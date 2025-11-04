CSGT TP HCM sẽ vào tận trường học để kiểm tra xe máy

Ngày 4-11, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM cho biết đã tổng kiểm tra bãi xe của các trường học và xung quanh trường học.

Đại diện PC08 đánh giá dù tai nạn giao thông liên quan đến học sinh đã giảm, song vẫn còn trường hợp học sinh không đủ điều kiện điều khiển xe có dung tích xi-lanh trên 50 cc tham gia lưu thông trên đường.

Để đảm bảo an toàn cho lứa tuổi học sinh; ngày 4-11, các Đội/Trạm CSGT thuộc PC08 đồng loạt phối hợp cùng Công an cấp xã tổ chức kiểm tra bãi xe của các trường học.

CSGT TP HCM vào tận bãi xe trường hợp để kiểm tra

Thậm chí, lực lượng chức năng cũng kiểm tra cả trong cốp xe nhằm ngăn chặn việc cất giữ các hung khí hay hay việc sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn dưới sự chứng kiến của học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường.

Các cốp xe máy cũng được kiểm tra

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh khu vực trường học cam kết không nhận trông, giữ xe mô tô của học sinh. Ngoài ra, đồng loạt kiểm tra, rà soát các "lò độ", các tiệm sửa xe nghi "độ xe", cơ sở sản xuất, chế tạo, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ "độ xe" trên địa bàn.



