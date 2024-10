Cú lừa của nữ người mẫu Thái Lan vừa bị bắt tại sân bay

Tham vọng làm ca sĩ trước khi lừa đảo

Ngày 27/10, thông tin nữ người mẫu, YouTuber Natthamon “Nutty” Khongchak bị bắt sau hai năm trốn truy nã gây chú ý. Natthamon Khongchak trốn chạy từ Thái Lan sang Indonesia sau vụ lừa đảo ngoại hối của 6.000 nạn nhân năm 2022, số tiền lên đến 60 triệu USD.

Trước khi vướng vòng lao lý, Khongchak tạo nên tiếng vang trên mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật, tính cách lạc quan và những hướng dẫn hữu ích cho nghề người mẫu, ca sĩ, vũ công.

Hình ảnh lành mạnh giúp cô thu hút được 800.000 người theo dõi. Cô thành công dẫn dụ 6.000 người nhẹ dạ trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo mang tên "đầu tư sinh lợi".

Natthamon Khongchak thường đăng tải hình ảnh khoe cuộc sống giàu có.

Nutty từng sử dụng nghệ danh Leah và Suchata, đăng video hát, nhảy và cover Kpop, vlog ghi lại cuộc sống cá nhân trên YouTube. Xuất hiện trên đài truyền hình, Khongchak chia sẻ cô sinh ra trong gia đình giàu có, kinh doanh karaoke và giải trí về đêm, sở hữu 14 chiếc xe hơi, ở nhà có 22 người giúp việc.

Đến khi sự việc vỡ lẽ, mọi thứ Nutty nói chỉ là phông bạt. Gia đình cô sớm phá sản và chuyển đến Malaysia sống một thời gian trước khi về lại Thái Lan.

Năm 2014, Khongchak trở thành YouTuber, thường đăng tải video cover nhạc của nghệ sĩ Kpop nổi tiếng. Kênh Nutty's Diary thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi nhờ video cô cover, dạy vũ đạo từ MV Money (Lisa), Black Mamba (Aespa), Boy with Luv (BTS) và Growl của Exo...

Theo News Unzip, cô thử sức với nghề dancer chuyên nghiệp bằng cách biểu diễn tại buổi hòa nhạc Kcon Thái Lan 2019. Cô cũng xuất hiện với tư cách là vũ công phụ họa trong một vài bộ phim ngắn.

Tình yêu dành cho âm nhạc Hàn Quốc của Khongchak giúp cô có sự nghiệp ca hát ngắn ngủi trước khi nổi tiếng trên YouTube. Cô từng ra mắt tại Hàn Quốc trong vai trò idol của công ty âm nhạc ít tên tuổi Dream Cinema. Cô ra mắt hai đĩa đơn So What và I'm Gonna Catch Ya, theo The Smart Local.

Sau khi kết thúc sự nghiệp âm nhạc ngắn ngủi tại Hàn Quốc, cô trở về Thái Lan làm người mẫu. Cô cố gắng tìm cách trở lại âm nhạc khi tham gia chương trình truyền hình I can see your voice và hàng loạt show thực tế khác nhưng kết quả không cao.

Đổi lại, Nutty được cộng đồng mạng biết đến nhiều khi liên tục tham gia show thực tế. Cô tập trung làm sáng tạo nội dung và thu hút 800.000 người theo dõi trên YouTube và 300.000 người trên Instagram.

Cú lừa sau khi "drama hóa" đời tư

Mỗi lần xuất hiện trên sóng truyền hình, Natthamon Khongchak thường lấy lòng thương của khán giả bằng câu chuyện tảo hôn trong thời gian lưu lạc ở Malaysia.

Theo tờ Kom Chad Luek, nữ người mẫu từng chia sẻ cô được tỷ phú 48 tuổi người Malaysia cầu hôn. Lúc đó, Nutty 13 tuổi. Hai người thỏa thuận không tính đến chuyện chăn gối cho đến khi cô 18 tuổi.

"Ông ấy phá vỡ lời hứa và ép tôi quan hệ tình dục. Tôi đã cầu xin, sau đó trốn thoát. Tôi và mẹ trở lại Pattaya, Thái Lan kiếm sống", cô chia sẻ.

Nhờ chuyện đời tư và những video chia sẻ cuộc sống đời thường, cách nói chuyện gần gũi, Khongchak trở thành người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô kiếm được nhiều tiền, thành lập thương hiệu chăm sóc da, sản phẩm bán chạy nhất là kem chống nắng và sản phẩm tẩy trang.

SCMP nhận định nữ người mẫu xây dựng thành công hình ảnh người phụ nữ nghị lực, đi lên từ nghèo khó. Cô thể hiện lối sống xa hoa trên mạng xã hội bằng cách đăng ảnh chụp cùng xe sang, đồng hồ hàng hiệu và giấy tờ nhà. Nutty đánh vào tâm lý "thoát nghèo" của người theo dõi, tự hô hào bản thân là chuyên gia truyền thông xã hội và quảng cáo các khóa học đầu tư.

Theo Nation, Nutty dẫn dắt người theo dõi đầu tư ngoại hối bằng cách hứa hẹn mức lợi nhuận lên đến 35%. Nữ người mẫu lừa đảo thành công hơn 6.000 nạn nhân.

Nutty bị bắt sau hai năm lẩn trốn.

Nạn nhân nộp đơn tố cáo Nutty lên cơ quan cảnh sát sau khi không nhận được lợi nhuận hay bất kỳ khoản thanh toán nào. Lúc mới bị tố, nữ người mẫu đáp lại bằng bài đăng trên Instagram. Cô đóng vai nạn nhân, cho rằng bản thân mất trắng sau một lần đầu tư. Nutty hứa trả từ từ số tiền cô đang nợ trong thời gian ngắn, theo Fortune.

Khongchak sau đó ngừng trả lời thắc mắc, yêu cầu thanh toán của nhiều người. Đây cũng là lúc đối tác của nữ người mẫu vỡ lẽ họ bị lừa đảo. Sở cảnh sát Thái Lan nhận gần 500 đơn tố cáo, tính đến tháng 8/2022.

Các nạn nhân thậm chí treo thưởng để truy lùng nữ người mẫu. Một trong những người bị lừa tuyên bố trả 30.000 USD cho bất kỳ ai cung cấp chính xác chỗ ở của Nutty. Người này bị cô lừa một triệu USD, theo Sanook News.

Tổng số tiền Khongchak lừa đảo lên đến 60 triệu USD. Cục Điều tra tội phạm mạng Thái Lan ban hành lệnh truy nã nữ người mẫu và mẹ sau khi nhận định đây là vụ lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng, theo Bangkok Post.

Ngày 27/10, Bangkok Post đưa tin Natthamon Khongchak và mẹ bị dẫn độ từ Indonesia về Thái Lan. Trung tướng Thawatchai Piyaneelabut, trợ lý cảnh sát trưởng quốc gia và Đại úy cảnh sát Wissanu Chimtrakul, phó tổng giám đốc Cục Điều tra đặc biệt ( DSI ) đích thân đưa nghi phạm từ sân bay Don Mueang về trại giam.

Đại tá Wissanu cho biết DSI và cảnh sát đã tịch thu tài sản trị giá 16 triệu baht từ nghi phạm, liên quan đến đường dây đa cấp mà Natthamon điều hành. Cảnh sát đang mở rộng điều tra để tịch thu dòng tiền bất chính.

Hai năm qua, mẹ con người mẫu Nutty lẩn trốn khắp Đông Nam Á. Nghi phạm trốn khỏi Thái Lan thông qua cửa khẩu biên giới, tìm cách đến Kuala Lumpur (Malaysia) trước khi lên thuyền nhập cảnh trái phép vào Indonesia. Họ bị cảnh sát bắt giữ trên một hòn đảo tại Indonesia vì nhập cảnh trái phép.

Tại sân bay, Natthamon nói với phóng viên rằng cô muốn xin lỗi nạn nhân. Hai nghi phạm từ chối cung cấp chi tiết vụ việc. Dư luận Thái Lan hiện chờ đợi phán quyết của tòa án, mức án dành cho người mẫu, YouTuber phông bạt sau hai năm lẩn trốn.