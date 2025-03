Cú lừa của HIEUTHUHAI

Những ngày này, HIEUTHUHAI gây chú ý khi liên tục "thả thính" comeback làng nhạc. Sau concert Anh Trai Say Hi D-5, nam rapper đăng loạt bài úp mở về dự án mới, hé lộ luôn bộ ảnh siêu đẹp trai. Nếu không tính bài rap diss TRÌNH tung lên bất ngờ vài tháng 11/2024, thì đây sẽ là sản phẩm độc lập đầu tiên của HIEUTHUHAI sau hơn 1 năm rưỡi kể từ album đầu tay Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó . Do đó, mọi động thái đều khiến fan nín thở chờ đợi.

HIEUTHUHAI rục rịch trở lại làng nhạc

HIEUTHUHAI đặt lịch hẹn với người hâm mộ, rằng 20 giờ ngày 28/3 sẽ chính thức tái xuất cùng tên viết tắt của ca khúc NMCS

Tối 27/3, HIEUTHUHAI đặt lịch hẹn với người hâm mộ, rằng 20 giờ ngày 28/3 sẽ chính thức tái xuất cùng tên viết tắt của ca khúc NMCS. Cả cõi mạng chờ đợi, cuối cùng vẫn không thấy MV HIEUTHUHAI đâu. Thì ra, tất cả chỉ là một cú lừa. Trên trang cá nhân, HIEUTHUHAI đăng ảnh mới khoe gương mặt đẹp trai, nhưng tất cả tâm điểm tập trung vào câu mô tả đính kèm "giờ đã hiểu cảm giác bị TRAP là như nào chưa???? xin lỗi nhe nay bận ùi không đi hẹn đâu, về đi nhé" . Vậy là cả cõi mạng đã bị sao hạng A... lừa.

Không có MV, 20 giờ tối 28/3 chỉ có 1 tấm ảnh của HIEUTHUHAI

Nhiều fan bị lừa không biết gì ngoài... cười trừ. Nhưng cũng có người sớm đoán được trò đùa của thần tượng. Bởi trước đó, HIEUTHUHAI đăng tấm ảnh polaroid có màu khá "suy" kèm caption "cuối cùng chỉ toàn là lừa dối... hay dối lừa". Với loạt hint này, dân tình suy đoán sản phẩm mới của HIEUTHUHAI rất có khả năng ra mắt vào ngày 1/4 - quốc tế nói dối.

HIEUTHUHAI đăng tấm ảnh polaroid có màu khá "suy" kèm caption "cuối cùng chỉ toàn là lừa dối... hay dối lừa"

Luôn biết cách tương tác, tạo content thu hút trong mỗi lần comeback, HIEUTHUHAI thu về lượt thảo luận khủng. Bài đăng lừa fan có hơn 133 nghìn lượt reaction và hàng nghìn bình luận rôm rả. Cả đại hội showbiz hội tụ, bàn tán về màn nhá hàng sản phẩm độc đáo của HIEUTHUHAI. Những tưởng sẽ chiếm spotlight tối 28/3, thì cuôi cùng HIEUTHUHAI cũng đành phải "nhường sân khấu" cho drama tình ái không hồi kết của ViruSs - Ngọc Kem - Pháo - Emma Nhất Khanh. Livestream của bộ tứ 4 vào đêm 28, rạng sáng 29/3 đã gây bão toàn bộ mạng xã hội, chiếm luôn tâm điểm của cú lừa đến từ HIEUTHUHAI.