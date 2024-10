Nóng: Cả dàn sao hạng A bị tình nghi liên quan đến vụ lừa đảo chấn động gần 4.000 tỷ đồng

Truyền thông Thái Lan đang rúng động trước vụ lừa đảo của The iCon Group, liên đới đến hàng loạt người nổi tiếng. Cảnh sát Thái Lan cho biết đây là 1 vụ án lớn và nổi cộm, họ sẽ điều tra tất cả các bên liên quan, bao gồm giám đốc, đối tác và những người nổi tiếng từng quảng cáo cho công ty này.

The iCon Group thành lập năm 2018, kinh doanh sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe theo phương thức đa cấp. Công ty này sử dụng người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng để câu kéo khách hàng, thuyết phục họ nhập hàng rồi phân phối đến tay người mua lẻ, hứa hẹn đem lại lợi nhuận khổng lồ. The iCon Group bị "sờ gáy" do có doanh thu cao bất thường, lên đến 5 tỷ baht (khoảng 3740 tỷ đồng) chỉ trong năm nay. 1 số đại lý khiếu nại tình trạng họ phải vay tiền, hoặc bán tài sản để đạt hạn mức nhập hàng công ty đưa ra. 1 số người đối mặt với tình trạng phá sản, bị tịch thu tài sản vì lỡ tin lời hứa hẹn và uy tín của những ngôi sao đại diện công ty.

Hàng loạt ngôi sao có liên quan đến vụ lừa đảo đa cấp chấn động Thái Lan này

Sau khi The iCon Group bị điều tra, 1 số ngôi sao nổi tiếng từng quảng cáo cho công ty này nhanh chóng lên tiếng giải thích. Có 3 gương mặt bị nghi là cốt cán của The iCon Group, gồm Kan Kantathaworn bị cho là giám đốc tiếp thị, Sam Yuranan Phamonmontri làm giám đốc nghiên cứu và Min Pechaya là giám đốc truyền thông.

Nữ diễn viên Min Pechaya sau đó bật khóc nức nở, phủ nhận chuyện có liên quan đến vụ lừa đảo của công ty này. Trước truyền thông, cô khẳng định mình chỉ là người được công ty này thuê làm đại diện, không phải sếp lớn của công ty. Min Pechaya sốc nặng trước vụ việc. Cô gửi lời xin lỗi đến nạn nhân và khẳng định sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra.

Min Pechaya thanh minh rằng cô không phải lãnh đạo The iCon Group

Nam thần Đừng Hòng Cưới Anh Boy Pakorn cũng phải lên tiếng làm rõ mối quan hệ của mình với công ty lừa đảo. Diễn viên, người mẫu kiêm dược sĩ nổi tiếng này cho biết anh chỉ là người giới thiệu sản phẩm, không có chức vụ trong The iCon Group và hoàn toàn không nhận hoa hồng từ doanh số bán hàng.

Boy Pakorn cho biết anh chỉ là người mẫu quảng cáo

Diễn viên nổi tiếng PP Krit mở hẳn họp báo để làm rõ về mối quan hệ với công ty lừa đảo. Nam diễn viên này cho biết anh chỉ ký hợp đồng làm người mẫu 1 quảng bá sản phẩm từ tháng 6/2022 đến tháng 5/2023 và không gia hạn thêm. Trước khi nhận hợp đồng, ekip của nam diễn viên này đã kiểm tra kỹ sản phẩm và không phát hiện điều bất thường. PP Krit không quan biết chủ công ty, không nắm giữ chức vụ gì nhưng anh ý thức được tầm ảnh hưởng của mình, nên sẽ phối hợp điều tra với cơ quan chức năng nếu được yêu cầu.

PP Krit mở họp báo minh oan cho bản thân

Nguồn: NationThailand