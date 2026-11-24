Sau hai năm hoạt động, Green SM tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ khách hàng, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ và từng bước đưa taxi thuần điện trở thành lựa chọn di chuyển phổ biến tại Indonesia.

Nhân dịp kỷ niệm hai năm hoạt động tại Indonesia, Green SM chính thức phát động chiến dịch "Đi Taxi – Gọi Xanh" với chương trình ưu đãi đặc biệt "Mùa Xanh", giảm 25% giá cước taxi thuần điện, tối đa 100.000 rupiah mỗi chuyến. Chương trình áp dụng từ ngày 23/11/2026 đến hết ngày 31/01/2027, giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại, đồng thời khuyến khích người dân nhanh chóng chuyển đổi sang phương tiện xanh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các đô thị trong mùa lễ hội cuối năm.

Cụ thể, kể từ ngày 23/11/2026 tới hết ngày 31/01/2027, tất cả các chuyến xe đủ điều kiện trên nền tảng Green SM đều được tự động áp mã khuyến mại giảm 25%, tối đa 100.000 rupiah mỗi chuyến. Với ưu đãi duy trì liên tục trong hơn hai tháng, chương trình mang đến cơ hội trải nghiệm dịch vụ taxi thuần điện an toàn, tiện nghi với chi phí siêu tiết kiệm, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp lễ hội cuối năm.

"Mùa Xanh" là hoạt động mở màn cho chiến dịch "Đi Taxi – Gọi Xanh", khẳng định cam kết của Green SM trong việc mang đến cho khách hàng ba giá trị cốt lõi gồm dịch vụ chất lượng, giá cước hợp lý và an toàn. Với đội xe thuần điện hiện đại, vận hành êm ái, không phát thải trực tiếp cùng đội ngũ tài xế được đào tạo chuyên nghiệp, Green SM hướng tới mang đến những chuyến đi thoải mái, an tâm cho người dân Indonesia. Đồng thời, hãng tiếp tục phát triển mạng lưới tài xế, tối ưu hiệu quả vận hành để nâng cao khả năng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn tại các đô thị.

Ông Lê Viết Hải Sơn, Tổng Giám đốc Green SM Indonesia, chia sẻ: "Sau hai năm hiện diện tại Indonesia, chúng tôi đã chứng kiến tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường cùng sự đón nhận tích cực từ người dân đối với các giải pháp di chuyển xanh. Thông qua chương trình 'Mùa Xanh', Green SM mong muốn giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại trong mùa lễ hội cuối năm, đồng thời đưa dịch vụ taxi điện hiện đại, an toàn đến gần hơn với đông đảo khách hàng, góp phần cải thiện chất lượng môi trường đô thị. Đây cũng là một phần trong cam kết lâu dài của Green SM nhằm đồng hành cùng Indonesia xây dựng hệ thống giao thông hiện đại, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững".

Chính thức ra mắt tại Jakarta vào tháng 12/2024, Green SM đã từng bước mở rộng mạng lưới taxi thuần điện tại Indonesia, từ khu vực đô thị Jakarta đến Surabaya trên đảo Java, đến Makassar trên đảo Sulawesi, Bandar Lampung và Palembang trên đảo Sumatra. Sau hai năm hoạt động, Green SM tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ khách hàng, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ và từng bước đưa taxi thuần điện trở thành lựa chọn di chuyển phổ biến tại Indonesia.

Trên phạm vi toàn cầu, tính đến tháng 9/2026, Green SM đã thực hiện khoảng 850 triệu chuyến đi với tổng quãng đường gần 6 tỷ km, góp phần cắt giảm hơn 800.000 tấn CO₂, tương đương lượng khí CO₂ được khoảng 36 triệu cây xanh hấp thụ trong một năm. Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Green SM trong việc thúc đẩy chuyển đổi xanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hướng tới phát triển giao thông bền vững tại các thị trường.

Đáng chú ý, GSM – doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Green SM – hiện được điều hành bởi ông Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng Giám đốc GSM Việt Nam từ ngày 12/9/2026, trong đợt chuyển giao nhân sự cấp cao tại VinFast và GSM. Trước đó, ông từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc công ty cho thuê xe điện Green Future (GF) và Phó Tổng Giám đốc thường trực VinSmart Future.