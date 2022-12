Công thức gây nghiện của ca khúc World Cup

Đến hẹn lại lên, mùa World Cup lại bùng nổ, kết nối trái tim hàng tỷ người hâm mộ môn thể thao vua toàn cầu. Bên cạnh những trận đấu gay cấn, ca khúc chủ đề luôn là điểm nhấn đặc biệt, góp phần tăng nhiệt và mở rộng độ phủ sóng cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Có không ít điểm chung giữa các bài hát World Cup, từ bản hit Wavin Flag (K'naan), The Cup of Life (Ricky Martin), La La La (Shakira) cho đến bài chủ đề mới nhất của World Cup 2022: Dreamers. Đó là ca từ mang tính cổ vũ, âm nhạc rạo rực tinh thần thể thao và tái tạo không khí sôi động của những trận đấu trên sân cỏ.

Âm nhạc kết nối thế giới

Không phải ngẫu nhiên mà Shakira được mệnh danh là nữ hoàng nhạc World Cup. Ngôi sao gốc Colombia từng nhiều lần trình diễn, cũng như được chọn là người thể hiện ca khúc chủ đề trong các mùa giải.

Cô bắt đầu bén duyên với World Cup từ năm 2006 khi thể hiện ca khúc Hips don't lies/Bamboo tại khai mạc ở Munich và trận đấu cuối cùng ở Berlin. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục thể hiện Waka Waka (This time for Africa) tại World Cup 2010 (Nam Phi) và La La La ở kỳ World Cup 2014 tại Brazil.

Shakira được mệnh danh là "nữ hoàng World Cup" vì có nhiều ca khúc, màn trình diễn thành công tại nhiều mùa giải.

Các bài hát do Shakira trình bày đều thành công vang dội, đạt thứ hạng tốt trên bảng xếp hạng Billboard và được nhiều nhiều tạp chí uy tín đánh giá cao. Đến mức, tờ Musicmundial cho biết trước thềm World Cup 2022 FIFA còn muốn mời ngôi sao tái xuất vì loạt ca khúc họ phát hành năm nay không thành công như mong đợi.

Trong các bài Sharkia hát, Waka Waka (This time for Africa) được đánh giá là ca khúc World Cup thành công nhất mọi thời đại. Theo tạp chí Billboard , đến nay ca khúc vẫn đang công phá bảng xếp hạng âm nhạc dù đã ra đời được 12 năm. Ngay khi World Cup 2022 bắt đầu, bản hit trở lại vị trí thứ 96 trên Billboard Global 200 và leo lên vị trí thứ 46 trên bảng xếp hạng Billboard Mỹ.

Điểm đặc biệt của Waka Waka đó là có màu sắc hoàn toàn khác những bản hit xuất hiện trên thị trường Âu – Mỹ. Các nhà sản xuất đã sử dụng sample (nhạc mẫu) từ Zamina mina (Zangaléwa) – một ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc người Cameroon tên Golden Sounds, ra đời năm 1986. Ngoài ra, tiếng đàn guitar Nam Phi còn được lồng ghép xuyên suốt bản nhạc để tạo nhịp.

Với công thức này, ca khúc xóa nhà ranh giới giữa các quốc gia, giúp khán giả thế giới đến gần với âm nhạc Nam Phi bằng một giai điệu quen thuộc. Những ai không xem bóng đá cũng sẽ dễ dàng nhớ đến World Cup nhờ Shakira và các bản hit do cô trình bày, thay vì những trận đấu cụ thể.

Waka Waka là một trong những ca khúc World Cup thành công nhất mọi thời đại.

Bên cạnh tiếng Anh, các bài hát World Cup đôi khi còn được thể hiện bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Chẳng hạn như Tukoh Taka (với ba phiên bản Anh, Tây Ban Nha và Ả Rập) hay Let's Get Together Now (tiếng Hàn, Nhật). Điều này giúp các ca khúc đến gần với khán giả trên thế giới, dù ở bất kỳ nơi đâu.

Ca ngợi tinh thần thể thao

Không những vậy, tinh thần “tất cả là một” luôn hiển hiện trong từng ca khúc World Cup. Đó là lý do FIFA không chú trọng lựa chọn các ngôi sao hạng A như Taylor Swift, The Weeknd, Lady Gaga… Trái lại, họ gửi niềm tin vào những gương mặt đại diện cho làng nhạc Latin như Ricky Martin hay Shakira.

Các bài hát chủ đề đóng vai trò quan trọng trọng việc tái tạo cảm xúc, mang bầu không khí World Cup đến gần với người hâm mộ. Dù khán giả theo dõi trực tiếp hay gián tiếp qua màn hình tivi tại nhà, họ cũng cảm nhận được tâm trạng rạo rực của các cầu thủ trước khi ra quân.

Đơn cử, Ricky Martin bắt đầu bản hit Cup of Life bằng lời cổ vũ: “Chiếc cúp cuộc đời chỉ có một / Giờ chính là lúc bạn không được chùn bước / Dẫn bóng lên nào, phải mạnh mẽ lên / Dẫn bóng lên nào, lên thẳng tuyến phòng ngự đi”.

Tương tự, Shakira dùng bản hit La La La để động viên các cầu thủ: “Hãy bỏ lại tất cả phía sau / Tại đây không có chỗ cho sợ hãi hay buồn phiền”.

Ricky Martin dùng bản hit The Cup of Life để cổ vũ các tuyển thủ trên sân cỏ.

Gần nhất, Jung Kook (nhóm BTS) tự hào được chọn là người thể hiện ca khúc chủ đề World Cup 2022 Dreamers . Anh gây chú ý khi biểu diễn ca khúc cùng Fahad Al Kubaisi - ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Qatar, từng vinh dự là nam nghệ sĩ đầu tiên ngoài các quốc gia Ả Rập ở Vịnh Ba Tư được đề cử giải Grammy.

Ca khúc lôi cuốn người nghe bằng phần điệp khúc đơn giản nhưng giàu ý nghĩa: "Tất cả chúng ta là những kẻ mộng mơ / Chúng ta khiến điều đó xảy ra, vì chúng ta tin vào nó / Hãy cùng nâng ly / chúc mừng những ai giữ được ngọn lửa đam mê".

Nhìn chung, loạt ca khúc World Cup luôn tạo cho người nghe cảm giác vui vẻ, tinh thần lạc quan và dồi dào năng lượng. Dù có phải là người hâm mộ bóng đá hay không, khán giả cũng dễ dàng bị cuốn theo giai điệu rộn ràng và đôi lúc gây nghiện đến mức khó cưỡng. Đó là lý do sau nhiều năm, nhiều người vẫn có thể ngân vang điệp khúc của Waka Waka dù không hoàn toàn nhớ rõ phần lời.