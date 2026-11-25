Từng tham gia thiết kế cầu Nhật Tân, hầm Hải Vân, doanh nghiệp này đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với hàng loạt dự án đường sắt quy mô lớn.

Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI, mã chứng khoán: TED) là một trong 4 doanh nghiệp Việt Nam thuộc liên danh 8 nhà thầu vừa trúng gói tư vấn trị giá 10.243 tỷ đồng thuộc dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Đây là dự án đường sắt dài 1.541 km, có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 67 tỷ USD, được thiết kế với tốc độ 350 km/h.

Liên danh gồm 8 nhà thầu, do SYSTRA (Pháp) đứng đầu, cùng 3 đơn vị Hàn Quốc là Sambo Engineering, Yooshin Engineering và Korea National Railway. Phía Việt Nam có 4 doanh nghiệp gồm TEDI, TEDI SOUTH, TRICC và Tư vấn xây dựng Hoàng Long. Liên danh sẽ thực hiện khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật tổng thể và lập hồ sơ mời thầu trong thời gian 30 tháng.

Trước đó, vào tháng 3/2026, TEDI cùng các đối tác trúng gói thầu tư vấn quản lý dự án trị giá gần 755 tỷ đồng thuộc tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc. Đây là tuyến đường sắt đô thị dài gần 39 km của Hà Nội, có tổng mức đầu tư hơn 72.300 tỷ đồng

Đến tháng 6, doanh nghiệp tiếp tục cùng các đối tác trúng gói tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến metro số 2.2 và 2.3 tại Hà Nội trị giá gần 477 tỷ đồng.

Tính cả gói tư vấn cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM trị giá 52,5 tỷ đồng, tổng giá trị 4 gói thầu đường sắt có sự tham gia của TEDI trong năm 2026 đã vượt 11.500 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TED liên tục tăng giá trong những tháng gần đây. Từ mức 63.600 đồng/cổ phiếu vào ngày 8/9, thị giá tăng lên 83.000 đồng vào ngày 3/11, vượt mốc 100.000 đồng vào giữa tháng 11 và chạm 110.000 đồng/cổ phiếu trong phiên 23/11.

Với 12,5 triệu cổ phiếu lưu hành, vốn hóa của TEDI đạt khoảng 1.375 tỷ đồng. Thị giá cổ phiếu đã tăng gần gấp đôi trong vòng 12 tháng, dù thanh khoản tương đối thấp.

Đà tăng của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp liên tục cải thiện. Trong quý III/2026, TEDI ghi nhận doanh thu thuần hơn 723 tỷ đồng, tăng 186% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 89 tỷ đồng, tăng gần 509%.





Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, TEDI đạt doanh thu gần 1.966 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 183 tỷ đồng, lần lượt tăng 71% và 154% so với cùng kỳ. Cả doanh thu và lợi nhuận đều đã vượt kết quả của cả năm 2025.

Thành lập năm 1962, TEDI có tiền thân là Viện Thiết kế Giao thông vận tải. Trong hơn 60 năm hoạt động, doanh nghiệp đã tham gia tư vấn, thiết kế hàng loạt công trình lớn tại Việt Nam như cầu Nhật Tân, cầu Bãi Cháy, cầu Mỹ Thuận 2, hầm Hải Vân và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Sau khi cổ phần hóa năm 2014, Nhà nước hoàn tất thoái vốn tại TEDI vào năm 2016. Hiện doanh nghiệp có vốn điều lệ 125 tỷ đồng, với cổ đông lớn nhất là Oriental Consultants Global, công ty tư vấn kỹ thuật đến từ Nhật Bản, sở hữu 34,99% vốn. Quỹ Đầu tư Hạ tầng Red One nắm giữ 30,11%, trong khi Chủ tịch HĐQT Phạm Hữu Sơn sở hữu 8,5%.

Từ thế mạnh tư vấn các công trình đường bộ, TEDI đang mở rộng sang lĩnh vực đường sắt. Tổng giá trị hợp đồng của doanh nghiệp trong năm 2025 đạt 3.785 tỷ đồng, tăng 155% so với năm 2024.

Năm 2026, TEDI đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.600 tỷ đồng, trong đó riêng lĩnh vực đường sắt dự kiến đóng góp khoảng 800 tỷ đồng, tương đương 50% doanh thu. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã vượt khoảng 23% kế hoạch doanh thu cả năm.