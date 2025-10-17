Crocs ra mắt túi: Tưởng giỡn mà làm thiệt không à!

Tháng 10 hay Croctober (ghép giữa Crocs và October - tháng 10), tên gọi để thương hiệu này đánh dấu tháng kỉ niệm hàng năm cùng với fan của họ. Nói tới đây hẳn hội mê Crocs chắc đang thấy "nóng" rồi bởi năm nào hãng cũng chuẩn bị "quậy tới bến" với loạt "sít rịt" chấn động. Cùng khui sít rịt nha!

Tin luôn cho lẹ: Túi tote rất chi là … Crocs

Đó giờ nhắc về túi tote hẳn ai cũng nghĩ về những chiếc túi vải với khả năng "nhét cả thế giới". Một điều mà chẳng ai làm được nhưng Crocs làm được: túi tote bằng nhựa, bền và ăn điểm nhờ phần "đục lỗ" kinh điển để trang trí với Jibbitz™ tùy theo cá tính hay đơn giản là tâm trạng mỗi ngày. Phù hợp để sử dụng hằng ngày mà vẫn cực kì "chiến" là đúng chuẩn bài của Crocs rồi.

Bé Duy- Crocs fan triệu view đã sở hữu rồi nè

Bảo sao mà hội fashionista/fashionisto toàn cầu ai cũng phải có cho được. Hiện tại, Classic Small Tote đã có sẵn tại các cửa hàng Crocs Việt Nam chính hãng rồi đó.

Xu hướng phụ kiện túi: Không có lạ nhất, chỉ có lạ hơn

Crocs Classic Clog Pouch Bag Charm chính là lời khẳng định "ồn ào" của thương hiệu trong việc "bành trướng lãnh thổ". Khi Crocs đã quá thành công trong việc khiến Classic Clog trở thành một biểu tượng, vậy thì tại sao không … treo luôn lên túi?

Nói là làm, Classic Clog Pouch Bag Charm chính là phiên bản thu nhỏ ấy đây. Có khoang chứa đủ một cái thẻ, thỏi son hay bất kỳ thứ gì nhỏ xinh. Nghĩ lấy ra "thẻ đen quyền lực" từ trong một chiếc "Crocs mini" treo bên hông, trên túi… nó mới lạ lùng mà đáng yêu làm sao.

Mà khui sít rịt hoài thì sít rịt to bự nhất vẫn là Croctober, làm sao mà thiếu ưu đãi to đùng đến 50% lại còn tặng thêm đủ cả. Chơi lớn cỡ này, sĩ nhất Crocs fan chuyến này!