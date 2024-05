Cõng Anh Mà Chạy tập 12: Kim Hye Yoon - Byeon Woo Seok có cảnh giường chiếu khiến netizen náo loạn

Tạm gác lại những khoảnh khắc hẹn hò mật ngọt, Cõng Anh Mà Chạy (Lovely Runner) tập 12 mở đầu khi cả Sol (Kim Hye Yoon) lẫn Sun Jae (Byeon Woo Seok) đều vô cùng bàng hoàng trước thông tin tay sát nhân Kim đã bỏ trốn. Sol quyết định tiết lộ cho cảnh sát việc tay sát nhân sẽ đến căn nhà hoang để ám sát cô vào ngày 10/5. Sun Jae nghe được cuộc trò chuyện này lại nhớ đến những lời cảnh báo của Sol, anh tin chắc ngày hôm đó sẽ có chuyện xảy ra. Ngay lập tức Sun Jae đến ngôi nhà hoang, anh cũng tìm mọi cách để Sol có thể an toàn nhất.

Ở một diễn biến khác, Sol cùng Sun Jae và Tae Sung đến Danpo-ri để tìm In Hyuk, thuyết phục In Hyuk tiếp tục theo đuổi ước mơ âm nhạc. Sự cố xảy ra khi xe của Tae Sung đã lao xuống biển, kết quả là nhóm bạn 3 người phải ở lại Danpo-ri. Tại đây họ có những khoảnh khắc thanh xuân đáng nhớ bên nhau. Sau đó Sun Jae cũng dành sự chân thành để thuyết phục In Hyuk đồng hành cùng mình. Cùng lúc này, Tae Sung tranh thủ thời gian trò chuyện riêng với Sol, cậu thừa nhận mình thích Sol thực sự chứ không hề lợi dụng cô. Nói ra những điều này, cả hai đều nhẹ lòng.

Tại Danpo-ri, Sol liên tục có dự cảm chẳng lành, cô bất chợp nhìn thấy hình ảnh mình đang cố gắng bỏ chạy khỏi kẻ sát nhân. Tuy nhiên Sol cố giữ bí mật với Sun Jae, cô muốn bảo vệ người mình yêu.

Đêm đó, Sung Tae và In Hyuk đi ra biển, chỉ còn Sol và Tae Sung ở nhà. Vì muốn ngủ cùng phòng với Sol, Sun Jae đã cố tình tạo ra những âm thanh kỳ cục rồi giả vờ là mình sợ ma. Sol thừa hiểu tâm tình của bạn trai, kết quả là tối đó, hai người ôm nhau ngủ, Sol cũng chủ động hôn và nói thích Sun Jae. Còn Sun Jae, anh cũng nói yêu và đáp trả bằng một nụ hôn sâu và những cử chỉ tình tứ khiến người xem phát cuồng.

Cuối tập 16 là lúc Sol quyết định từ bỏ Sun Jae. Cô nhận ra tương lai đã thay đổi khi bản thân không gặp tay sát nhân ở Danpo-ri nữa. Điều này có nghĩa rằng sự việc ngày 10/5 có thể không xảy ra và Sol không thể thuận lợi bắt giữ hắn. Vì vậy cô đã giả vờ như mình đã rời đi, người ở hiện tại là Sol 19 tuổi. Tuy nhiên cô không ngờ rằng, khi mình vừa rời khỏi Sun Jae thì tay sát nhân cũng xuất hiện.





Nguồn ảnh: tvN

