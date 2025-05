Công viên nước Sun World Ha Nam sôi động ngày mở cửa với hàng ngàn lượt khách

Ngay từ những khung giờ mở cửa đầu tiên, đông đảo du khách đã xếp hàng, sẵn sàng hòa mình vào không gian giải trí hiện đại, mới mẻ của Sun World Ha Nam – Công viên nước mang chủ đề múa rối nước tiên phong tại Việt Nam. Dịp này, toàn bộ CBNV Sun World Ha Nam cũng mặc đồng phục mang sắc cờ Tổ quốc để chào mừng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Dù thu hút hàng ngàn du khách ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, nhưng công tác vận hành và dịch vụ phục vụ du khách của Sun World Ha Nam được đảm bảo chất lượng tối đa. "Công tác triển khai đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách được đảm bảo chất lượng tốt bậc nhất do chúng tôi đã có sự tập dượt, đào tạo và chuẩn bị kỹ càng trước khi đưa công viên vận hành. Những nhân sự ở vị trí chủ chốt như cứu hộ, chăm sóc khách hàng, bán vé, ẩm thực…đều là những người có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản và đã có kinh nghiệm ở các công viên nước khác trong hệ thống Sun World như Phú Quốc, Hạ Long...Nhân sự là người địa phương cũng được tập huấn, đào tạo để đảm bảo phục vụ du khách chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu tiên" – ông Nguyễn Xuân Chiến – Phó Chủ tịch Sun Group Vùng miền Bắc chia sẻ.

Ngày đầu mở cửa, lượng khách Hà Nam đến vui chơi công viên nước chiếm tới 75%. Hiện công viên triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho người dân địa phương và cư dân khu đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City với giá vé chỉ 135.000 đồng/người (áp dụng chung cho cả trẻ em và người lớn) từ ngày 30/4 đến 15/5. Giá vé áp dụng cho du khách ngoại tỉnh là 300.000 đồng đối với người lớn và 250.000 đồng cho trẻ em từ ngày 30/4 đến 3/9/2025.

Không khí công viên ngày đầu mở cửa tưng bừng, rộn ràng tiếng cười, tiếng reo hò khi du khách được khám phá, trải nghiệm các trò chơi đầy hiện đại, mới lạ. Hợp tác với Proslide – thương hiệu giải trí nước hàng đầu thế giới, công viên sở hữu 40 đường trượt, 14 tổ hợp trò chơi hiện đại, hấp dẫn. "Tôi rất tự hào khi quê hương có một công viên nước hiện đại như thế này. Giá vé 135.000 VNĐ quá hợp lý. Công viên hiện đại, trò chơi đa dạng, cả nhà tôi chơi cả ngày không chán. Lần tới chúng tôi sẽ thử đến công viên vào buổi tối."- Anh Nguyễn Hùng (Lý Nhân, Hà Nam) chia sẻ.

Trò chơi hấp dẫn du khách bậc nhất là làn trượt ống đua song song dài 228,22m, lần tiên phong xuất hiện tại Đông Nam Á. Du khách vô cùng phấn khích khi được trải nghiệm cuộc đua tốc độ đầy kịch tính cùng bạn bè, người thân.

Ngoài ra, công viên còn sở hữu hàng chục trò chơi hiện đại, đẳng cấp khác như: Lốc xoáy thần tốc, Dòng xoáy tốc độ, Khúc cua Phượng hoàng, Dòng xoáy trên không, Dốc xoáy hội tụ, Đường trượt sắc màu, Đường hầm bí ẩn…. mang đến những khoảnh khắc thư giãn tuyệt vời cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

"Chỉ hơn 1 giờ lái xe từ Hà Nội đến Hà Nam, cả gia đình tôi đã được trải nghiệm công viên nước đẳng cấp quốc tế. Làn trượt đua song song cực chất, còn khu sông lười và bể tạo sóng là nơi tụi trẻ con nhà tôi mê nhất. Chắc chắn gia đình tôi sẽ còn quay lại đây vào dịp hè." - anh Hoài Nam đến từ Hà Nội chia sẻ.

Hầu hết trẻ em đều rất phấn khích, hào hứng với các trò chơi tại công viên, say mê không muốn về.

Đặc biệt, công viên còn hấp dẫn du khách bởi lối kiến trúc độc đáo được lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước – bộ môn từng có quá khứ vàng son tại Làng Nội Rối (Lý Nhân, Hà Nam). Các khu trò chơi được thiết kế mô phỏng chủ đề của những vở Rối nước nổi tiếng như: Tứ Linh, Đua Thuyền, Đánh cáo bắt vịt… với những họa tiết đậm nét văn hóa như: mái đình, cây tre, tranh Đông Hồ…, tạo nên bức tranh sinh động hòa quyện giữa văn hóa truyền thống Việt Nam và các trò chơi công nghệ hiện đại. "Tôi rất thích công viên này vì lối kiến trúc, trang trí rất độc đáo, ấn tượng. Trẻ con đến đây không chỉ được vui chơi mà còn được khám phá, tìm hiểu về những nét văn hóa dân gian Việt Nam. Điều này rất có ý nghĩa" - Chị Ngọc Minh, du khách đến từ Hà Nội thích thú bày tỏ.

Nằm cách thủ đô Hà Nội 50km và trung tâm thành phố Phủ Lý chỉ 3km, Công viên nước Sun World Ha Nam tọa lạc bên trong đô thị Sun Urban City và là 1 trong 5 công viên chủ đề của khu đô thị sẽ chính thức khai trương vào ngày 10/5, hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm giải trí hấp dẫn du khách trong dịp hè năm nay và trong thời gian tới.

Với quy mô tổng thể rộng 14,2ha, Công viên nước Sun World Ha Nam trước mắt sẽ đưa vào vận hành các hạng mục trong giai đoạn 1 trên diện tích 10ha, công suất thiết kế theo ngày trung bình đạt 6.500 người/ngày, công suất phục vụ khách tối đa theo giờ đạt 19.000 người/giờ.