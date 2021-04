Cover loạt hit "huyền thoại" của Bảo Thy: LyLy hát chênh vênh còn Orange thì phô diễn kĩ thuật quá thành ra không hay

Mới đây, tại một sự kiện âm nhạc, Orange và LyLy đã có dịp đứng chung sân khấu với nhau và tái hiện lại một loạt ca khúc tuổi thơ một thời làm mưa làm gió của nữ ca sĩ Bảo Thy. Cả 2 đã có một màn thể hiện liên khúc Please Tell Me Why – Công Chúa Bong Bóng – Thiên Thần Trong Truyện Tranh – 10 Minutes.

Là "cặp bài trùng" từ lúc còn là nghệ sĩ của công ty Châu Đăng Khoa, cho đến khi cùng rời khỏi công ty một cách ồn ào, Orange và LyLy vẫn luôn thân thiết từ trên sân khấu lẫn ngoài đời. Cả 2 đều là những nữ nghệ sĩ có tài nhưng gặp nhiều lận đận để nổi bật hẳn trong mắt công chúng.



Thế nhưng, sau khi xem xong đoạn clip trình diễn này thì 2 cô ca sĩ trẻ dường như đã có một màn cover không mấy suôn sẻ. Ngay từ đầu, cả Orange và Lyly đều bắt tone hơi cao nên về sau Lyly đã có nhiều lúc hụt hơi và đuối về quãng giọng. Giọng hát của LyLy vốn khá mỏng, thiên về cảm xúc nhẹ nhàng thế nên dễ bị gặp sự cố khi gặp "ca khó".

Còn với Orange, sở hữu một trong những giọng hát ấn tượng nằm trong top đầu nữ nghệ sĩ Vpop hiện tại thế nên cô nàng không mấy khó khăn để thể hiện loạt hit của Bảo Thy. Tuy nhiên, có thể thấy Orange đã không thuộc lời hát cũng như sử dụng cách hát quá kĩ thuật làm tinh thần ca khúc vốn "mơ màng" lại trở nên "dữ dội" không cần thiết.

Phía dưới phần bình luận của đoạn clip, đông đảo khán giả cũng đã có những ý kiến trái chiều trước màn trình diễn của LyLy và Orange. Người khen ngợi tài năng của 2 nữ nghệ sĩ song vẫn không ít bình luận chỉ ra những điểm yếu của LyLy và Orange như đã được đề cập. Mong LyLy và Orange sẽ tiếp thu và cải thiện trong những lần trình diễn sau!

