Vườn Sao Băng Kim So Eun và mỹ nam Mặt Trăng Ôm Mặt Trời lộ ảnh hẹn hò?

Tối 26/3, tờ Kyunghyang khiến mạng xã hội dậy sóng khi tung bằng chứng hẹn hò của "nàng Cháo" Kim So Eun và nam diễn viên Mặt Trăng Ôm Mặt Trời Song Jae Rim. Nguồn tin cho hay cặp đôi đình đám một thời của We Got Married đã cùng nhau đi du lịch tại Nhật Bản trong bầu không khí hạnh phúc.

Người hâm mộ đã chụp được hình ảnh Kim So Eun và Song Jae Rim tại 1 công viên ở Nhật Bản. Và theo fan, vào ngày hôm đó, mỹ nhân Vườn Sao Băng diện áo hồng còn nam diễn viên họ Song mặc áo trắng, đeo 1 chiếc túi màu nâu nhạt.

Đối chiếu với bộ trang phục Kim So Eun mặc trong bức hình được đăng lên Instagram vào hôm 24/3 và chiếc túi Song Jae Rim đeo trước đó, Kyunghyang cho rằng, 2 người trong tấm ảnh nói trên chính là cặp đôi của We Got Married. Chưa dừng lại ở đó, cô gái áo đen xuất hiện bên "nàng Cháo" trước đó cũng có mặt trong bức ảnh hẹn hò. Từ đây, có thể khẳng định cô gái áo hồng trong bức hình được chụp trên đất Nhật chính là mỹ nhân Vườn Sao Băng.

Kim So Eun và Song Jae Rim lộ bằng chứng yêu đương

Theo fan, Kim So Eun mặc áo hồng còn Song Jae Rim diện áo trắng, đeo chiếc túi màu nâu nhạt khi đi hẹn hò. Đối chiếu với trang phục, chiếc túi của Kim So Eun và Song Jae Rim gần đây, tờ Kyunghyang cho rằng, 2 nhân vật trong tấm ảnh nói trên đúng là cặp đôi We Got Married. Chưa hết, người áo đen xuất hiện cùng "nàng Cháo" trước đó cũng có mặt trong bức ảnh hẹn hò của Kim So Eun - Song Jae Rim.

Những động thái gần đây của Kim So Eun - Song Jae Rim trên Instagram cá nhân cũng cho thấy 2 nghệ sĩ cùng xuất hiện ở một số địa điểm tại Nhật Bản như tháp Tokyo, công viên Sanrio Puroland,…

Thế nhưng, trong buổi tối 26/3, đại diện của nữ diễn viên họ Kim đã lên tiếng phủ nhận thông tin cô hẹn hò Song Jae Rim. Phía "nàng Cháo" cho biết thêm người đẹp chỉ tình cờ gặp nam đồng nghiệp họ Song ở Nhật Bản.

Kim So Eun - Song Jae Rim nhận được nhiều tình cảm của khán giả khi tham gia chương trình We Got Married từ tập 238 đến tập 275. Sau đó, họ còn hợp tác trong tác phẩm truyền hình Our Gap Soon (2016) và nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.

2 nghệ sĩ từng gây sốt khi tham gia We Got Married

Nguồn: Kyunghyang