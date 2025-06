Cụ bà rút sổ tiết kiệm 325 triệu vào buổi sáng, chiều lại đến ngân hàng nhờ chuyển khoản toàn bộ: Nhân viên Agribank nghi ngờ, lập tức báo công an

Theo Báo Bắc Giang, ngày 11/6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh huyện Tân Yên (Phòng giao dịch Nhã Nam) và Công an thị trấn Nhã Nam, tỉnh Bắc Giang đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ số tiền 325 triệu đồng cho người dân.

Theo Thiếu tá Phạm Văn Mạnh, Trưởng Công an thị trấn Nhã Nam, ngày 11/6, đơn vị nhận được tin báo của Phòng Giao dịch Agribank Nhã Nam thông tin về việc có dấu hiệu của một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, sáng 11/6, bà L (sinh năm 1958) ở tổ dân phố Chùa Nguộn đến phòng giao dịch để rút toàn bộ số tiền 325 triệu đồng gửi tiết kiệm.

Khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, bà L lại đến ngân hàng yêu cầu chuyển toàn bộ 325 triệu đồng trên cho con trai để xây nhà.

Tuy nhiên, thái độ vội vã, lo lắng bất thường của bà N. T. L đã khiến giao dịch viên Trần Thị Linh và các nhân viên ngân hàng nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, ngay lập tức liên lạc với Công an thị trấn Nhã Nam để đề nghị phối hợp giải quyết.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn đã cử cán bộ gặp gỡ với bà L trò chuyện và xác minh thông tin. Qua trao đổi, phát hiện bà đang bị một nhóm đối tượng tự xưng là công an thông báo bà có liên quan đến một vụ án nghiêm trọng. Yêu cầu bà chuyển tiền đến tài khoản do các đối tượng cung cấp để được tại ngoại, chứng minh mình vô tội.

Các đối tượng liên tục thúc giục bà chuyển tiền; đe dọa rằng nếu tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả người thân thì sẽ bị bắt do vi phạm việc bảo mật thông tin.

Nhờ sự can thiệp kịp thời của cán bộ ngân hàng và cơ quan công an, bà L đã không chuyển tiền; ngăn chặn được vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.