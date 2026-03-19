Cụ bà 70 tuổi ở Nghệ An đạp xe mang 19 chỉ vàng ra tiệm bán sau một cuộc gọi bí ẩn lúc gần trưa

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 11 giờ, ngày 18/3/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an xã Giai Lạc phát hiện bà M.T.H đi xe đạp đến một tiệm vàng bạc trên địa bàn bán 19 chỉ vàng có biểu hiện nghi vấn, bất thường. Qua xác minh, Cơ quan Công an xác định cụ bà đã bị các đối tượng lạ mặt giả danh là "cán bộ" Công an gọi điện thoại đe dọa.

Cụ bà cùng 19 chỉ vàng chuẩn bị đem bán

Các đối tượng này thông báo về việc cụ H có liên quan đến nhóm tội phạm rửa tiền và đường dây tội phạm mua bán trái phép chất ma tuý và dẫn dụ cụ H liên hệ với một đối tượng khác tự xưng là "cán bộ" Cục Cảnh sát ma tuý Bộ Công an để kê khai tài sản và chuyển tiền cho các đối tượng nhằm làm thủ tục chứng minh tài sản "sạch" không liên quan đến các đường dây tội phạm.

May mắn, khi cụ H đang đưa 19 chỉ vàng đi bán để chuyển cho các đối tượng thì Công an xã Giai Lạc kịp thời phát hiện, can thiệp, ngăn chặn, không để thiệt hại xảy ra. Sau khi được thông báo nội dung, tình hình vụ việc, người thân bà H rất vui mừng, phấn khởi, bày tỏ lòng cảm kích và viết thư cảm ơn đến cán bộ, chiến sỹ Công an xã Giai Lạc.

Công an xã kịp thời ngăn chặn tại tiệm vàng

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, cơ quan chức năng không làm việc chính thức qua điện thoại; người dân phải đề cao cảnh giác, luôn giữ bình tĩnh và không bị đánh lừa bởi áp lực tâm lý và đe doạ; không cung cấp thông tin cá nhân hay tiền bạc qua điện thoại; khi có người lạ gọi đến, tuyệt đối không chuyển tiền hay làm theo yêu cầu của các đối tượng, đồng thời liên hệ ngay đến Cơ quan Công an nơi cư trú.