Công an xác minh quán ăn tại Hà Nội có con chuột "chễm chệ" trên túi bún

Ngày 19/7, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một con chuột bò lên túi bún trong khi chủ quán đang làm bún cho khách ngay bên cạnh. Video này được cư dân mạng cho là quay tại một quán bún trộn ở phường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội). Tuy nhiên, theo xác minh phản ánh, quán bún trên là một quán vỉa hè trong ngõ 4 Phương Mai, đối diện Bệnh viện Bạch Mai.

Theo nội dung video, trong khi bà chủ đang làm bún cho khách thì dưới nền gạch có một con chuột bò lên túi bún. Người đăng tải video còn cho biết, "bà chủ vừa làm mà mồ hôi vừa rơi vào bún". Ngay sau khi đăng tải, đoạn video khiến nhiều thực khách "rùng mình", "ghê sợ", lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hình ảnh về con chuột bò trên túi bún ở một quán bún trộn tại Hà Nội.

Trao đổi với PV, anh H.Đ.C. (shipper giao đồ ăn) trực tiếp quay lại đoạn clip trên kể lại, sự việc được anh quay lại tại bán bún mọc, bún chân giò lúc 11h34 trưa ngày 19/7 ở ngõ 4 Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

Anh C. cho hay, bún và một số hộp đồ ăn chế biến xong được đặt ở chân bậc thang, góc tường bẩn. Quán kê 3-4 chiếc bàn, vào giờ anh đến lấy hàng không thấy đông khách ngồi ăn nhưng lúc đó bà chủ đang chuẩn bị khoảng 8-9 đơn ship.

Trong thời gian chờ lấy hàng, nam shipper đã chứng kiến một con chuột to, đang đứng bên trên túi bún, thản nhiên ăn bún, khoảng cách giữa con chuột và bà chủ rất gần nhau. Sau đó anh C. đã quay lại video và đăng lên mạng xã hội để lưu ý mọi người cân nhắc khi đặt quán ăn này vì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm

"Nhiều người đã lấy lại clip của tôi đăng bảo là quán bún trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội là không đúng sự thật", anh C. nói.

Ngày 21/7, Bà Bùi Thị Hằng Nga, Chủ tịch UBND phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội), xác nhận, quán bún trong video nằm trên địa bàn phường Phương Mai.

"Chúng tôi đang giao công an phường xác minh làm rõ, nếu sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Sau khi có thông tin xác minh, đơn vị sẽ cung cấp lại cho báo chí", bà Nga nói.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện công an phường Phương Mai cho hay, đơn vị đã nắm được thông tin và đang trong quá trình xác minh, làm rõ.