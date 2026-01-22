Cụ bà 86 tuổi từ chối vào viện dưỡng lão: Lặng lẽ sống 1 mình, chuẩn bị sẵn chuyện ra đi

“Khi còn sống thì phải sống cho vui. Còn nếu có chuyện gì xảy ra, đừng cố cứu chữa quá mức. Mọi thứ làm đơn giản thôi, tôi ra đi nhẹ nhàng là được.”

Ngồi trước ống kính, mái tóc đã bạc trắng, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng, bà Bùi Cẩm Thấm, người Chiết Giang, Trung Quốc nói về cái chết như thể đang nhắc đến một việc hiển nhiên của đời người. Không né tránh, không bi lụy, cũng chẳng sợ hãi. Chính sự điềm nhiên ấy đã khiến người phụ nữ 86 tuổi này bất ngờ trở thành hiện tượng mạng viral xứ tỷ dân. Bởi hiếm ai ở tuổi xế chiều lại có thể đối diện sinh tử một cách rõ ràng, mạch lạc và bình thản đến vậy. Ở bà, người ta nhìn thấy một kiểu già đi rất khác: không than thở, không phụ thuộc, không chờ đợi ai phải hy sinh vì mình.

86 tuổi, sống một mình trong biệt thự ngoại ô

Năm nay 86 tuổi, bà Bùi Cẩm Thấm hiện sống một mình trong căn biệt thự có vườn ở ngoại ô Thượng Hải. Trước đây, bà và chồng từng sống trong một căn nhà lớn ở nội thành, cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi già yên ổn. Đến năm 2020, chồng bà đột ngột qua đời. Sau biến cố đó, bà chuyển về sống trong căn nhà do con gái chuẩn bị sẵn, rời xa khu trung tâm ồn ào để bắt đầu một giai đoạn sống khác: chậm hơn, yên tĩnh hơn, nhưng không hề cô độc.

Ngôi nhà được thiết kế phù hợp với người lớn tuổi: có thang máy trong nhà, hệ thống camera ở nhiều góc, lối đi rộng rãi, hạn chế bậc thềm. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là phong cách nội thất lại rất hiện đại, tối giản và thời thượng. Nếu không nói trước, khó ai tin chủ nhân của căn nhà này đã ngoài 80.

Nhiều món đồ nội thất trong nhà mang phong cách dẫn đầu xu hướng thời trang, với tiêu chuẩn thẩm mỹ đặc biệt cao. Bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng một người già 86 tuổi lại là chủ nhân và đang sống ở đó.

Khu vực phòng khách vô cùng hiện đại, sang chảnh trong từng chi tiết

Một mình, nhưng không hề trống rỗng

Với bà Bùi Cẩm Thấm, già đi không đồng nghĩa với việc chờ đợi. Đối phó với tuổi già, theo bà, có rất nhiều cách: học cái mới, trồng cây, vận động, chơi trò rèn luyện trí óc. Chỉ cần còn chủ động sống, thì không có chuyện “thảm cảnh tuổi già”.

Một ngày của bà bắt đầu từ rất sớm. Khoảng hơn 6 giờ sáng, bà thức dậy, không vội rời giường mà dành thời gian lướt điện thoại, tự tay làm những hình ảnh chúc buổi sáng gửi cho người thân, bạn bè. Việc này lặp lại đều đặn mỗi ngày, như một nghi thức nhỏ giúp bà kết nối với thế giới.

Sau đó, bà cân nặng, đo đường huyết, ghi chép lại tình trạng sức khỏe. Xong xuôi mới xuống bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng. Ăn xong, bà ra vườn chăm cây, hít thở không khí, rồi đi chợ hoặc đặt đồ online và tự đi bộ ra điểm nhận.

Bữa trưa thường là một canh, một món mặn, một món rau. Ăn không hết thì để dành bữa tối. Những lúc rảnh, bà quay video, trò chuyện với người theo dõi trên MXH Weibo, chơi bóng bàn, đi bộ quanh khu nhà. Có bạn cũ ghé thăm, bà mời ra vườn ngồi trò chuyện, uống trà, nói chuyện đời xưa. Trong cuộc sống của bà, không thấy sự u uất thường được gắn với hai chữ “độc cư”.

Già đi một cách tỉnh táo

Không chọn viện dưỡng lão, không chạy theo mô hình dưỡng lão xa xỉ, bà chọn ở nhà, thuê người hỗ trợ khi cần. Với bà, tự do và độc lập quan trọng hơn tất cả. Ở tuổi 86, bà Bùi Cẩm Thấm cho thấy một cách già đi rất khác: rõ ràng với sinh tử, chủ động với cuộc sống, và không phó mặc bản thân cho số phận.

Có lẽ, điều khiến nhiều người trẻ phải suy nghĩ không phải là căn biệt thự hay cuộc sống an nhàn của bà, mà là thái độ: chọn một con đường sống, rồi sống trọn vẹn với lựa chọn đó. Và có lẽ, đó mới là sự giàu có lớn nhất của tuổi già.

Theo: Toutiao